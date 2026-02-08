دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ذي لايف كورنر، الشركة التابعة لمجموعة بيور هيلث، عن تعاونها مع صيدلية العين من أجل توفير فحوصات العافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن فروع الصيدلية. وتوفر هذه المبادرة الرعاية الصحية المتقدمة والمباشرة أمام الجميع من خلال الزيارات الروتينية للصيدلية، وتعمل على تسهيل الوصول إلى الرعاية الوقائية.

وتهدف هذه المبادرة إلى التشجيع على الرعاية الصحية الوقائية بدلاً من العلاجية، إذ تعتمد أدوات فحص ذكية تتماشى مع روتين العمل في الصيدلية، مما يضمن تقديم فحوصات سريعة دون الحاجة إلى موعد مسبق للإشارات الحيوية، واللياقة العامة، والعلامات الأولى للحالات المزمنة. ومن خلال تقديم هذه الخدمات في الصيدليات، يتمكن الأفراد من تولي مسؤولية الرعاية الذاتية بصحتهم وعافيتهم، والحد من عدد الزيارات إلى العيادات والمشافي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين: "يسرّنا تقديم هذه التقنية المتطورة إلى المجتمع بأكمله من خلال شبكتنا المتميزة من الصيدليات، بصفتنا إحدى أعرق سلاسل الصيدليات في دولة الإمارات. ولطالما تمثلت رسالتنا في خدمة المجتمع وفق أعلى معايير الرعاية، وتتيح لنا شراكتنا مع ذي لايف كورنر تسهيل الوصول إلى الرعاية الوقائية وتحسين فعاليتها والارتقاء بنتائجها".

ويتماشى البرنامج أيضاً مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى تحقيق الرعاية الصحية المستدامة من خلال تقليل الرحلات غير الضرورية للحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز جودة سير العمل، وتقليص الأثر البيئي.

ومن جانبه، قال كينجال زافيري، الرئيس التنفيذي لخدمات المجموعة لدى بيور هيلث: "ندرك تماماً أهمية الرعاية الصحية التي تركز على المرضى وسهولة الوصول والوقاية والابتكار. وتعكس مبادرتنا المقدمة بالتعاون مع ذي لايف كورنر دور التقنيات الذكية في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، ومساعدة الأفراد على الاعتناء بعافيتهم. كما تسهم هذه المبادرة في دعم أهداف دولة الإمارات المتمحورة حول إطالة العمر وتحقيق نتائج صحية مستدامة".

ومن موقعها الرئيسي في أبوظبي، تمتلك ذي لايف كورنر، الشركة الرائدة لإدارة الصيدليات، 82 صيدلية في المستشفيات والعيادات والمتاجر الكبيرة، وتوفر خدمات صيدلة واسعة النطاق تخضع لمراقبة سريرية، وتدعم تقديم أعلى مستويات الرعاية داخل المستشفيات وخارجها. وتؤدي الشركة دوراً محورياً في تحقيق منظومة رعاية صحية أكثر كفاءة وتكيّفاً مع المجتمع، توائم أهداف دولة الإمارات طويلة الأمد تجاه العافية وإطالة العمر.

وقد تأسست صيدلية العين عام 1976 لتصبح إحدى أبرز سلاسل الصيدليات الرائدة في دولة الإمارات. واشتهرت الصيدلية بالتزامها الراسخ بتوفير أفضل معايير الرعاية وضمان صحة المجتمع. كما تمتلك خبرة واسعة تمتد لحوالي 50 عاماً، وفرت خلالها أفضل الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع على أكمل وجه. وتعكس هذه المنهجية التقدمية إرث المجموعة بصفتها مقدم الرعاية الصحية الأكثر تطوراً وموثوقية.

وترسم الشراكة بين ذي لايف كورنر وصيدلية العين الملامح الجديدة للدور الذي تلعبه الصيدليات المجمعية في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يسهم في دمج الرعاية الوقائية في الحياة اليومية، ودعم رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وأطول عمراً.

لمحة حول ذي لايف كورنر

ذي لايف كورنر هي شركة الخدمات الصيدلانية الرائدة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط. وتُدير الشركة شبكة واسعة من 82 صيدلية متوزعة في عدد من المشافي والعيادات المتخصصة ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء الدولة، لتقدم مجموعة من الخدمات الصيدلانية الشاملة داخل المستشفى وخارجه. وتوفر ذي لايف كورنر، عبر منصة دواك الرقمية للصيدلة، تجربة صيدلانية احترافية وسهلة الاستخدام، تشتمل على تقديم خدمات الصيدلة المنزلية بكل سهولة، بما يسهم في تعزيز التزام المرضى بالعلاج وتحسين فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة.

لمحة حول صيدلية العين

واليوم، تدير صيدلية العين شبكة واسعة من المرافق الصحية والتجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بفريق من الصيادلة المؤهلين وذوي الخبرة، يلتزمون بتقديم خدمات صحية شخصية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن خلال تركيزها على القيم الراسخة والابتكار المستمر، تظل صيدلية العين وفية لوعدها في خدمة المستقبل… وتكريم الماضي.

