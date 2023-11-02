إيرادات الربع الثالث من عام 2023 ترتفع بنسبة 137% إلى 685.56 مليون درهم إماراتي

صافي الأرباح يصل إلى 105.17 مليون درهم إماراتي بزيادة بنسبة 282%

حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 يصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة 316% بفضل إطلاق المشاريع الجديدة والطلب القوي على المشاريع السكنية في رأس الخيمة وميناء العرب.

كشفت رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2023. والتي شهدت نمواً في الأرباح والإيرادات مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بفضل إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة ونمو حجم المبيعات. وتُظهر النتائج زيادة بواقع 282% في صافي الأرباح و137% في الإيرادات نتيجة لاستمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية المتعددة الاستخدامات التي أطلقتها الشركة حديثاً. ويتنامى دور قطاع الضيافة في تعزيز مصادر الإيرادات في رأس الخيمة العقارية التي تسعى للارتقاء بمكانتها لتوفر أفضل الوجهات ضمن فئتها.

وتعليقاً على النتائج، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نركز في العام الحالي على تحقيق رؤيتنا التي تسعى إلى ترسيخ مكانة ميناء العرب باعتباره الوجهة الرائدة التي تثري نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة. وقد تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق هذه الرؤية بفضل اعتمادنا خطة تطوير مبتكرة، وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتعزيز المكانة الدولية لإمارة رأس الخيمة وميناء العرب. ويعكس أداؤنا خلال هذا الربع سرعة تطويرنا التي تتيح لنا تنفيذ خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد".

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023:

بلغت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري 685.56 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 289.58 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري 105.17 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 27.55 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الثالث من العام الجاري 105.17 مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 27.55 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف المهتدي: "نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب بتحقيق إيرادات أعلى من المخطط واكتساب قاعدة شعبية واسعة بالإضافة لحصده العديد من الجوائز عالية المستوى، ونتوقع أن يقدم منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب من فئة الخمس نجوم إضافة كبيرة لأصول الضيافة الخاصة بنا عند افتتاحه في نهاية هذا العام. كما يمثل منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة، الذي تم الإعلان مؤخراً عنه، ركيزة مهمة في خطة التطوير الفندقي لميناء العرب.

وفيما نواصل مسيرة نمونا، نحرص على إطلاق استثمارات تعزز عملياتنا الحالية وتقوم على أسس متينة تواكب التغيرات الاقتصادية واختيارات المستثمرين".

أبرز مشاريع رأس الخيمة العقارية

ازداد الطلب على مشاريع رأس الخيمة العقارية في كل من أبو ظبي ورأس الخيمة خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس الإقبال القوي الذي تشهده السوق العقارية على المشاريع التي تنفذها الشركة.

· شهدت الشركة بيع جميع الوحدات التي تم إطلاقها ضمن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبو ظبي، كما تم تسليم أكثر من 94% من الوحدات المُباعة، مع استمرار عملية التسليم للوحدات المتبقية.

· تشهد المباني السكنية المطلة على البحر إقبالاً قوياً في مشروع باي ريزيدنس، الواقع على جزيرة الحياة في قلب منطقة ميناء العرب. وتم بيع جميع الوحدات في المباني الأربعة للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع باي ريزيدنس، مع استمرار أعمال البناء وفقاً للخطة والإطار الزمني المحدد.

· أطلقت رأس الخيمة العقارية مشروع نسيم لوفتس في باي ريزيدنس في السوق العقارية، وما زالت عمليات البيع مستمرة في المشروع الأحدث ضمن المشاريع السكنية المحاذية للبحر.

· تتقدم أعمال البناء لإضافة 89 من الفلل الفاخرة ومنازل التاونهاوس في مشروع فلل ماربيلا - المرحلة الثانية في ميناء العرب بشكل ملحوظ، وانطلقت عمليات البيع في الربع الأول من عام 2023 والتي تعدت نسبة 90%.

· أطلقت رأس الخيمة العقارية مشروع باي فيوز مع نهاية الربع الثاني من 2023، والذي شهد بيع برجين سكنيين يضمان 344 شقة في غضون ساعات قليلة من إطلاق المشروع. ومن المقرر استئناف عمليات البناء في شهر ديسمبير.

· انطلقت في نهاية الربع الثالث من عام 2023 عمليات بيع 678 شقة في أربعة أبراج سكنية ضمن مشروع كيب حياة في جزيرة الحياة بميناء العرب. ولم يتم قيد العوائد المالية لكيب حياة في نتائج الربع الثالث من عام 2023.

· تجازوت مبيعات بورتو بلايا بالشراكة مع شركة إلينغتون العقارية التوقعات حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية. ولم يتم قيد العوائد المالية لبورتو بلايا في نتائج الربع الثالث من عام 2023.

أبرز مشاريع الضيافة

تعاونت شركة رأس الخيمة العقارية مع علامة نيكي بيتش العالمية لافتتاح أول منتجع حصرياً في ميناء العرب برأس الخيمة.

· نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب من فئة الخمس نجوم بتحقيق نسبة إشغال أعلى وتسجيل أداء مالي أقوى مقارنة بمجموعة من المنافسين ليتجاوز توقعات الربع الثالث من عام 2023.

· تسير أعمال البناء في منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، والذي يتكون من 174 غرفة، وفق الجدول الزمني المحدد في نوفمبر الجاري.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.