هل من الممكن انتاج غذاء مثالي؟

الكتاب يشجع قطاع الأغذية على الالتزام بمعايير الاستدامة لبناء مستقبل أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة دي إس إس+ لاستشارات حلول الاستدامة اليوم عن إصدار كتاب جديد بعنوان "كيفية الوصول إلى قطاع غذائي مستدام - دليل عملي لغذاء مثالي". ويستكشف هذا المجلد الصادر عن دار روتليدج، وهو من تأليف مجموعة من الأكاديميين وخبراء قطاع الأغذية، فرصاً جديدة لإحداث تحول جذري في سلسلة القيمة الغذائية، حيث يناقش الخيارات والقرارات التي من شأنها حماية النظام الغذائي العالمي والارتقاء به إلى آفاق جديدة. ويشرح الكتّاب خبراء ممارسات الاستدامة مجموعةً من المواضيع الغذائية، كما يستعملون دراسات الحالة لتقديم إرشادات حول كيفية تحليل الاستدامة واعتماد أفضل الخيارات الاستراتيجية لدفع عملية التحول المتمحورة حول الإنسان، سواءً داخل الشركات أو عبر سلاسل القيمة.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى مسؤولية قطاع الأغذية عن 31% من انبعاثات الغازات الدفيئة، و70% من الاستخدام العالمي للمياه العذبة، و38% من استخدام الأراضي، و80% من فقدان التنوع البيولوجي.

تعليقاً على هذا الموضوع قالت ميليسا باريت، المديرة العامة العالمية لشؤون تأثير واستدامة الشركات لدى دي إس إس+، عن الهدف الأساسي من إصدار الكتاب: "أردت مع المؤلفين المشاركين إنشاء دليل عملي لمساعدة الشركات على التعامل مع القضايا الطارئة للاستدامة في قطاع الأغذية. ولتحقيق هذه الغاية، حرصنا على تسخير كل خبراتنا وأدواتنا ومعرفتنا المعززة بالبيانات من أجل المساهمة في كشف الحقائق وتسهيل عمليات الاختيار وتوجيه الإجراءات نحو دعم التحول المستدام وحماية النظم الغذائية“.

ويشهد الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً قد يصل إلى 60% في عام 2050 وفقاً لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا سيما في ظل ازدياد عدد سكان الكوكب الذي يتجه نحو بلوغ 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.2

ويؤكّد مؤلفو الكتاب أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الأغذية والزراعة يكمن في تزايد عدد سكان العالم وارتفاع الطلب على الغذاء والموارد. وتبرز أهمية الانتقال بالقطاع والمجتمع إلى ضفة الاستدامة، خاصةً في ظل التحول نحو الاقتصاد المستدام، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الإنتاج وإدارة أكبر نسبة ممكنة من الموارد الطبيعية في العالم. وتمتد موجبات هذا التحول لتشمل طلب المستهلكين والعمليات التجارية والإنتاج وسلاسل التوريد وديناميكيات سوق العمل.

وفي مقدمة الكتاب، يتساءل خوان أجيريانو، رئيس مجموعة مشاريع الاستدامة والتكنولوجيا في مجموعة كيري، حول "إمكانية تصميم نظام غذائي قادر على تزويد 10 مليار نسمة بطعام صحي وشهي كل يوم، ويتيح العدالة في الوصول إلى الموارد ويراعي مختلف الثقافات ولا يسبب الإصابة بالأمراض غير السارية لمليارات البشر، وأن يتجنّب إهدار 30% من الطعام المنتَج واستنزاف 70% من المياه المتاحة، مع قدرته على تجديد التربة وإنعاش التنوع البيولوجي والحدّ من الاحتباس الحراري العالمي لأقل من 1.5 درجة. ولعلّ الطريقة الأمثل لتحقيق هذا الهدف تتمثل في تحول أنظمة الغذاء إلى اعتماد معايير الاستدامة، وتوظيف المعرفة المبتكرة والخبرات الإنسانية والتعاون مع قادة القطاع الذين يجيدون اتخاذ القرارات الصحيحة".

#بياناتشركات

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حول كتاب "كيفية الوصول إلى قطاع غذائي مستدام - دليل عملي لغذاء مثالي"

كتاب جديد يأخذ القرّاء في رحلة على طول سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من المزرعة ووصولاً إلى مائدة الطعام، ويستكشف أبرز الفرص لزيادة التأثيرات الإيجابية والمستدامة في كل خطوة من هذه الرحلة. ويسعى مؤلفو العمل إلى التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات الواعية كسبيل لإعادة رسم ملامح قطاع الأغذية والارتقاء به لخير البشرية.

قائمة مؤلفي الكتاب:

ميليسا باريت: تتولى حالياً منصب المديرة العامة العالمية لشؤون تأثير وممارسات الشركات لدى شركة دي إس إس+، حيث تمتلك خبرةً تزيد عن 20 عاماً في بناء وتطوير استراتيجيات الاستدامة. وتعاونت باريت مع عملاء المنتجات الزراعية ومنتجات الأغذية والمشروبات على امتداد الأسواق المعقدة، إضافة إلى جمعيات الصناعات الغذائية والاستهلاكية التي تلعب دوراً رائداً في تعزيز القيمة والأثر البيئي المستدام. وتحمل باريت درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة أديلاييد في أستراليا.

ماسيمو مارينو: هو مهندس بيئي كرّس حياته المهنية لرصد وتخفيف التأثيرات البيئية للممارسات المختلفة، لا سيما في قطاعي الزراعة والأغذية والمشروبات. ويحمل مارينو درجة الدكتوراه من جامعة بوليتكنيك بتورينو، وهو مؤلف ومشارك في تأليف العديد من النشرات العلمية، بما في ذلك دليل تحليل دورة الحياة (2008).

فرانشيسكا بركيتش: هي مديرة في شركة دي إس إس+، ومؤسِسة شركة ليتل أوريجينس الناشئة والمتخصصة في تطوير أغذية الأطفال اعتماداً على الاقتصاد الدائري. وتحمل فرانشيسكا درجة الماجستير في القيادة المستدامة من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، حيث ركّزت جهودها على توظيف الأساليب الرائدة في مجال الاستدامة، مثل الاقتصاد الدائري والزراعة التجديدية.

كارلو ألبرتو براتيسي: هو أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة روما تري بإيطاليا، والمشرف المسؤول عن دورات التسويق والابتكار والاستدامة، كما أنه مؤسس ورئيس المعهد الأوروبي للابتكار من أجل الاستدامة.

لمحة حول دي إس إس+

دي إس إس+ هي من أبرز الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة العمليات المستدامة، بهدف الحدّ من المخاطر الحيوية التي تهدد الإنسان والسعي لإرساء مستقبل مستدام. وتساعد دي إس إس+ الشركات على بناء القدرات التنظيمية والبشرية، وإدارة المخاطر، وتحسين العمليات، وتحقيق أهداف الاستدامة، والعمل وفق منهجية متفوقة من حيث الوعي والمسؤولية البيئية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.consultdss.com