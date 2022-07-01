دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن إطلاق "Dell AR Assistant"، أول تطبيق من نوعه يستند إلى الواقع المعزز للمساعدة في عمليات إصلاح أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ويوفر هذا التطبيق المجاني، المتوافق مع نظامي IOS وأندرويد، تجربة واقع معزز تنتقل بالمستخدمين خطوة بخطوة لمساعدتهم على استبدال بعض القطع الموجودة في أجهزة دِل الخاصة بهم، مما يتيح للعملاء إمكانية إصلاح أجهزتهم.

ويمكن لمستخدمي تطبيق AR Assistant رؤية أجهزتهم وطريقة إصلاحها باستخدام الواقع المختلط، وتراكبات معلوماتية على الجهاز الذي يقومون بإصلاحه، وذلك من خلال كاميرا الهاتف الذكي. ويحتوي التطبيق أيضاً على تقنية استنساخ معززة لأنظمة وأجهزة محددة من دِل، تعرض خادماً مستنسخاً في أي مساحة مطلوبة، وتتيح تفاعلاً كاملاً معه.

ويقوم تطبيق AR Assistant بتوجيه المستخدمين للقيام بإجراءات الخدمة والإصلاح لأكثر من 100 جهاز كمبيوتر شخصي وخادم من دِل وبسبع لغات مختلفة. وتعمل الشركة حالياً على إضافة أكثر من 20 نظاماً وجهازاً آخر إلى هذا التطبيق بحلول نهاية فصل الصيف.

وتهدف الشركة من إطلاق هذا التطبيق إلى تمكين العملاء من إصلاح أجهزتهم بأنفسهم بسهولة ويسر في الحالات التي يكونون فيها قادرين على ذلك، مما يقلل في نهاية المطاف من الوقت الإجمالي الذي يتطلبه إصلاح المشكلات التي يمكن حلها من قبل المستخدمين بأنفسهم، مع قليل من المساعدة من شركة دِل. هذا وتم تسريع تطوير هذا التطبيق خلال الأشهر الأولى لانتشار جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى عدم تمكن الفنيين من زيارة منازل الناس لإصلاح أجهزتهم وأنظمتهم. ويعتمد استخدام تطبيق AR Assistant على التشخيص الصحيح للمشكلة، ثم القيام بطلب قطع الغيار من خلال فريق الدعم الفني. وتنوي دِل في المستقبل جعل قطع الغيار أسهل تركيباً ومتاحة للبيع عبر الإنترنت لتبسيط تجربة العملاء قدر الإمكان.

إلى ذلك، يدعم تطبيق AR Assistant أيضاً التزام شركة دِل طويل الأمد بالاستدامة. وتستطيع الشركة من خلال تعزيز توافر قطع الغيار وتسهيل إمكانية استبدالها وإعادة استخدامها، المساهمة بتقليل معدلات استنفاذ الموارد، والمحافظة على كمية أكبر من المواد الدائرية في الاقتصاد، ومساعدة العملاء على إطالة عمر الأنظمة التي يمتلكونها.

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