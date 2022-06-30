مقابل 57 مليون دولار

استحوذت دي جي أم كابيتال على مركز ألاميدا للتسوّق للبيع بالتجزئة مقابل 57 مليون دولار، حيث تشير اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي إلى زخم "الاحتياجات اليومية" لتجارة التجزئة، وقد دخلت دي جي ام لإتمام وإنجاز هذه الصفقة المهمة في شراكة مع "بي جي آي ام".

وتبلغ مساحة مركز التسوق 105,100 قدم مربعة، ويزيد عمر البناء على 16 عاماً، وهو مشغول بالكامل، ويضم مرساة بقالة، إلى جانب مستأجرين آخرين، ويلبي الاحتياجات اليومية الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية والمالية ورعاية الحيوانات الأليفة والسلع والمطاعم.

وقال رئيس دي جي ام، ليندساي بارتون، نحن متحمسون لتوسيع محفظتنا مع "بي جي آي ام" في شمال كاليفورنيا، حيث نواصل تنفيذ خطتنا لتنمية الأصول تحت الإدارة، وقد تم بناء شراكتنا طويلة الأمد استناداً على قدرة "دي جي ام" على إطلاق العنان للقيمة كأفضل مشغل بيع بالتجزئة في فئته.

ولفت إلى أن دي جي ام كابيتال اشترت مركز التسوق بريدجسايد من خلال صفقة نقدية بالكامل، حيث تعمل دي جي ام كابيتال وفق خطتها على توسيع محفظتها من مراكز الاحتياجات اليومية الخاصة بنمط الحياة والبقالة.

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