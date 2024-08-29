استهلت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها إلى خارج الدولة، واستهداف عددٍ من الأسواق الإقليميّة والعالميّة، وعلى رأسها السوق السعودي. وقد افتتحت الشركة فرعاً لها في الرياض، لتقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة من معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيريّة ورياضيّة وفنيّة متنوّعة؛ لتدخل بذلك الشركة السوق السعودي حاملة معها خبرة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في دبي وجميع إمارات الدولة، وعددٍ من المدن العالمية، استطاعت خلالها إعادة صياغة معايير تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات.

وكانت "دي إكس بي لايف" قد قامت بتشييد عددٍ من منصّات العرض تزيد مساحتها على 16,250 قدم مربعة في "مؤتمر ليب" 2024 الذي أقيم في مدينة الرياض خلال شهر مارس، وجمع الحدث أبرز المبتكرين والمستثمرين وروّاد الأعمال في مجال التقنية؛ كما قامت بتصميم عدد من منصات العرض في "المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول" IPTC الذي أقيم في شهر فبراير في مدينة الدمام، وكذلك في معرضي "سعودي فوود"، و"سعودي فوود" للتصنيع اللذين أقيما في مدينة الرياض في شهري أبريل ومايو.

توسّع عالمي

شهد النصف الأول من العام إقامة أكثر من 120 منصّة عرض بمساحة تزيد على 250,000 قدم مربعة داخل وخارج الدولة، بما في ذلك المغرب ومصر والصين وكوريا وألمانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وإسبانيا؛ وعملت "دي إكس بي لايف" كمقاولٍ رئيسي لـ 25 فعالية، وقدّمت خدماتها لعدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك "معرض جلفود"، و"دبي العالمي للقوارب"، و"إنترسيك"، و"معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا"، و"معرض الشرق الأوسط للإضاءة"، و"سوق السفر العربي"، و"بطولة دبي الدولية للجواد العربي"، و"معرض جيتكس أفريقيا" وغيرها، كما شاركت في عدد من المعارض الداخلية والخارجية، وقامت بالترويج لعلامتها التجارية في عدد من المعارض العالمية في ألمانيا والولايات المتحدة.

خبرة طويلة

وتعليقاً عن ذلك، قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف: "نهدف خلال العام 2024 إلى التركيز على توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق السعودي، كما ندرس حالياً فتح عدد من المكاتب الإقليمية في بعض دول الخليج والتوسّع في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والشرق أوسطية لخدمة عملائنا الدائمين، الذين نحرص على أن نوفّر لهم أرقى خدمات الفعاليات في أي مكان في العالم."

وأضاف الحمادي: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح من أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة."

نجاح عالم القهوة

حققّت الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة التي أقيمت في شهر يناير نجاحاً كبيراً، وشهدت توقيع صفقات تجارية ضخمة، ومشاركة أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية متخصصة من 51 دولة؛ وقد شغل المعرض مساحة 15,000 متر مربّع بنموّ 50% عن دورة العام الماضي، كما شهد زيارة 13,000 زائر متخصصّ بزيادة 30%. وشكَّل الحدث منصّة مهمّة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسّطة مع أصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا.

مهرجان دبي للمستقبل

شهد شهر يونيو تنظيم مهرجان دبي للمستقبل 2024، في مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع "تريند هنتر"، المنصّة العالمية الرائدة لاستكشاف التوجّهات الصاعدة وتسريع الابتكار، وشهد المهرجان حضوراً لافتاً من المختصّين، وتضمّن سلسلةً من الجلسات النقاشية تناولت أبرز الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي. وشكّل الحدث العالمي الذي استضافته دبي لأول مرّة فرصةً مهمّة للقاء قادة القطاع والمبتكرين وهواة التكنولوجيا في العالم، لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته التحوّليّة التي ستعيد رسم ملامح المستقبل.

جيتكس أفريقيا

واصل فريق "دي إكس بي لايف" نجاحة في إقامة الدورة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا في مدينة مراكش المغربية، والذي تضاعف حجمه ليصبح الحدث الأكبر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القارة الإفريقية؛ وقد عمل الفريق المكوّن من أكثر من 500 شخص على مدى شهر كامل لأكثر من 200,000 ساعة عمل لإنجاز هذا الحدث الضخم الذي جعل مدينة مراكش وجهة للزيارة طوال أيام المعرض، ورفع نسبة إشغال فنادق المدينة لأكثر من 100%.

عالم مدهش

يعد "عالم مدهش" أحد أبرز الفعاليات التي تنظّمها وتشيّدها وتديرها "دي إكس بي لايف"، بالتعاون مع "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة"؛ وقد احتفل المهرجان بمرور 25 عاماً على انطلاقه وقدّمَ أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب على مساحة 22,000 متر مربع، بما في ذلك حديقة ألعاب مطاطيّة جديدة، وأكثر من 100 لعبة أركيد، وورش عمل تفاعلية أتاحت للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم في مجالات الفنون والحرف اليدوية.

فعاليات رياضية وترفيهية

شهدت الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس تصميم وتشييد وإدارة بطولة "ستريت آند بارك" لمحترفي التزلّج على الألواح في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 500 متسابق من الرجال والسيدات؛ وتجري الاستعدادات حالياً لتنظيم وإطلاق عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والموسيقيّة والكوميديّة المتنوّعة التي تلائم التنوّع الثقافي للمجتمع العالمي لدبي. وفي هذا الصدد، جرى توقيع مذكّرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع شركة إيفا ميداس، العالمية لتنظيم سلسلة من الحفلات الغنائية ابتداءً من الربع الثالث، وسوف يُقام حفل المطرب الهندي الشهير براتيك كوهاد يوم 20 سبتمبر القادم.

جائزة

فازت دي إكس بي لايف، بجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح عرض" ضمن حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2024، عن تصميم وتشييد منصّة عرض "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS)" في معرض الصحة العربي 2024. وتبرز هذه الجائزة المرموقة مكانة الشركة وريادتها في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، وتصميم وتشييد منصّات العرض الأكثر إبهاراً.

تدريب

خصصت دي إكس بي لايف ميزانية ضخمة للتدريب في عام 2024 لتدريب فريقها الذي يضم أكثر من 400 موظف، وتنمية مهاراته بأكثر من 10,000 ساعة تدريب، مع مواصلة تعيين الخبرات المواطنة لتحقيق الاستراتيجية الطموحة لتوطين صناعة الفعاليات عبر إلحاق جيل الشباب من المواطنين في جميع الأعمال الفنيّة المرتبطة بتنظيم الفعاليات، بدايةً من التصميم ومروراً بالإنتاج، ووصولاً إلى إدارة جميع أنواع الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات ترفيهية وفنية ورياضية.

نبذة عن دي إكس بي لايف

تُعد "دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وتمتلك الإمكانات والقدرات الإبداعية والتقنية والتشغيلية لإقامة جميع أنواع الفعاليات بأرقى مستوى عالمي، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والفعاليات الترفيهية، والمناسبات الوطنية، وفعاليات الشركات الكبرى، وحفلات الزفاف الراقية، والخاصة.

تقدّم دي إكس بي لايف، خدماتها إلى أكثر من 100 فعالية كبرى سنويًا، وتتمتّع بخبرة طويلة في تصميم وتشييد منصّات العرض وتنظيم وإدارة الفعاليات التجارية والجماهيرية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات والجمعيّات والمنظّمات العالمية، وابتكار أحدث التصاميم الشاملة لتعزيز العلامات التجارية، وخلق الأجواء التفاعلية المبهرة التي تربط بين الفعاليات وزوّارها.

تصممّ دي إكس بي لايف وتشيّد أكثر من 500 ألف قدم مربّع من منصّات العرض سنويًا في الإمارات، ويمتد عملها إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسير بخطوات سريعة لتصبح واحدة من أكبر شركات الفعاليات في العالم، وترتبط بتحالفات قوية مع مجموعة كبيرة من شركات الفعاليات العالمية.

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