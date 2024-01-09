المشروع السكني الجديد يوفر خيارات استثمارية متنوعة تشمل الاستديوهات ومنازل التاون هاوس ووحدات الدوبلكس

المجمّع السكني الجديد يضم أحدث وسائل الراحة ويتميز بقربه من منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة في ميناء العرب

رأس الخيمة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP، عن إطلاق مشروع كواترو ديل مار، أحد مشاريعها السكنية الفاخرة على جزيرة الحياة في ميناء العرب، والذي يهدف إلى إرساء معايير جديدة لمفهوم المعيشة العصرية على الجزيرة.

ويتألف المشروع من أربعة أبراج سكنية وسط بيئة طبيعية خلابة، ليمثل بدوره أسلوب حياة عصري ومتكامل، حيث يضم أفضل المرافق الترفيهية وأحدث وسائل الراحة. كما يتميز المشروع بتصميمه المبتكر واستخدام تقنية الواقع الافتراضي لضمان توافق المنظار والإطلالات على الجزيرة.

ويجمع المشروع السكني في تصميمه بين البساطة والأناقة، حيث يتميز بالنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والمطلة على مياه الخليج العربي المتلألئة، مما يعزز تواصل السكان مع الطبيعة الساحلية الهادئة. كما يقدم للمستثمرين والسكان مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، بدءاً من الأستوديوهات والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ووصولاً إلى منازل الدوبكلس ذات الإطلالة الخلابة، ومنازل التاون هاوس مع حديقة.

وتعليقاً على طرح المشروع، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تشهد السوق العقارية في إمارة رأس الخيمة مستويات طلب غير مسبوقة، ونتوقع أن يزداد الطلب في عام 2024. ويؤكد إطلاق مشروع كواترو ديل مار التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتنامي والمتزايد على المساكن الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، وإتاحة فرص الاستثمار العقاري ضمن إمارة رأس الخيمة، انطلاقاً من مكانتنا الرائدة في مجال التطوير العقاري. ونهدف من خلال المشروع إلى إرساء معايير جديدة للمساكن الفاخرة في منطقة ميناء العرب وخارجها، إلى جانب منح المستثمرين المحليين والعالمين فرصة امتلاك منزل مميز وسط بيئة طبيعة خلابة".

وحرصت رأس الخيمة العقارية في تصميم المشروع على تعزيز التواصل والروابط المجتمعية بين السكان، حيث تقترن الأبراج الأربعة فيما بينها بالأبراج والممرات المعلقة مما يوفر إطلالات خلابة، فيما تؤمّن المنصة المتكاملة سهولة الوصول إلى مختلف المرافق المتوفرة. وتشمل المرافق نادي سبا، ومركز للياقة البدنية مجهز بأحدث المعدات المتطورة، واستديو لممارسة رياضة اليوجا بين أحضان الطبيعة، وسينما، إلى جانب العديد من المسابح والمطاعم والمتاجر، ومسارات للمشي والتدريب البدني والتنزه، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وملاعب للكرة الطائرة، بالإضافة لملعب جولف مصغر.

ويضم كواترو ديل مار نادٍ شاطئي حصري مستوحى من أجواء اليخوت الراقية، ليتيح لسكان المشروع الاستمتاع بتجربة ساحلية فريدة من نوعها ممزوجة بالجمال الطبيعي الخلاب للإمارة. كما يقع المشروع على بعد دقائق قليلة من منتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة من شركة رأس الخيمة العقارية.

ويأتي إطلاق مشروع كواترو ديل مار في إطار خطة التطوير الأوسع لشركة رأس الخيمة العقارية، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانة ميناء العرب بوصفه وجهة مجتمعية رائدة تتماشى مع أهداف رؤية رأس الخيمة 2030.

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لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز بفضل رؤيتها المستقبلية ونجاحها ومستويات التميز التي حققتها، بما في ذلك جائزة "أفضل مطور عقاري للعام 2023" التي تقدمها كونستركشن ويك الشرق الأوسط. كما حاز باي فيوز ريزيدنسز جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، وذلك لكونه أحد أبرز مشاريع التصميم والعمارة في المنطقة.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.