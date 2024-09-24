الرياض، المملكة العربية السعودية – وقعت شركة دِل تكنولوجيز مذكرة تفاهم مع شركة إجادة بهدف التعاون واستكشاف فرص النمو في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول السحابة المتعددة، باستخدام نماذج من مجموعة APEX من دِل.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستتعاون شركة دِل مع إجادة، الشركة السعودية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتطوير المنتجات، والتدريب والتعليم، واستكشاف السوق.

هذا وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش النسخة الافتتاحية من مؤتمر 24 فنتك في الرياض، بالمملكة العربية السعودية من قبل كمال عثمان، مدير أول، القنوات في المملكة العربية السعودية ومصر في شركة دِل تكنولوجيز، ومحمد عبد المنعم، نائب الرئيس لحلول الحوسبة السحابية في إجادة. وتهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كلتا المؤسستين لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير تقنيات متقدمة في المملكة.

وفي تعليق له، قال كمال عثمان، مدير أول، القنوات في المملكة العربية السعودية ومصر في شركة دِل تكنولوجيز: "لعبت شركة إجادة دوراً مهماً في مساعدة العملاء على تعزيز الكفاءة التشغيلية ونجاح الأعمال. ونحن سعداء بتوسيع عروض الذكاء الاصطناعي والسحابة بالتعاون مع إجادة والاستفادة من خبرتها في السوق، والتي ستتيح لنا تحفيز الابتكار في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية المتطورة في المملكة ويرتقي بقدراتها التنافسية في الاقتصاد العالمي."

من جانبه، قال محمد عبد المنعم، نائب الرئيس لحلول الحوسبة السحابية في إجادة: "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في إطار سعينا الدائم لدعم عملائنا في المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على تحقيق التميز في أعمالهم. ونتطلع من خلال التعاون المشترك مع شركة دِل، إلى استكشاف آفاق جديدة والاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع مشهد الأعمال سريع التطور".

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