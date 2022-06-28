حازت" دي اتش ال- الإمارات" أيضًا على "شهادة الراتب المتساوي" من مؤسسة المساواة في الرواتب المعترف بها عالمياً.

· تتميز شركة دي اتش ال بامتلاكها مواهب استثنائية وترسيخ ثقافة عمل تسودها أفضل المعايير العالمية

في كلا من دولة الإمارات والكويت والسعودية وعمان وقطر ونيجيريا.

دبي: حازت شركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج على لقب أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work® ، وهي شركة عالمية لتحليلات واستشارات الأفراد والمختصة في تقييم خبرة الموظفين من خلال برنامج الشهادات الخاص بهم. وتم منح دي إتش إل هذا الجائرة المرموقة في الدول التالية: الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر ونيجيريا، مما يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتطبيق أفضل المعايير العالمية في بيئة العمل وتوفير أجواء مهنية عالمية المتسوى.

في السياق ذاته؛ حصدت دي اتش ال "شهادة الراتب المتساوي" من قبل مؤسسة المساواة في الرواتب لتنويعها في توظيف الجنسين والمساواة بينهم في العمل. منحت هذه الجائزة بعد إجراء تدقيق داخلي صارم لتقييم رواتب الرجال والنساء. وتصادق مؤسسة المساواة في الرواتب، والمعترف بها عالمياً، على الشركات التي تدفع رواتب للموظفين من الذكور والإناث بالتساوي وتثبت أن الإدارة العليا ملتزمة بسياسات الأجور العادلة.

بدورها، صرحت إيفا ماتيوسن، رئيس قسم الموارد البشرية لدى دي اتش ال جلوبال فورواردينج في الشرق الأوسط وأفريقيا:" تعتمد دي اتش ال التنوع بين الجنسين في سياسة التوظيف؛ الأمر الذي يشكل مصدر قوتننا الحقيقية، ويسعدنا أن يتم الاعتراف بنا من قبل منظمتين دوليتين رائدتين لالتزامنا تجاه تعزيز بيئة عمل يسودها أرقى المعايير العالمية وترسخ ثقافة عمل شاملة تعتمد على المشاركة بين الجميع. إن موظفونا هم الركيزة الأساسية لأعمالنا ومصدر نجاحنا وتطورنا. ونحن فخورون جدًا بالحصول على شهادة المساواة في الأجور والمعترف بها دوليًا، إلى جانب حصولنا على لقب أفضل بيئة عمل؛ مما يعكس حرصنا على المساواة بين الجنسين بعض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العمر أو المعتقدات الشخصية، ويجسد شغفنا المتواصل لتحقيق التميز والتفوق ورفع المستوى كل عام."

وأضافت: "نحن، في دي اتش ال، نسعى دائمًا إلى أن نكون شغوفين وقويين وفخورين بما نقوم به، في ظل حرصنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الحرص على تواصل الأفراد وتحسين نوعية الحياة. وتعكس هذه الشهادة وهذا التكريم المميز نجاح مبادرات الدمج التي نطلقها بشكل متواصل واستراتيجيتنا؛ وهي حتماً ستكون مصدر إلهام لموظفينا لتشجيعهم على التطور والوصول إلى أعلى المراتب".

تنطلق دي اتش ال من إيمانها بأهمية تعزيز رضا موظفيها، وهذا ما تجلى في حصدها لجائزة أفضل بيئة عمل لعدة مرات. موظفوها هم أساس تطورها والمحرك الرئيسي للنجاح العالمي. لقد حققت دي اتش ال هذه الجائزة من خلال استراتيجيتها الطموحة والتي تبدأ بالتركيز على "الموظفين المتحمسين"، مما مكنها من ترسيخ ثقافة متميزة داخل الشركة. واصلت دي اتش ال التركيز على الأمن الوظيفي ورفاهية الموظفين خلال الأوقات الصعبة، وهو ما ضمن بقاء الموظفين آمنين ومتصلين ومدعومين. كما ضمن حصول الموظفين على أفضل ظروف العمل والفرص المناسبة للتطور.

#بياناتحكومية

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دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم دي إتش إل هي عالمة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية ًل مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دوتش بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دوتش بوست دي إتش إل إلى تقديم خدماتٍ لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050