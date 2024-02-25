الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، اتفاقية تعاون مع "بنك البلاد" بهدف توفير حلول تمويلية مختلفة للعملاء لتسهيل عمليات الشراء في "فندق ومساكن راديسون" .

وجاء توقيع الإتفاقية خلال فعاليات معرض ريستاتكس العقاري، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من فترة 18 إلى 21 فبراير 2024. وتتيح الإتفاقية مجموعة من الحلول التمويلية المُبتكرة في إطار الجهود المشتركة بين البنك والشركة لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم بتزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات ومن ضمنها مُنتج تمويل شراء الوحدات السكنية عبر البيع على الخارطة.

ووقّع الاتفاقية كل من المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر و الحسن محمد الشريف، مدير المنتجات والتطوير العقاري من بنك البلاد.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: "سعداء بهذا التعاون مع بنك البلاد أحد أبرز البنوك الرائدة في المملكة"، مؤكدا على أهمية هذا التعاون الذي يتيح للعملاء حلولاً تمويلية مُبتكرة، و يأتي هذا التعاون في سياق الشراكات التي تعقدها ذاخر مع الجهات التمويلية وغيرها بهدف توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، لتحقيق أفضل النتائج تماشيا مع برامج ومبادرات رؤية المملكة2030."

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة.

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.