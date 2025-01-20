تُعلن "دي إن إيه" للصحة والعافية، المجموعة الرائدة في مجال تحسين الصحة وعلاج الشيخوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح أحدث منشآتها المتطورة في مدينة أبوظبي يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025.

تبلغ مساحة العيادة الجديدة أكثر من 11,000 قدم مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر وأحدث مراكز الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من العلاجات المخصصة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة وطول العمر. تستخدم المنشأة أحدث التقنيات الطبية، وتشمل التصوير التشخيصي المتقدم، وفحوصات الدم المتقدمة، وبرامج إعداد التقارير الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى علاجات الطب الدقيق.

قال شو شودري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي إن إيه" للصحة والعافية: " إننا متحمسون لتقديم نهجنا المبتكر للصحة والعافية إلى أبوظبي. فقد أثبت نجاحنا في دبي أن هناك طلبًا قويًّا على الرعاية الصحية الشخصية والوقائية؛ ويعكس توسعنا التزامنا ورسالتنا المتمثلة في جعل الحلول الصحية المتقدمة في متناول مجتمع أكبر."

يُمثل افتتاح عيادتنا الجديدة في أبوظبي علامة فارقة في تطوّر الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي افتتاح دي إن إيه للصحة والعافية في أبوظبي ليعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للابتكار، وذلك تماشياً مع رؤيتها في بناء مجتمع صحي ونشط. من خلال الجمع بين الخبرة العالمية والتقنيات المتطورة، ستوفر العيادة حلولاً صحية مخصصة تساهم في تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم وتحسين نوعية حياتهم، لتصبح بذلك معيارًا جديدًا للرعاية الصحية الوقائية في المنطقة.

تقدم عيادة أبوظبي مجموعة واسعة من العلاجات المخصصة، بدءًا من الفحوصات الشاملة التي تحلل أكثر من 15,000 مؤشر حيوي، وصولاً إلى العلاجات المتقدمة مثل العلاج بالخلايا الجذعية والحقن الوريدي والعلاج بالببتيدات، وتركز على المؤشرات الحيوية ومستويات الأكسدة والدهون، بالإضافة إلى الفحوصات الشاملة التي تحلل 100 جيجابايت من البيانات الصحية.

يقول الدكتور نصر الجعفري، المؤسس المشارك والمدير الطبي لمجموعة دي إن إيه للصحة والعافية: 'نضع الكشف المبكر عن الأمراض وإدارتها في صميم اهتماماتنا. من خلال هذا النهج، نهدف إلى تقديم رعاية صحية استباقية، وتوفير خطط علاجية فعالة قبل تفاقم المشكلات الصحية.

مجموعة "دي إن إيه" للصحة والعافية لديها خمس عيادات ناجحة في دبي، وتُواصل ريادتها في المنطقة في علوم تحسين الصحة وعلاج الشيخوخة. ويُمثل افتتاح فرع أبوظبي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المجموعة في تقديم خدمات صحية متميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات