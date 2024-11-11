دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي بي ورلد أستراليا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن ابرامها عقد تنفيذ مخطط، وهو اتفاق رسمي ملزم يُستخدم في عمليات الاستحواذ في أستراليا، للاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر لمجموعة سيلك لوجيستكس القابضة المحدودة من خلال خطة من الترتيبات بعرض نقدي قيمته 2.14 دولار أسترالي للسهم الواحد. تقدر الصفقة قيمة أسهم شركة سيلك لوجيستكس بحوالي 174.5 مليون دولار أسترالي.

تخضع الصفقة لموافقة المساهمين في سيلك لوجيستكس وشروط الإغلاق القياسية، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام 2025.

وتعتبر سيلك لوجيستكس مجموعة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية الشاملة من الميناء إلى باب المتعامل وتدير 21 مركزاً لوجستياً و25 موقعاً للتخزين في خمس ولايات أسترالية. وتتعاون سيلك لوجيستكس مع بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم لتقديم خدمات فعّالة بتكلفة مميزة لقاعدة متعامليها في أستراليا.

تدير المجموعة قطاعين تجاريين رئيسيين: الخدمات اللوجستية للموانئ: خدمات نقل سلسة من أرصفة الموانئ، بين الموانئ الرئيسية في أستراليا، والخدمات اللوجستية التعاقدية التي تشمل حلول التخزين والتوزيع متعدد الوسائط لدعم احتياجات سلاسل التوريد المعقدة.

تعد دي بي ورلد أستراليا شركة تابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتتولى مناولة حوالي 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بالحاويات. وتدير دي بي ورلد أستراليا 4 محطات حاويات و3 مجمعات حاويات - في بريسبان وسيدني وملبورن وفريمانتل - بالإضافة إلى مراكز التوزيع والمستودعات.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يمثل استحواذ مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على سيلك لوجيستكس خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا اللوجستية المتكاملة وتوسيع نطاق خدماتنا. وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية أيضاً التزامنا بتوفير حلول مخصصة ومتكاملة وسلسة لمتعاملينا، مع تقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف."

وصرّح جلين هيلتون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" قائلاً: "نحن سعداء بحصول شركة دي بي ورلد أستراليا على هذه الفرصة، ونرحّب بسيلك لوجيستكس في محفظة أعمالنا. ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا المتمثلة في تقديم حلول لوجستية ذات قيمة مضافة لقاعدة واسعة من المتعاملين في كافة أنحاء أوقيانوسيا". وأضاف هيلتون أن "الجمع بين عمليات المحطات التابعة لشركة دي بي ورلد أستراليا وخدمات القيمة المضافة لسيلك لوجيستكس سيعزز قدرتنا على تقديم حلول محسنة للمتعاملين."

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 115,000 موظفاً من 160 جنسية، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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