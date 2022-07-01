آن آربور، ميشيغان-(بزنيس واير/ ايتوس واير"): أعلنت اليوم شركة "ذا كوريتك جروب" (المدرجة في بورصة "أو تي سي كيو بي" تحت الرمز: OTCQB: CRTG) وهي الشركة المطوّرة لمادة أنود السيليكون المخصصة لبطاريات الليثيوم أيون، وتقنية السيكلوهيكساسيلان ("سي إتش إس") وغيرها من التقنيات النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة، أنها أبقت شركة "فيش تانك بيه آر"، وهي شركة علاقات عامة عالية التخصص تعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة وتتمتع بخبرة عميقة في كل ما يتعلق بتطوير البطاريات، وتخزين الطاقة، والمواد المتقدمة، والاستدامة الشاملة.

هذا وسيتم تكليف "فيش تانك" بإدارة الاتصالات المؤسسية لدى "كوريتك" في شكل بيانات صحفية، ومنصات تواصل اجتماعي، وتسويق عبر البريد الإلكتروني، وفرص إعلامية تحريرية. وعلى نحو أوسع، ستستهم "فيش تانك" بزيادة بصمة العلامة التجارية في فئات السيارات والتكنولوجيا النظيفة والمركبات الكهربائية. تعتبر هذه الشفافية مهمة حيث تعمل "كوريتك" على دفع عجلة تطوير "إندوريون"، وهو برنامج تطوير البطاريات التابع للشركة وكذلك تستند إلى جهود التسويق لديها. تعتبر "كوريتك" في مكانة جيدة تمكنها من النمو من خلال شراكات استراتيجية وإنجازات أخرى، والتي ستُكلف "فيش تانك" بالتواصل بشأنها بصورة فعالة لفئات الجمهور في القطاع وأسواق رأس المال على السواء.

كانت "فيش تانك بيه آر" مسؤولة عن توفير الاتصالات وجهود التسويق الرقمي لبعض العلامات التجارية الأكثر إثارة في مجال التكنولوجيا النظيفة / الاستدامة / الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقنيات ومواد الأعمال المباشرة بين الشركات الأوسع نطاقاً لما يقرب من عقد من الزمان. تتمتع الشركة بخبرة واسعة في سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، حيث تمثل الشركات في مجال التنقل والمركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وتقنيات البطاريات، وتخزين الطاقة، والمباني الخضراء، وكفاءة الطاقة، وأشباه الموصلات والكثير من القطاعات الناشئة الأخرى.

وقال ماثيو كابرز، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا كوريتك جروب" في هذا السياق: "بالنظر إلى التطورات المثيرة التي حدثت خلال العام الماضي وتوقعاتنا الكبيرة للأعمال المستقبلية، تتطلع ’كوريتك‘ إلى العمل مرة أخرى مع ’فيش تانك بيه آر‘ وفريق عملها المكون من خبراء اتصالات التكنولوجيا النظيفة. في العام الماضي، تطورت ’كوريتك‘ بشكل كبير حيث اجتذب برنامج تطوير البطاريات خاصتنا ’إندوريون‘ وتقنية ’سي إتش إس‘ الأساسية اهتماماً من قطاع المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى. ومن خلال توظيف ’فيش تانك بيه آر‘، نريد أن نوصل بشكل راسخ قوة تقنيتنا وشراكاتنا إلى صانعي القرار لدى العملاء المحتملين وإلى جمهور أوسع من حاملي الأوراق المالية".

#بياناتشركات

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لمحة عن "ذا كوريتك جروب"

تقوم شركة "ذا كوريتك جروب" بتطوير حافظة من السيليكون المصمّم هندسياً من أجل تحسين القطاعات المرتكزة على الطاقة، بما في ذلك المركبات الكهربائيّة والبطاريّات الاستهلاكيّة، وإنارة الحالة الصلبة ("ثنائي باعث للضوء")، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى شاشات عرض حجميّة ثلاثية الأبعاد وأجهزة إلكترونيّة قابلة للطباعة. وتقدّم "ذا كوريتك جروب" خدماتها إلى أسواق التكنولوجيا العالميّة في مجال الطاقة، والإلكترونيّات، وأشباه الموصلات، والطاقة الشمسيّة، والصحة، والبيئة، والأمن.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: thecoretecgroup.com

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لمحة عن "فيش تانك بيه آر" للعلاقات العامة

تعتبر "فيش تانك بيه آر" للعلاقات العامة شركة اتصالات وتسويق متكاملة الخدمات تخدم العملاء من قطاعات مختلفة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التكنولوجيا النظيفة والاستدامة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والأعمال المباشرة بين الشركات والتقنيات الناشئة، والعقارات والخدمات الاحترافية. من خلال دمج استراتيجية متكاملة تتضمن العلاقات الإعلامية، وكتابة المحتوى، والاتصالات المؤسسية، وتحسين محركات البحث/ رسم الخرائط ذات الصلة بالأشياء، والوسائط الرقمية/ وسائل التواصل الاجتماعي، والكتابة الإعلانية، والتسويق الخارجي، تساعد "فيش تانك" العملاء على تعزيز رسالتهم من خلال النتائج التي تؤثر على أرباحهم الإجمالية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.FischTankPR.com أو متابعتنا عبر "فيسبوك" و"لينكد إن" و"تويتر" على k@Fisch_Tan .

بيانات تطلعية

إنّ البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمرتبطة بتوقعات شركة "ذا كوريتك جروب" حول التأثير المستقبلي على نتائج الشركة الناجمة عن العمليّات هي بيانات تطلعيّة، وقد تشمل مخاطر وشكوك، تعتبر بعضها خارج نطاق سيطرتنا. وترد هذه المخاطر والشكوك بمزيد من التفصيل ضمن تقاريرنا المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بما أنّ المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي قد تشمل بيانات تنطوي على مخاطر وشكوك، وتخضع للتغيير في أيّ وقت، قد تختلف النتائج الفعليّة للشركة مادياً عن النتائج المتوقعة. ولا نلتزم بالكشف عن أيّ مراجعات لاحقة للبيانات التطلعيّة. ولا يشكّل هذا البيان الصحفي عرض بيع أو التماس عروض لشراء أيّ أوراق ماليّة لأيّ كيان.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"businesswire.com) ) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005231/en/

للاتصال

للاتّصالات المؤسسيّة:

شركة "ذا كوريتك جروب"

ليندسي ماك كارثي

هاتف: +1(866)9160833

البريد الإلكتروني: info@thecoretecgroup.com

أو

لاتصالا وسائل الإعلام:

سبينسر هيرمان

"فيش تانك بيه آر" للعلاقات العامة

هاتف: +1(518)6696818

البريد الإلكتروني: coretec@fischtankpr.com