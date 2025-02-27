جزر دبي تكتسب شعبية متزايدة بصفتها مركز تطوير عقاري وسياحي مرموق يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040

المشروع الجديد يرفع قيمة مشاريع التطوير العقاري للشركة في دبي إلى 1.3 مليار درهم إماراتي ويؤكد التزامها المستمر تجاه السوق الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التابعة لشركة دي إتش جي القابضة، عن استحواذها على قطعة أرض مميزة في جزر دبي لبناء مشروعها السكني الثالث في الإمارة وثاني استثماراتها الرئيسية منذ مطلع عام 2025. ويضم المشروع الجديد، الذي تبلغ قيمته 260 مليون درهم إماراتي، 100 شقة فاخرة تقريباً متوزعة في 11 طابقاً بمساحة بناء تصل إلى 14,500 متر مربع، ويوفر مساحات معيشة عصرية ووسائل راحة فاخرة.

وتكتسب جزر دبي، المعروفة سابقاً باسم نخلة ديرة، شهرة كبيرة بوصفها وجهة مائية متطورة تستقطب أهم شركات التطوير العقاري. وتمتلك الجزر موقعاً استراتيجياً يتميز بقربه من المناطق الرئيسية في دبي، ومن المتوقع أن تصبح مركزاً سكنياً وسياحياً رائداً. وتحتضن الوجهة شواطئ راقية ومرافق ترفيهية فاخرة تراعي مبادئ الاستدامة بما يتماشى مع طموح دبي لتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية مرموقة للعيش والاستثمار.

ويساهم أحدث مشاريع دي إتش جي للعقارات في تعزيز هذا المشهد الحيوي من خلال توفير مساكن سويسرية فاخرة تجمع بين التصميم العصري والمهارة الحرفية العالية، بالإضافة إلى المرافق الحديثة التي تتوافق مع نمط الحياة الفاخر لسكان دبي.

كما يتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تطوير مجتمعات نابضة بالحياة، وتحسين مفهوم الحياة الحضرية، وترسيخ مكانة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة. وتساهم دي إتش جي للعقارات في المبادرات الاستراتيجية للحكومة الإماراتية في قطاع التنمية الحضرية المستدامة، من خلال دمج معايير المتانة والإتقان والتميّز السويسري بالمشاريع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "يسلط مشروعنا الثالث في دبي الضوء على التزامنا الطويل الأمد بهذه السوق المزدهرة. وتمتاز جزر دبي بموقعٍ استثنائي يعكس مستقبل المعيشة الفاخرة في مشاريع التطوير العقاري على الواجهة المائية، ونحن سعداء بتقديم خبرتنا السويسرية الكبيرة التي اكتسبناها من العمل لأكثر من 30 عاماً وإطلاق 300 مشروع في أوروبا. ونولي الجودة العالية أهمية قصوى، ونسعى إلى توفير مساكن تقدم قيمة دائمة وجاذبية مستمرة للارتقاء بالمشهد العمراني في دبي والمساهمة في المعيشة المجتمعية الراقية".

ومن جانبه، قال ميلوش أنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة دي إتش جي القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي للعقارات: "يوفر النمو المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات في دبي فرصة ثمينة لتكريس خبراتنا في مشاريع التطوير الفاخرة، ودعم رؤية دبي في أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للعيش والعمل والاستثمار. وتواصل دبي جذب المقيمين والمستثمرين العالميين، وتؤكد دي إتش جي للعقارات التزامها بتقديم أرقى مستويات الجودة السويسرية وضمان مساهمة كل مشروع في تعزيز سمعة المدينة بوصفها وجهة عقارية عالمية المستوى".

ويأتي الاستحواذ على قطعة الأرض الجديدة بعد نجاح أول مشاريع الشركة، هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، والإعلان موخراً عن مشروع سكني بقيمة 300 مليون درهم إماراتي يضم 110 شقق سكنية في ميدان بوكدرة. وبلغت استثمارات دي إتش جي للعقارات مع مشروعها الجديد في سوق دبي ما يقارب 1.3 مليار درهم إماراتي، مما يسلط الضوء على التزامها بالنمو والاستثمار طويل الأمد في دولة الإمارات.

لمحة حول دي اتش جي:

شركة دي اتش جي العقارية تعمل تحت مظلة دي اتش جي القابضة، وهي شركة سويسرية رائدة في تطوير العقارات والبناء، تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً ومحفظة تضم أكثر من 300 مشروع مكتمل و2.5 مليون متر مربع تم تسليمها عبر سويسرا وصربيا والإمارات العربية المتحدة. بقيادة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة، بلاجوي آنتيتش، تنفذ دي اتش جي القابضة استراتيجيتها طويلة الأمد للتوسع الدولي بنجاح. تستعد دي اتش جي العقارية لتحقيق نفس مستوى النجاح الذي حققته عند دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث تقديم بصمة من التمييز السويسري إلى قطاع العقارات الديناميكي والمزدهر في الدولة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

أمجد مقيد | الن سلفاني | سريشتي سوني

أتيلين

+971 50 647 3920 | +971 52 300 2006 | +971 50 235 1814

البريد الإلكترونيdhgpr@atteline.com

-انتهى-

#بياناتشركات