الأول من نوعه في دبي

16 تريليون دولار أمريكي قيمة قطاع ترميز الأصول عالمياً بحلول 2030، مع فرص استثنائيّة في دبي تقودها استراتيجيات الرقمنة والبلوك تشين.

شاركت "دي دي إكس جلوبال" في عدد من الفعاليات الدولية لتسليط الضوء على مشروع لؤلؤة الصحراء، ومزايا إمارة دبي الاستثماريّة.

دبي الامارات العربية المتحدة: تستعدّ "دي دي إكس جلوبال" الشركة الاستشارية لترميز الأصول؛ لإحداث ثورة غير مسبوقة في القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات العربيّة المتحدّة، من خلال مشروعها المبتكر "لؤلؤة الصحراء" الأول من نوعه، والقائم على تكنولوجيا الترميز عبر منصة "البلوك تشين"، وبالتالي تمكين العملاء من اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، والتي تقدّر قيمتها بـ 16 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتُتيح "دي دي إكس جلوبال" للمستثمرين المحليين والعالميين، مع اقتراب إطلاق مشروع "لؤلؤة الصحراء" رسمياً؛ إمكانية الاستفادة من خبراتها الراسخة في مجال ترميز الأصول الحقيقيّة الذي يزخر بالفرص الاستثماريّة الاستثنائيّة. وسيتضمن المشروع مجموعة من مرافق الراحة المتطورة وعناصر التصميم المستقبلية التي تجسد تراث وثقافة دبي الغني.

ووفقًا لتقرير صادر عن "يو بي إس" المجموعة العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات، من المتوقع أن يكون عدد المليونيرات في العالم 86 مليون مليونير، بالإضافة إلى أكثر من 372 ألف فرد من ذوي الثروات الفائقة بحلول عام 2027، مما يساهم بشكل كبير في دفع مبيعات العقارات الفاخرة.

وقد باتت دبي في الوقت الحالي وجهة جذابة لأبرز المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، حيث حصل أكثر من 67 ألفاً من الأفراد ذوي الثروات العالية على الإقامة الدائمة خلال عام 2022 فقط. بالإضافة إلى ذلك، رسخت دبي مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، حيث شهدت نموًا يزيد عن 35% في عدد الشركات العاملة في هذا القطاع. وتحظى شركة "دي دي إكس جلوبال" بمكانة استراتيجية ضمن هذا المشهد، حيث تعمل على تطوير عملة خاصة لمشاريعها العقارية الفاخرة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

وعبر تسهيل عمليات ترميز الأصول في العالم الحقيقي، تتماشى "دي دي إكس جلوبال" مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع التحول الرقمي واحتضان تقنية البلوك تشين، مما يمنح المستثمرين فرصاً استثماريّة كبيرة. ويتضمن هذا النهج توفير سيولة أسهل لأصحاب العقارات، وتعزيز كفاءة المعاملات من خلال الأتمتة، بالإضافة إلى تطبيقات متنوّعة مثل برامج الولاء، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحماية حقوق المستأجرين.

وأكد كريس سانتيلهانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دي دي إكس جلوبال"، على أهميّة الترميز العقاري، قائلاً: "انطلاقاً من كوننا شركة استشارية في مجال الترميز؛ فإنّنا نسعى إلى توظيف تقنية البلوك تشين لترميز الأصول في العالم الحقيقي، وخلق قيمة استثنائية لمستثمرينا. وبالإضافة إلى عرض القيمة على المدى الطويل، ستعمل رقمنة الأصول العقارية على تعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقارات في دبي. وسيسهم تكامل ودمج الرموز المختلفة وحالات استخدامها في تعزيز منظومة "دي دي إكس جلوبال" الشاملة، ونعمل من خلال ذلك على ربط سوقين أساسيين، وهما قطاع العقارات الفاخرة في دبي مع النمو في شركات التكنولوجيا المالية المدفوعة بثورة "الويب 3" المبتكرة".

ويضمّ مشروع لؤلؤة الصحراء، الذي تم تصميمه بالتعاون مع Zhuzh العالميّة للتصميم ومقرها في دبي؛ فندقين فاخرين، وشققاً سكنية راقية، ومجمّعاً تجارياً متميّزاً، ومنطقة مخصّصة لمحال التجزئة، إلى جانب بوليفارد ومارينا. كما سيستضيف الفندق البوتيكي الفاخر، الذي يضم 88 غرفة، مرافق مختلفة بما في ذلك ساحة واسعة ومتحفاً لعلم الفلك العربي، وقبة سماوية وحدائق معلقة وغيرها.

ويعدّ "القمر ريزيدنسيز" أول مبنى سكني في لؤلؤة الصحراء، ويضمّ مجموعة مختلفة من المنازل داخل المشروع، بما في ذلك مجموعة اللؤلؤة والتي تتضمن منازل بمساحة 400 متر مربع، ومجموعة الواحة بمساحة 650 مترًا مربعًا، ومجمع سكاي بنتهاوس الثلاثي الذي سيسجل رقمًا قياسيًا بمساحة 5000 متر مربع. وستُطرح جميع المباني في المشروع وفقاً لنظام الترميز، الأمر الذي من شأنه أن يتيح قيمة أكبر للمستثمرين.

وتعمل "دي دي إكس جلوبال" على تسليط الضوء على مشروعها العقاري المبتكر في عدد من المعارض والفعاليات العالمية، من خلال مشاركتها في منصات مرموقة مثل مركز المعارض والفعاليات الرئيسي في بودابست، ومنتدى دافوس، بهدف تعزيز حضورها الدولي وجذب مستثمرين جدد إلى دبي.

ويجسّد منتجع "لؤلؤة الصحراء" في دبي تطوّراً كبيراً في القطاع العقاري، ويتميز بمزيج من الاستدامة ونظام ترميز الأصول المتطور. ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأحداث الدولية، تؤكّد "دي دي إكس جلوبال" التزامها بالحلول العقارية المبتكرة، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الرقمنة والتنمية المستدامة.

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حول دي دي إكس جلوبال:

مستوحاة من ديناميكية اقتصاد دبي والمشهد العالمي المتطور باستمرار، تتمثل رؤية DDX Global في دعم العملاء الذين يرغبون في تحويل ممتلكاتهم العالمية الحقيقية إلى رموز.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الفرص لجمهور أوسع من خلال إتاحة الأصول العقارية عالية الجودة للاستثمار في شكل رموز، والتي يمكن للمستثمرين العالميين الوصول إليها وتداولها بسهولة.

يعتبر ترميز العقارات عملية رقمنة الأصول العقارية التقليدية التي يمكن تداولها بأمان عبر البلوكتشين، ودون الحاجة إلى طرف ثالث. مما يؤدي إلى تحسين سيولة العقار وتسهيل فرصة الاستثمار من خلال استخدام تقنية هذه التقنيات.

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