سيعمل مركز دِل في الدمام على خلق فرص عمل وتدريب للمواهب المحلية، كما سيساهم في الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (DELL) اليوم عن افتتاح أول مركز لها للدمج والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويقع المركز الجديد في الدمام، وهو مصمم للتعامل مع ما يصل إلى 600 ألف وحدة سنوياً من جميع منتجات دِل في ظل نمو طلب العملاء.

ويضم مركز الدمام أيضاً منشأة تصنيع ثانوية لتخصيص خوادم دِل، لضمان تلبية احتياجات العملاء المحددة، حيث يقوم المركز بجعل الخوادم جاهزة للاستخدام، ويقلل من الوقت المستغرق لطرحها في السوق، ويعزز رضا العملاء.

كما قامت دِل بنقل مركز الشاشات المسطحة إلى هذه المنشأة الجديدة في الدمام لخدمة العملاء المحليين، حيث أنها توفر عمليات تسليم للشحنات في غضون يومين فقط، بما يقلل من أوقات التسليم ويعزز التميز التشغيلي للشركة.

ويمثل افتتاح هذا المركز الجديد خطوة رئيسية في جهود دِل لتعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. كما أنه يعد خامس منشأة لشركة دِل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو يعكس التزام الشركة برؤية السعودية 2030 لا سيما في مجال تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال الابتكار التكنولوجي.

ويستند هذا الاستثمار الاستراتيجي على ترخيص المقر الإقليمي لشركة "دِل" لمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية، وسوف يدعم المملكة من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار.

وفي تعليقه على افتتاح المركز، قال معالي المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: "يسلط قرار شركة دِل بإنشاء مركز دمج وخدمات لوجستية في المملكة الضوء على تنامي مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والابتكار. وسيساهم هذا المركز في خلق فرص عمل وتعزيز قدرات التصنيع وسلسلة التوريد المحلية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وسوف نواصل التعاون مع دِل لبناء اقتصاد رقمي ديناميكي ومرن في المملكة."

من جانبه، قال أدريان ماكدونالد، رئيس شركة دِل تكنولوجيز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل افتتاح أول مركز خدمات لوجستية لشركة دِل في الدمام إنجازاً مهماً في إطار التزامنا بدعم الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية. نحن ملتزمون بتمكين الشركات المحلية والإقليمية من النجاح في اقتصاد يعتمد على الرقمنة أولاً، من خلال تسخير أكثر من 30 عاماً من خبرة دِل في مجال سلاسل التوريد، إلى جانب الاستثمارات العديدة في المواهب المحلية والبنية التحتية والتدريب."

ويستفيد المركز، الذي يُشرف عليه كفاءات سعودية، من خبراتهم في إدارة العمليات اللوجستية والتصنيع والتشغيل، الأمر الذي يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة النمو المستدام. كما سيعمل مركز الدمام بشكل مباشر مع شركاء توزيع دِل المحليين لتبسيط عمليات توزيع المنتجات وتلبية متطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية. وسوف يستضيف المركز أيضاً برامج تدريبية متخصصة لتزويد المهنيين السعوديين بالمهارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا وإدارة سلسلة التوريد، بما يؤدي إلى تنمية قوة عاملة محلية ماهرة.

نبذة عن "دِل تكنولوجيز"

تساعد دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DELL)، الشركات والمؤسسات والأفراد على بناء المستقبل الرقمي وإحداث التحوّل في طرق المعيشة والعمل والتسلية. وتزود الشركة العملاء بمجموعة واسعة من التقنيات والخدمات الأوسع والأكثر ابتكارًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

حقوق النشر ©2025 شركة دِل. أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. دِل تكنولوجيز، ودِل، ودِل إي إم سي هي علامات تجارية لشركة دِل أو شركات تابعة لها. قد تكون العلامات التجارية الأخرى علامات تجارية تابعة لمالكيها.

-انتهى-

#بياناتشركات