العقارات على المخطط تحظى بالحصة الأكبر من المعاملات بنسبة 51.5%

سجلت قرية جميرا الدائرية عوائد قوية على الاستثمار بنسبة بلغت 7.69% في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن استمرار سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات نمو قوية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية الشهر الماضي 1.57 مليار درهم إماراتي. وتستحوذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من هذه السوق بشكل متزايد، ويمثل مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز التابع للشركة نموذجاً يجسد أعلى مستويات الجودة، إلى جانب مزيج متناغم بين دقة التصميم الأوروبي والمزايا التي تتمحور حول المجتمع بهدف الارتقاء بتجربة المعيشة.

وتسلط هذه النتائج المميزة الضوء على أهمية المساهمات لكل من العقارات على المخطط والعقارات الجاهزة في القطاع، حيث بلغت قيمة معاملات العقارات على المخطط 822.1 مليون درهم إماراتي، (ما يعادل 52.2% فقط من إجمالي قيمة المبيعات). وحققت مبيعات الشقق على المخطط الأداء الأقوى، حيث ساهمت بمبلغ 852.9 مليون درهم إماراتي، ما يشكل نسبة 79.2% من إجمالي معاملات العقارات على المخطط، وهو ما يؤكد ارتفاع الطلب على مساحات المعيشة الفاخرة والمصممة بعناية في سوق دبي الراقية. ويتميز هيلفيتيا ريزيدنسز، أول مشاريع دي إتش جي للعقارات، بموقعه في قلب قرية جميرا الدائرية، ويمثل مجتمعاً مرموقاً يشتهر بتوفير بيئة عائلية مميزة، إلى جانب مجموعة من وسائل الراحة الفاخرة، وحقق عائداً قوياً على الاستثمار بلغ 7.96% للمستثمرين المميزين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش أنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة دي إتش جي القابضة ومؤسس مجموعة دي إتش جي للعقارات: "تتخطى تطلعات المستثمرين اليوم شراء العقارات إلى اختيار مجتمعات تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمنحهم قيمة مستدامة. ونفخر في دي إتش جي بإقامة مشاريع تتميز بالحرفية العالية وتعزز الشعور بالانتماء إلى المجتمع، مما يتماشى مع الرؤية المتطورة لقطاع العقارات في دبي، ومع توفير مساحات تعزز الرفاهية والتواصل الاجتماعي".

ومن المتوقع استمرار الطلب على العقارات العالية الجودة في الارتفاع على المخطط، مدفوعاً بمسيرة التطور المستمر لدبي كونها مركزاً عقارياً رائداً على مستوى العالم. واستجابةً لذلك، تولي دي إتش جي للعقارات أهمية كبيرة لخلق مزايا تعزز نمط الحياة، بدءاً من المساحات الخضراء ووصولاً إلى وسائل الراحة المشتركة والمناطق الاجتماعية المصممة بعناية، مما يلبي مختلف احتياجات المستثمرين المميزين اليوم. ومع استمرار نمو سوق العقارات في دبي، يساهم مزيج دي إتش جي الفريد بين الفخامة وأسلوب الحياة في ضمان تجربة معيشة مميزة مع القيمة المستدامة في كافة مشاريعها.

وتحتل دي إتش جي للعقارات طليعة سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتواصل التزامها الراسخ بتقديم مشاريع تناسب مختلف احتياجات الأجيال من المستثمرين. كما يسهم التزامها تجاه المجتمع واعتمادها أرقى التصاميم وأعلى معايير الجودة في الارتقاء بمستويات التميز في سوق العقارات على المخطط بدبي، بما يتماشى مع طموحات الإمارة، ويضمن مواكبة مشاريعها لأعلى مستويات الفخامة والاستثمار الآمن.

لمحة حول دي اتش جي: تمتلك دي اتش جي القابضة، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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