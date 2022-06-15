مساعي متزايدة لتعزيز مبادرات الشمول والتوازن بين الجنسين

تم ترشيح 47 موظفة للمشاركة في برنامج "النساء في صفوف القيادة 2022" الخاص بشركة دي إتش إل إكسبرس بما يتماشى مع هدف الشركة العالمي المتمثَل في إشراك 30% من النساء في مناصب إدارية عليا.

تم تصميم البرنامج بالاستناد إلى أبحاث أجرتها شركة ذا تالنت إنتربرايز حول قضايا الشمول والتوازن بين الجنسين وتطوير المناصب القيادية بحسب نقاط القوة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ذا تالنت إنتربرايز، الشركة العالمية الرائدة في استخدام أحدث التقنيات على مستوى الموارد البشرية والحائزة على الجوائز والتي تتخذ الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، شراكة جديدة مع دي إتش إل إكسبرس، الشركة العالمية الشهيرة بتقديم الخدمات اللوجستية. وجاء ذلك في سياق تصميم الشركتين للنسخة الأحدث من برنامجهما الإقليمي الرائد، "النساء في صفوف القيادة 2022" الذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من القيادات النسائية في شركة دي إتش إل.

تم تصميم البرنامج المفصل الذي يمتد على مدى أربع شهور استناداً إلى أبحاث تناولت قضايا التنوع والشمول التي تم تسليط الضوء عليها في كتاب "Game-Changers"، وبعد الاستعانة بأحدث البيانات المتعلقة بهذا المجال الواعد. أما"Game-Changers" ، فهو كتاب حائز على جوائز عديدة والمؤلفان هما مؤسسا ذا تالنت إنتربرايز، ديفيد جونز وراديكا بونشي بالتعاون مع صوفي لو راي.

وبالمناسبة، وفي هذا الإطار، علّقت راديكا بونشي، المؤسس والمدير العام لشركة ذا تالنت إنتربرايز، قائلة:لا نرى شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس سوى مدعاة للفخر. ويسرُّنا أن نستضيف البرنامج هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، لاسيما وأنه يتناول موضوع القيادة من منظور الشمول والتوازن بين الجنسين ويسلط الضوء على مجالات العمل الرئيسية التي برزت بعد سنوات من البحث الذي طال، وعلى وجه التحديد، التحديات والعقبات والعوامل التمكينية التي كان لها الفضل في مساعدة النساء على اكتشاف حدود إمكاناتهن الحقيقية. كما يرفع بحثنا الغطاء عن مفارقات فريدة تشهدها معظم "الأسواق الناشئة" والعديد من "البلدان المتقدمة"، تتجلى بخسارة 50% من القوى العاملة النسائية خلال عمليات الانتقال الوظيفي. لذلك، فإننا وبالشراكة مع شركة دي إتش إل، نسعى إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة، فضلاً عن إعداد قيادات نسائية تتمتع بالمهارات المناسبة لريادة المستقبل".

هذا وقد أظهرت أبحاث ذا تالنت إنتربرايز أنه وعلى الرغم من أن الخريجات يشكِّلن نسبة 60% من المجموع العام للخريجين، فإن نسبتهن من مجموع القوى العاملة لا تتخطى 30 إلى 40%. وتتراجع هذه النسب إلى 15% في المناصب الإدارية ومن 7 إلى 8% في المناصب القيادية ومن 3 إلى 4% فقط في مناصب مجلس الإدارة. ويُعتبر هذا الأمر مدعاةً للقلق على وجه الخصوص، ويجب أن يشكل دافعاً قوياً لحث الشركات على استقطاب المواهب النسائية والعمل على تطويرها والاحتفاظ بها، لاسيما في المراحل الانتقالية الحرجة.

وأيضاً من ناحية أخرى، زادت جائحة كورونا (كوفيد-19) الوضع سوءاً، إذ أرست عبئاً ثقيلاً على كاهل النساء العاملة تبيّن من خلال الانسحاب المتزايد للقوى العاملة النسائية من سوق العمل بسبب الالتزامات العائلية والشخصية، ناهيك عن افتقار أمكنة العمل للمرونة التي تطلبتها هذه النساء.

من جهة أخرى، يركز برنامج الشمول على استكشاف رحلة التطوير الوظيفي المستمرة والنمو في المناصب القيادية المستقبلية لجميع النساء المشارِكات، وذلك تماشياً مع مساعي الشركتين لتعزيز التحاق النساء في مناصب قيادية في العمل. كما وإنصبَّ تركيز سلسلة الجلسات الداعمة للشمول من إعداد وتقديم ذا تالنت إنتربرايز، على مفهوم القيادة الحقيقية وتأثير الأعمال وأهمية القيادة من منظور مستقبلي.

وفي سياقٍ آخر، تعد الاستراتيجيات الهادفة لتعزيز الشمول والتوازن بين الجنسين ركيزة أساسية للعديد من خدمات رأس المال البشري التي تقدمها شركة ذا تالنت إنتربرايز. وبالفعل، دعمت ذا تالنت إنتربرايز بدورها عدداً من المنظمات الإقليمية والعالمية لتطبيق استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الشمول والتوازن بين الجنسين، بما في ذلك مجموعة شلهوب ومطار دبي الدولي والبنك التجاري الدولي و دي أكس سي للتكنولوجيا. كما تشتهر ذا تالنت إنتربرايز بتقديمها مجموعة واسعة من حلول الموارد البشرية القائمة على القياس النفسي لتمكين الأفراد والمجتمعات من فهم رأس المال البشري الحالي ورعايته بشكل أفضل وترسيخ ثقافة تنظيمية مزدهرة واستقطاب المواهب الجديدة.

ونهايةً، وفي ختام البرنامج الممتد على مدى أربعة شهور، والذي يصادف تاريخ يوليو 2022، ستحصل المشارِكات على فرصة لعرض ما تعلمنه عبر تقديمهن عروض تقديمية فريدة ومؤثرة بأسلوب أحاديث تيد إكس TED-xوستعمد بعدها ذا تالنت إنتربرايز لمشاركة النتائج العامة للمجموعة مع فريق دي إتش أل، سعياً إلى فهم نقاط القوة ونقاط الضعف الجماعية لقادة المستقبل.

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