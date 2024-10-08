دبي، الإمارات العربية المتحدة، تتشرف دي ان آي هيلث آند ويلنيس (دي ان آي هيلث)، العيادة الرائدة بمجال الصحة الوقائية بمنطقة الشرق الأوسط، بإعلان التزامها نحو إحداث ثورة في المجال الطبي من خلال تشكيلة علاجاتها الشاملة لتحسين الصحة والعمر المديد؛ عبر توسيع نطاق نموذجها الرائد من خلال نظام منح حق الامتياز بالتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط، وتوجيه الدعوة إلى أصحاب الامتياز الطموحين للانضمام إليهم في مهمتهم لتحسين حياة الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

كان تشو تشودري، وهو مصرفي استثماري ومتخصص في الاختراق البيولوجي، قد انضم في عام 2018 إلى د. نصر الجعفري، الخبير الرائد في طب تحسين الصحة والعمر المديد، لإرساء معيار جديد للرعاية الصحية؛ فأطلقا سويًا عيادة دي ان آي هيلث آند ويلنيس لتقديم الرعاية الصحية، والتي يتركز عملها على الصحة الوقائية وتحسين الصحة واستعادة الشباب وعلوم العمر المديد.

وفي صميم نجاح دي ان آي هيلث، يكمن فريقها من الأطباء الملتزمين، الذين يتبعون نهجًا خاصًا ويستخدمون أحدث تقنيات الكشف والعلاجات المتطورة لتحسين الصحة والقضاء على المخاطر الصحية المحتملة، فضلاً عن نهجها الطبي الشخصي الدقيق الموجه بالبيانات، والذي يقدم نتائج رعاية صحية شديدة الفاعلية.

تعليقًا على ذلك، قال تشو تشودري، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي ان آي هيلث آند ويلنيس: "لقد كان نمونا مدعومًا باهتمامنا القوي بمجال الصحة الوقائية: ففي عالم يمكن فيه الوقاية من 6 من أصل 10 أسباب للوفيات، ندرك أن للعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية ونمط الحياة دورًا محوريًا في تحقيق النتائج الصحية. ونظرًا إلى أن الطب التقليدي يعجز في كثير من الأحيان بسبب الموقف التفاعلي الذي يتبعه؛ فنحن نسد هذه الثغرة، إذ ينصب تركيزنا على الكشف المبكر للأمراض المزمنة والسيطرة عليها. ومن خلال الوقاية من هذه الحالات المرضية ورصدها في مراحلها المبكرة، نوفر خطط رعاية صحية فعالة لعلاج الأمراض قبل أن تتسبب في أي ضرر".

في الوقت الحالي، تعمل دي ان آي هيلث بخمسة مواقع في دبي، لكنها على وشك توسيع نطاق تأثيرها التحويلي من خلال منح حق الامتياز، بهدف تشغيل المزيد من الفروع بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ومن ثم التوسع أكثر إلى أجزاء أخرى من العالم في مرحلة مقبلة. ومن أجل بناء نموذج استراتيجي لمنح حق الامتياز، تواصلت عيادة دي ان آي هيلث مع شركة استشارات حق الامتياز الرائدة، فرانكورب الشرق الأوسط، لمساعدتها في بناء برنامجها لمنح حق الامتياز.

وفي هذا الصدد، قال عماد شرف الدين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فرانكورب الشرق الأوسط: "إن دي ان آي هيلث آند ويلنيس تقدم خدمات رعاية صحية مبتكرة مختلفة عن أي شيء رأيته طوال سنوات عملي لدى فرانكورب. وبما أنها العيادة الأولى من نوعها في المنطقة، فإنها تقدم حلولاً متطورة مهمة ورعاية وقائية نحو حياة أفضل. لذا فإننا متحمسين لدعمهم في تطوير برنامجهم لمنح حق الامتياز وضمان سير عملية منح حق الامتياز بسلاسة ونجاح".

ومن أجل ذلك، تبحث عيادة دي ان آي هيلث عن أصحاب امتياز شغوفين يشاركوها التزامها نحو النهوض بمعايير الصحة وممارساتها العالمية؛ لا سيما أن هذا التوسع يعد بمنزلة فرصة فريدة للمستثمرين والشركات والأطراف المهتمة الأخرى للمشاركة في مبادرتهم الرائدة في مجال الصحة الوقائية الموجهة بالبيانات والطب الشخصي الدقيق.

معلومات عن شركة فرانكورب الشرق الأوسط:

تأسست شركة فرانكورب في عام 1976، وهي واحدة من أكبر وأقدم شركات استشارات حق الامتياز على مستوى العالم، ولها حضور في أكثر من خمسة وأربعين دولة. على مر السنين، ساعدت شركة فرانكورب أكثر من 16,000 شركة في وضع خطط التوسع، وطورت أكثر من 6000 برنامج كامل لمنح حق الامتياز.

إن عمق خبرتنا في مجال الامتيازات الناجحة وجودة خدماتنا في شركة فرانكورب جعلتنا روادًا في الصناعة؛ والفضل فيها يرجع جزئيًا إلى طريقة فرانكورب المثبتة الفاعلية: نظام مكون من 20 خطوة لتطوير حقوق امتيازات ناجحة.

إننا نحب مشاركة قصص نجاح عملائنا الذين طوروا علاقة مع فرانكورب، واستعانوا بخدماتنا، وحصدوا فوائد معرفتنا وخبرتنا. ومن بينهم: ماكدونالدز، كنتاكي، هوليداي إن، 7-إلفن، سيركل كاي، شل، توتال، بريتش بتروليوم، جولي بي، نستله، إيس هاردوير، فتنس فرست، كيدزانيا، فافولين، أم بي إم، صيدلية أستر، ميزون دي جويل، كلينيكا جويل، نادي سيفين للعافية، ريال بيلاتيس، أورينتال سبا، فيت ان جلام، ذا بيوتي ستيشن، 1847، بيداشينج، كرانك، إن بار، كرايو، دي ان آي هيلث آند ويلنيس، وغيرها كثير.

معلومات حول شركة دي ان آي هيلث آند ويلنيس:

تأسست دي ان آي هيلث في عام 2018، وهي أكبر مجموعة رائدة في مجال تحسين الصحة والعمر المديد. وفي صميم نجاح عيادة دي ان آي هيلث، يكمن فريقها من الأطباء المتخصصين، الذين يستفيدون من منهجية خاصة وأحدث تقنيات الكشف المتقدمة والعلاجات المتطورة لتحسين الصحة والحد من المخاطر الصحية المحتملة، كما يتميز تطبيق العيادة للطب الدقيق الشخصي الموجه بالبيانات بأنه يحقق نتائج رعاية صحية في غاية الاتساق والفاعلية باستمرار.

ويعتمد النهج المبتكر لشركة دي ان آي هيلث على أربعة ركائز أساسية:

الوقاية – استراتيجية استباقية تهدف إلى اكتشاف المشكلات الصحية والوقاية منها قبل ظهورها باستخدام فحوصات الدم الشاملة والتصوير التشخيصي المتقدم وتقنيات إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التحسين – الطب الدقيق لتحسين الصحة باستخدام أحدث العلاجات، بما في ذلك الببتيدات، والعلاجات الهرمونية، والإكسوسومات، ونيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد موجب، والخلايا الجذعية، وبرامج وقائية.

استعادة الشباب – علاجات تجميلية متطورة تتضمن تقنيات الطب التجديدي مثل الإكسوسومات النقية والخلايا الجذعية.

العمر المديد – فحوصات شاملة للعمر المديد وتحليلات الشيخوخة البيولوجية جنبًا إلى جنب مع علاجات الخلايا الجذعية وإصلاح الحمض النووي لتمديد فترة الصحة وإطالة العمر.

لقد شهدت مجموعة دي ان آي هيلث، منذ نشأتها، نموًا سريعًا وطد مكانتها بصفتها رائدة في مجال علوم تحسين الصحة والعمر المديد. تدير المجموعة حاليًا خمس عيادات ناجحة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، منها أربعة مواقع متطورة وعيادة شاملة للخدمات المنزلية. وفي إطار توسيع نطاقها، تعتزم المجموعة افتتاح عيادة جديدة في أبوظبي في ديسمبر عام 2024.

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