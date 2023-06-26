انطلاق خدمات دي دي في العلمين الجديدة، والساحل الشمالي، ومرسى مطروح استعدادا لموسم السياحة القادم

يوان هاو صن: نهدف من خلال توسعنا المستمر إلى إتاحة خدمات يومية مدعمة بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة للمجتمعات الحضرية

القاهرة - انطلاقا من النجاح الذي حققته خدماتها الفريدة، تلتزم شركة دي دي مصر، منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة، بتقديم خدمات نقل متميزة بأسعار مناسبة وخلق فرص عمل للسائقين داخل المجتمع المحلي، حيث توسع نطاق خدماتها لتشمل مناطق جديدة بما في ذلك العلمين الجديدة، والساحل الشمالي، ومرسى مطروح. ستستفيد هذه المناطق من نفس خيارات النقل المرنة والآمنة بأسعار مناسبة، استكمالا للنجاح الذي حققته الشركة في القاهرة والإسكندرية ومؤخرا في دمياط.

ويعزز دخول خدمات دي دي مصر إلى العلمين الجديدة، ومرسى مطروح، والساحل الشمالي إمكانية الوصول إلى هذه المناطق، ويوفر للزائرين والمقيمين وسيلة نقل موثوقة للوصول إلى مختلف الجهات داخل هذه المناطق. كما تفيد أيضا السياح الذين يبحثون عن وسيلة نقل مريحة ومميزة تمنحهم تجربة سلسة وسهلة.

وصرح يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر: "لقد شهدت مناطق مرسى مطروح والساحل الشمالي نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، وأصبحت وجهات ساحلية مهمة على الخريطة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية المجتمعات الحضرية على رأس أولوياتها من خلال التركيز على بناء وإنشاء المدن الجديدة الذكية لتساهم في مواجهة الزيادة السكانية،"

وأضاف: "نهدف من خلال توسعنا المستمر إلى إتاحة خدمات يومية مدعمة بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة للمجتمعات الحضرية"

ويساهم إطلاق خدمات دي دي مصر في هذه المناطق في تلبية احتياجات النقل للسكان والسياح على حد سواء من خلال تقديم وسائل انتقال مريحة وموثوق بها لاستكشاف مناطق الجذب في المنطقة، كما توفر فرصا اقتصادية متعددة من خلال توفير مصدر دخل، حيث يمكن للأفراد المؤهلين التسجيل في تطبيق دي دي كسائقين والحصول على دخل مناسب، خاصة خلال مواسم الذروة للسياحة.

وفي إطار حرص الشركة المستمر على تقديم أفضل خدمات لعملائها في القاهرة، تعلن دي دي مصر عن إطلاق حملة جديدة خلال شهر يوليو في مناطق كثيرة بالقاهرة منها السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، حيث توفر رحلة مجانية للعميل إذا انتظر أكثر من دقيقتين حتى يتم قبول رحلته بواسطة السائق. وتمثل الحملة امتدادا للعروض التي تقدمها دي دي لتحسين تجربة العملاء.

تقود دي دي مصر فريقا محليا متخصصا يسعى باستمرار إلى تحسين تجربة التنقل للمستخدم؛ الركاب والسائقين على حد سواء من خلال توفير المرونة في الأسعار وميزات أمان وسلامة لا مثيل لها.

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