• عمرو بدر: نركز في مشروعاتنا على تطوير مجتمعات فريدة ومبتكرة تمنحنا الريادة في مجال التطوير العقاري

• مجتمع سكني متميز في قلب القاهرة الجديدة يجمع بين جمال الطبيعة والهندسة المعمارية الحديثة

أعلنت شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، الرائدة للتطوير العقاري في مصر، التزامها بتسليم مشروع "ذا مارك جاردنز" والذي يبلغ إجمالي حجم استثماراته 3 مليارات جنيه في المواعيد المقررة، وفقاً للمواصفات والمعايير الحديثة، حيث يعد مشروع "ذا مارك جاردنز" مجتمعاً سكنياً فاخراً يجمع بين جمال الطبيعة والهندسة المعمارية الحديثة والمرافق الشاملة ليقدم حياة متميزة.



ويتمتع مجتمع "ذا مارك جاردنز" بنمط حياة متفرد في قلب القاهرة الجديدة، حيث يضم 300 فيلا ويمتد على مساحة ٢٦ فدانا، كما يضم عدة حدائق متنوعة داخل المشروع. ويجمع تصميم الفيلات بين الفن والابتكار ويحقق التوازن بين التصميم والاستغلال الأمثل لكل مساحة. وتتنوع مساحات الفيلات لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية والمرافق الشاملة التي تواكب التطور التكنولوجي والمعايير العالمية.



وصرح المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية: " تركز الشركة في مشروعاتها على تطوير مجتمعات فريدة ومبتكرة منحتها الريادة في مجال التطوير العقاري وكذلك دعمت ثقة عملائنا بنا. تم تصميم ذا مارك جاردنز لتلبية الاحتياجات المختلفة للعائلات التي تحلم بأسلوب حياة متميز يجمع بين الرفاهية والخدمات الفندقية والمرافق المتكاملة. وكعلامة تجارية تعتمد على تطبيق التصميمات الإبداعية في المجال العقاري، نهدف إلى إنشاء مجتمعات سكنية ووجهات مميزة في الأحياء الأكثر استراتيجية في مصر، لأن رؤيتنا الرئيسية تسعى نحو توفير حياة فريدة وملهمة لعملاءنا."



والجدير بالذكر أن ذا مارك للمجتمعات العمرانية تستهدف التوسع في غرب القاهرة، وضخ استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 6 مليار جنيه خلال عام 2024 في مشروعاتها بالسوق العقاري المصري.



يتميز مشروع "ذا مارك جاردنز " بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع في قلب القاهرة الجديدة، مما يجعل موقعه عنصراً جذاباً. وتتألق "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" كمزيج فريد من الفن والابتكار، تلبي احتياجات الباحثين عن تجارب استثنائية. ويشكل "ذا مارك جاردنز" مجتمعًا مميزا وهو واحد من أصل أربعة مجتمعات فريدة وهي؛ "ذا مارك فيل" المجتمع الاستثنائي بما يضمه من الحدائق والفيلات الفاخرة، و"ذا واتر مارك" المشروع السكني الحصري الذي يوفر فيلات مستقلة ذات واجهة شاطئ، و"ذا وندر مارك" المشروع السكني المميز في تصميمه الذي يسعى إلى تحقيق نمط حياة حديث بأبعاد جديدة، و"ماركيت" الوجهة التجارية المصممة على الطراز الأوروبي الذي يقدم تجربة تسوق استثنائية. وتؤكد "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" التزامها الدائم تجاه كل مجتمع من مجتمعاتها، وأن جميع المشاريع ستكتمل وتُسلم في الوقت المُتفق والمتعاقد عليه.



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نبذة عن ذا مارك للمجتمعات العمرانية:

ذا مارك للمجتمعات العمرانية هي شركة عقارية رائدة في سوق العقارات المصري، وهي عبارة عن مجتمعات حصرية تقدم حياة فاخرة وخدمات لا مثيل لها. تركز الشركة بشكل خاص على تطوير مجتمعات فريدة ومبتكرة، مما جعلها رمزًا للتطور العقاري من الدرجة الأولى.