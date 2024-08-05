إجمالي عدد الصفقات العقارية في دبي وصل إلى 43,261 صفقة وتجاوزت قيمة المبيعات الإجمالية 120 مليار درهم إماراتي خلال المدة الزمنية ذاتها

التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار العقارات السكنية بين عامي 2024 و2027 بنسبة تتراوح بين %5 و%7 سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشارت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقاري التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلى سيطرة صفقات العقارات على المخطط في دبي على قطاع العقارات، بإجمالي معاملات وصلت قيمتها إلى 5.3 مليار درهم إماراتي. وكشفت الشركة أيضاً عن بيع %58 من الوحدات في أحدث مشاريعها السكنية، هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

وحقق قطاع العقارات في دبي مستويات نمو ملحوظة، مدفوعاً بازدهار قطاع العقارات الجاهزة وعلى المخطط. وفي الربع الثاني من عام 2024، وصلت نسبة صفقات العقارات على المخطط إلى حوالي %62.4 من إجمالي الصفقات في السوق. وحلت الشقق في طليعة فئات العقارات، بقيمة تعادل 4.3 مليار درهم إماراتي، حيث تم تسجيل %81.7 من هذه الصفقات في أبرز المناطق في الإمارة، بما في ذلك دبي هيلز والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.

وخلال الفترة ذاتها، حققت العقارات الجاهزة مستويات أداء جيدة، بإجمالي صفقات وصلت قيمتها إلى 3 مليارات درهم إماراتي، بنسبة تعادل %37.6 من حصة السوق، مما يؤكد على مرونة سوق دبي القوية واهتمام المستثمرين المتزايد، لا سيما في قطاع العقارات السكنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي القابضة: "تواصل دبي تصدرها لوجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم، وخاصة بعد تسجيلها لمستويات نمو ملحوظة في المبيعات من حيث الحجم والقيمة. وفي الربع الثاني من العام الحالي، بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 43.261 صفقة، مع تجاوز إجمالي قيمة المبيعات حاجز الـ 120 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %18.5، بالمقارنة مع تسجيل 36,448 صفقة بقيمة 108.2 مليار درهم إماراتي في الربع السابق.

وانعكس هذا النمو أيضاً بشكل إيجابي على مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز قيد الإنشاء، حيث تمكنت الشركة من بيع %58 من وحداته السكنية حتى الآن. وبالتزامن مع نمو الطلب المتواصل على العقارات على المخطط في دبي، تلتزم الشركة بتلبية احتياجات السوق المتنامية، مما سيضمن لنا تسليم مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في الوقت المحدد، وبالتالي إرساء معايير جديدة للقطاع بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم بترسيخ حضورنا على مستوى العالم وشكّل لنا دافعاً للاستمرار بالعمل على هذا النحو."

ويشهد الاهتمام بالعقارات على المخطط إقبالاً كبيراً منذ سنوات ولا يزال توجهاً قوياً، مما يسلط الضوء على إمكانات هذا القطاع ودوره المحوري في زيادة رأس المال والعوائد. كما تشير التوقعات لهذا العام إلى استمرار مسار النمو التصاعدي، مما يوفر فرصاً استثنائية للمستثمرين والمطورين. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار العقارات السكنية بنسبة 5% إلى %7 سنوياً، بين عامي 2024 و2027،مدفوعة بالطلب المتزايد الذي يتجاوز العرض في السوق. وفي ضوء توسع دبي الحضري المستمر، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومبادرة التنمية المستدامة نجحت مجموعة المشاريع الجديدة المنسجمة مع هذه المبادرات وغيرها، في إثبات قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

ويجسد مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، التابع لمحفظة مشاريع شركة دي إتش جي للعقارات، روعة الأسلوب الإيطالي الفريد. كما يتميز هذا المشروع بتلبية مختلف احتياجات سكان دبي المتنوعة. ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1,500 مشروع سكني وتجاري قيد التطوير. ونظمت دي إتش جي مؤخراً فعالية في فندق حياة ريجنسي في بلغراد لتسليط الضوء على جاذبية سوق العقارات في دبي والاهتمام المتزايد بها من قبل المستثمرين الصرب، حيث قامت ببيع 28 وحدة سكنية في مشروعها المرتقب في قرية جميرا الدائرية من خلال برنامج تفاعلي يضم عجلة الحظ التي تقدم مزايا مختلفة.

لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي القابضة، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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