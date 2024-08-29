القاهرة، مصر: أعلنت دي دي مصر، الشركة الرائدة في مجال النقل الذكي، عن مبادرتها للاحتفال وتكريم طلاب أوائل الثانوية العامة للاحتفاء بمجهوداتهم، حيث تمثل هذه الشهادة المرموقة التي تصدرها وزارة التربية والتعليم مرحلة حاسمة في حياة الطلاب وتحدد مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

إدراكًا للضغوط الهائلة والتفاني المطلوب للتفوق في الثانوية العامة، يسعد دي دي مصر أن تحتفل بالطلاب المتفوقين المتميزين تعبيراً عن دعمها لهم وتكريماً لانجازهم الأكاديمي.

لا تعكس فقط هذه المبادرة التزام شركة دي دي مصر بدعمها للنجاح، بل أيضًا بالمساهمة في فرحة وآمال مستقبل المواهب الشابة في مصر.

سيحصل الطلاب المكرمون على رموزاً ترويجية حصرية من دي دي مصر، مما يوفر لهم رحلات مجانية لدعم احتياجاتهم في التنقل. ويأخذ كل طالب قسائم رحلات صالحة لاستخدامها في جميع المحافظات التي تعمل فيها خدمات دي دي مصر.

قال محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية في دي دي مصر: "يمثل هؤلاء الطلاب المتميزون مستقبل مصر المشرق. ونحن في دي دي مصر نؤمن برعاية المتفوقين ودعم أحلام شبابنا. من خلال الاعتراف بجهودهم الكبيرة وتقديم الدعم الملموس، ونأمل أن نلهمهم للوصول إلى آفاق أعظم في مساعيهم المستقبلية."

وأضاف حلمي: "مبادرتنا تعد بمثابة شهادة على رؤيتنا نحو دعم شباب مصر المستقبليين. فنحن لا نعترف فقط بالنجاح الأكاديمي، بل نستثمر في الامكانيات البشرية."

وهذا الاحتفاء بالمتفوقين يعد بمثابة إشادة من دي دي مصر بالدور الكبير الذي تلعبه الأسر في الدعم التعليمي لأبنائهم. وتؤكد هذه المبادرة على تضامن الشركة مع الأسر وجهودها للاستثمار في مستقبل أبنائها.

مع استمرار دي دي مصر في تعزيز تواجدها في السوق المصري، فإن مبادرات مثل هذه توضح التزام الشركة بأنها أكثر من مجرد شركة رائدة في مجال النقل الذكي. فمن خلال الاستثمار في التعليم ودعم الشباب المتفوقين، تسعى دي دي مصر نحو مستقبل أفضل للشباب المصريين.

عن شركة دي دي

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة . تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات