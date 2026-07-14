أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - توسعت ذا روك إت كومباني، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية المتخصصة للقطاعات الحساسة زمنيًا وعالية القيمة في مجالي الفعاليات الحية والسلع الفاخرة، في نطاق حضورها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ليشمل أبوظبي، وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار. يجلب هذا التوسع في المنطقة محفظة العلامات التجارية الشهيرة التابعة لشركة "روك إت" إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح وجهة عالمية رائدة لتجارب الرفاهية والمعالم الثقافية والفعاليات العالمية، مع تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي لإعادة التصدير وقاعدة لوجستية متقدمة.

تسعى "روك إت" من خلال هذا التعاون إلى تطوير مرافق تخزين جمركي ولوجستيات ذات مستوى عالمي، مُصممة لخدمة الأسواق النهائية الخمسة الرئيسية للمجموعة: الرياضة، والترفيه الحي، والفنون الجميلة، والسينما والتلفزيون، والسيارات الفاخرة. بمجرد اكتمالها، ستوفر مرافق "روك إت" بيئات آمنة ومُكيَّفة وحلول مناولة مخصصة للأصول عالية القيمة في أبوظبي، مما يُمكِّن العملاء من استضافة وتخزين وإدارة الإنتاجات العالمية والمعارض والمجموعات الفاخرة بدقة عالمية في العاصمة.

وعلى نطاق أوسع، سيدعم وجود "روك إت" في العاصمة استراتيجية برنامج السيارات في أبوظبي، كما سيعزز أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع للإمارة من خلال الارتقاء بالقدرات في مجالات الخدمات اللوجستية المتقدمة، والصناعات الإبداعية، وصادرات الأصول عالية القيمة. من خلال الاستفادة من البنية التحتية والربط وشبكة التنظيمات الميسَّرة في أبوظبي، تتوقع "روك إت" أن يُمكِّنها هذا التوسع من إنجاز عملياتٍ عابرةٍ للحدود تتسم بالسلاسة، وأن يرسخ مكانة العاصمة كمركز استراتيجي للوجستيات والتجارة الثقافية.

قال Daniel Rosenthal، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "روك إت": "إن نمو أبوظبي كمركز للرياضة والفنون والترفيه يتماشى تماماً مع خبرة "روك إت" العالمية". "يسمح لنا توسعنا في العاصمة بتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة لعملائنا، بدءاً من الفعاليات الرياضية الكبرى والإنتاجات السينمائية وصولاً إلى مصنعي السيارات الفاخرة والمؤسسات الفنية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الدولية".

وقال James McSweeney، المدير العام لشركة "روك إت" في الشرق الأوسط: "بعد أن عملت في هذه المنطقة لمدة 18 عامًا، رأيت التحول في أبوظبي بشكل مباشر. وتيرة التطور مثيرة للإعجاب، لكن ما أقنعنا حقًا هو عيار الشركاء المعنيين وجدية الطموح هنا. وهذا هو السبب في أننا نجلب قوة علاماتنا التجارية المتخصصة إلى أبوظبي".

وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال تطوير منظومة متكاملة تدعم القطاعات التي تتطلب قدرات وحلول لوجستية متقدمة. ومع التطور المتسارع في سلاسل الإمداد العالمية، تتزايد الحاجة إلى مزودي خدمات لوجستية يمتلكون الخبرات المتخصصة اللازمة للتعامل مع الأصول عالية القيمة والمتطلبات التشغيلية المعقدة. وتضيف شركة "روك إت" من خلال خبراتها العالمية في إدارة ونقل الأصول المتخصصة قدرات نوعية إلى منظومة أبوظبي اللوجستية، بما يعزز جاذبية الإمارة وجهةً مفضلة للشركات والعلامات التجارية العالمية التي تتخذ من أبوظبي منصةً للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية".

بناءً على حضورها الراسخ في دبي، ستوحِّد منشأة "روك إت" الجديدة في أبوظبي العلامات التجارية المتخصصة للمجموعة تحت مظلة مركز إقليمي واحد في العاصمة، بما في ذلك "روك إت كارجو" (للجولات الحية)، وأقسام "روك إت" المخصصة للرياضة والتجارب والإنتاج، و"ديتـل باي روك إت" (لخدمات الفنون الجميلة ونقل المتاحف)، و"كـارز باي روك إت" (للسيارات الفاخرة وسيارات الأداء العالي). وبشكل جماعي، ستُقدم هذه العلامات التجارية وغيرها من الخدمات الموسعة ضمن محفظة "روك إت" خدمات متكاملة وشاملة وفائقة العناية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. تؤمن "روك إت" بأن هذا التوسع في أبوظبي سيكون مُكمِّلاً لحضورها الراسخ في دبي، وسيساعد في تعميق تعاونها مع الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما صُمِّم هذا التوسع لدعم خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة في أدوار لوجستية متخصصة، مما يُسهم في جهود أبوظبي الرامية لبناء قدرات محلية في صناعات ذات مهارات عالية تحظى بأهمية عالمية.

حول شركة "روك إت"

تُعد شركة "روك إت" (المعروفة سابقاً باسم "جلوبال كريتيكال لوجيستكس") رائدةً عالميةً في مجال الخدمات اللوجستية المتخصصة ذات الأهمية البالغة، وتحظى بثقة العملاء لنقل الأصول التي لا تُعوَّض وتقديم الدعم للحظات استثنائية في قطاعي الفعاليات الحية والسلع الفاخرة. تستند الشركة إلى إرثٍ يمتد لـ 47 عامًا، حيث تقدم "روك إت" خدمات شحن متعددة الوسائط، وتخطيط الخدمات اللوجستية للفعاليات، والتغليف والتخزين المتخصص، وخدمات التخليص الجمركي ودفاتر الإدخال المؤقت، والتأمين، والدعم في الموقع، وغير ذلك الكثير.

تدير "روك إت" اللوجستيات الكامنة وراء الجولات الغنائية، والفعاليات الرياضية الكبرى، والإنتاج الإذاعي، والأفلام والإعلام، وفعاليات الشركات، والأنشطة التجريبية، والاستجابة السريعة والبنية التحتية، ونقل وحماية الأعمال الفنية، والسيارات النادرة، وغيرها من المجموعات التي لا تقدر بثمن. بفضل إمكانية الوصول إلى أكثر من 160 دولةً وتنفيذ أكثر من 10,000 مهمةٍ سنويًا، تخدم "روك إت" قائمةً متنوعةً من الشركاء، بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA 2026، ومعرض "بيبل بيتش" للأناقة، و"آر إم سوثبيز"، وكبار مُصنِّعي السيارات الخارقة، والعديد من اللجان الأولمبية والاتحادات والروابط الرياضية، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

حول مكتب أبوظبي للاستثمار

مكتب أبوظبي للاستثمار هو الأداة الحكومية المسؤولة عن تسريع نمو أبوظبي وتمكين التحول الاقتصادي للإمارة. من خلال خدمات الدعم الشاملة، يمكّن مكتب أبوظبي للاستثمار المستثمرين المحليين والأجانب من تشكيل صناعات المستقبل لتحويل المعيشة والتكنولوجيا والموارد والخدمات ذات القيمة المضافة. تضمن المبادرات التي تركز على دعم السياحة وتطوير تجارة التجزئة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تكون رفاهية المجتمع في قلب التحول الاقتصادي في أبوظبي. مع شبكة قوية من المستثمرين، وتعاون قوي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وحضور عالمي، يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين أولئك الذين يستثمرون مع أبوظبي لإحداث تأثير عالمي دائم.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae

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المصدر: ايتوس واير

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