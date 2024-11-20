أس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في تطوير العقارات والمدرجة في سوق الأسهم، عن تعاونها مع شركة أ.ر.م. القابضة وهايف، المطور الرائد في مجال السكن المشترك، لإطلاق مشروع يجمع بين العيش والعمل في ميناء العرب، أحد المشاريع الكبرى لشركة رأس الخيمة العقارية.

ويعيد المشروع تعريف أسلوب الحياة العصرية في الإمارة، بهدف تلبية تطلعات الشباب ورواد الأعمال العصريين الباحثين عن بيئة تجمع بين السكن والعمل في مكان واحد.

تجسد هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعكس التزام شركة رأس الخيمة العقارية بتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للراغبين في نمط حياة متوازن وحيوي، حيث يجمع المشروع الجديد بين أسلوب الحياة الإبداعي ومساحات العمل المشتركة، مما يوفر تجربة فريدة مرنة ضمن مجتمع متكامل.

سيوفر هايف حلولاً سكنية متطورة تتماشى مع أسلوب الحياة الحيوي للموظفين الشباب. يقدم المشروع تجربة معيشية متكاملة تعتمد على ركائز المرونة، والمجتمع، والراحة، مما يعكس التزام هايف بتوفير بيئة سكنية تتماشى مع تطلعات واحتياجات الشباب.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ر.م. القابضة: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع رأس الخيمة العقارية في تطوير مشروع هايف رأس الخيمة، الذي يمثل مرحلة جديدة في مسيرة شركتنا، ويجسد رؤيتنا المشتركة لتقديم مشاريع سكنية مبتكرة تتماشي مع نمط الحياة العصري للشباب المحترفين. بعد النجاح الذي حققناه في "هايف دبي" وتوسعنا الناجح في السوق الإقليمي من خلال "هايف الرياض"، نواصل اليوم مسيرتنا في رأس الخيمة بهدف بناء مجتمع متكامل يوفر بيئة ملهمة للإبداع."

وأضاف سعادته: "يزخر السوق المحلي بفرص كبيرة تتطلب مبادرات متميزة لاستقطاب الشباب المبدعين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئات تدعم نموهم، ومن خلال مشاريعنا، نقدم دعماً حقيقياً لهم عبر حلول سكنية وبتكلفة معقولة، تتيح للشباب التركيز على تطوير طموحاتهم المهنية والشخصية. يعكس تعاوننا مع رأس الخيمة العقارية التزامنا ببناء مجتمع مزدهر ومستدام، ويعزز من جاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية للإقامة والعمل."

من جهته صرّح سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية قائلاً:" تمثل شراكتنا مع هايف علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو الابتكار وتعزيز أسلوب الحياة وخيارات العيش في الإمارة. هذا المشروع المتكامل، الذي يجمع بين مساحات العيش والعمل المشترك، يضع معيارًا جديدًا لبيئات المعيشة والعمل في رأس الخيمة. نحن نبني مجتمعات نابضة بالحياة تُشجع على التواصل والنمو والإبداع، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة لجيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين"

وعبّر باس آكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة هايف، عن تطلعه للشراكة مع شركة رأس الخيمة العقارية في توسعها داخل الإمارة. وأضاف: "هذه الشراكة تدمج بسلاسة بين مفهوم هايف المبتكر للسكن ورؤية رأس الخيمة العقارية في إنشاء وجهة نابضة بالحياة تستقطب رواد الأعمال والمحترفين الشباب ويهدف إلى ابتكار مساحات معيشية متميزة تتمحور حول المجتمع، وتلبية الطموحات الفريدة لمشروع ميناء العرب".

يتكون المشروع من 233 وحدة، تشمل مبنى هايف الذي يضم117 وحدة سكنية، ومبنى سكني آخر يحتوي على 116 وحدة للبيع. صُمم المشروع ليقدم تجربة شاملة تجمع بين السكن والعمل، ويتميز بتوفير 300 متر مربع من المساحات التجارية و2,000 متر مربع من مساحات العمل المشترك المتطورة. يعد هذا المشروع أول مساحة عمل عامة تقدمها هايف، مستوحاة من نجاح مشروعها الرائد في قرية جميرا الدائرية بدبي.

سيضم هايف مرافق متكاملة تم تصميمها بعناية لتوفير تجربة مجتمعية فريدة تجمع بين الراحة والتميز، حيث يشمل المبنى صالة متعددة الاستخدامات، وغرفة استماع، ومطبخاً خاصاً للطهاة، ومساحات خارجية مخصصة، إلى جانب حوض سباحة خاص يتمتع بإطلالات خلابة. سيتمكن السكان من الوصول إلى مساحات العمل المشتركة مجاناً، بينما تتاح للجمهور خيارات متنوعة من خطط العضوية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

تم تصميم مساحة العمل المشتركة في هايف لتكون بيئة نابضة بالحيوية ومثالية للتعاون والعمل الجماعي، حيث توفر مكاتب خاصة، وغرف اجتماعات، ومناطق هادئة، ومساحات مخصصة للفعاليات، بالإضافة إلى ركن للقهوة. وتمتد هذه المساحة إلى الخارج لتلبية احتياجات من يفضلون العمل في الهواء الطلق، مما يتيح تجربة عمل مريحة ومتنوعة تناسب مختلف الأذواق.

سيضم المشروع أيضًا مطعمًا يقدم خدماته على مدار اليوم ليخدم للسكان، وأعضاء مساحات العمل المشتركة، وأفراد مجتمع ميناء العرب بشكل عام، مما يضفي بُعدًا إضافيًا يعزز تجربة أسلوب الحياة الفريدة التي يقدمها هذا المشروع المتميز.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

نبذة عن شركة أ.ر.م. القابضة

تُعد شركة أ.ر.م. القابضة مؤسسة اقتصادية متعددة التوجهات تعمل على خلق التكامل والفرص من خلال استثمارات محلية وإقليمية وعالمية. في صميم استراتيجيتها التجارية، يكمن التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تسخّر مواردها بفاعلية لدعم المجتمع وتمكين أفراده من السعي نحو حلول مبتكرة وإلهام مستقبل أفضل.

تتعاون أ.ر.م. القابضة مع منظمات تشاركها الرؤية، وتستفيد من شبكتها وشراكاتها لبناء علاقات قيّمة وخلق فرص للنمو. تمتلك الشركة حصصًا في بعض من أبرز الشركات في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل المصارف، الاتصالات، السلع الاستهلاكية، العقارات، والضيافة. منذ عام 1976، استثمرت الشركة في قطاع العقارات وساهمت بشكل كبير في تنمية المجتمع من خلال استثمارات واسعة في صناعات متعددة ومشاريع متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن شركة هايف

تُعد هايف أول مطور عقاري متخصص في دول مجلس التعاون الخليجي يكرّس جهوده بالكامل لتطوير وإدارة مجتمعات "السكن المشترك". تهدف هايف إلى تقديم حلول سكنية عصرية تتماشى مع أنماط حياة وطموحات الشباب المحترفين من خلال الجمع بين المرونة، والتكلفة المناسبة، والراحة، والتواصل الاجتماعي. تلتزم هايف بتقديم حلول سكنية مبتكرة تمنح الشباب المحترفين الحرية الكاملة للتركيز على حياتهم وتحقيق طموحاتهم.

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