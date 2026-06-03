مشروع سكني قليل الارتفاع يضمّ مجموعةً مختارةً من الوحدات المصممة بعناية، بمساحات خارجية خاصة ومرافق تواكب متطلبات الحياة العصرية

بيع وحدات المشروع بالكامل يعكس قوة الطلب على المساكن المطلة على الواجهة البحرية في جزر دبي، والتي سجلت 691 صفقة خلال أبريل 2026 بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دي إتش جي للعقارات، الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها والتابعة لمجموعة دي إتش جي السويسرية للتطوير العقاري والإنشاءات، عن بدء أعمال البناء في مشروع هيلفيتيا مارين السكني الفاخر على الواجهة البحرية في جزر دبي، وانتقال المشروع إلى مرحلة جديدة من التطوير، تمهيداً لتسليم وحداته السكنية إلى الملّاك والمستثمرين خلال الربع الأول من عام 2028.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية 68.56 مليار درهم إماراتي خلال أبريل 2026، مسجلةً نمواً تجاوز 20%، ما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني بالإمارة. كما واصل الطلب على المشاريع العقارية قيد الإنشاء والمشاريع المطلة على الواجهات البحرية زخمه خلال الأشهر الأخيرة.

ويستأثر المشروع بموقع استراتيجي في جزر دبي، وهي وجهة ساحلية واسعة تشهد نمواً لافتاً في إطار رؤية دبي العمرانية طويلة الأمد. وقد برزت جزر دبي كأفضل المواقع أداءً في مبيعات الشقق على المخطط خلال أبريل 2026، حين سجّلت 691 صفقة بقيمة بلغت 2.6 مليار درهم إماراتي، بينما تجاوز إجمالي مبيعات الشقق قيد الإنشاء فيها 7.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026[1]، في انعكاس واضح لمكانة المنطقة بوصفها إحدى الوجهات البحرية الأكثر حيويةً وطلباً للسكن على مستوى دبي.

ويمتد مشروع هيلفيتيا مارين على مساحة بناء تبلغ 12,938 متراً مربعاً، ويتميز بهياكل معمارية قليلة الارتفاع، تعتمد التصميم المدروس عنواناً لها. ويضمّ المشروع مجموعةً مختارةً من الشقق المكوّنة من غرف نوم تتراوح بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى عدد محدود من شقق الدوبلكس والمساكن المزوّدة بحدائق خاصة. ويستمدّ المشروع طابعه المعماري من التكوينات الهندسية الآسرة للشعاب المرجانية، بينما تعكس تفاصيله الداخلية أسلوب الحياة المستوحى من اليخوت الفاخرة، في مزيج نادر يجمع الفخامة الهادئة والجودة العملية.

وتتميز بعض الوحدات بأسقف مزدوجة الارتفاع، وفضاءات خارجية خاصة تزينها الأشجار والنباتات، وتجربة معيشية تعزّز التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية. كما يوفّر المشروع مرافق متنوعة تشمل مسبحاً على السطح بتصميم متماهي مع الأفق وإطلالات بانورامية خلابة، إلى جانب حدائق منسّقة، وصالات للياقة البدنية، ومساحات اجتماعية مخصّصة للسكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "يجسّد مشروع هيلفيتيا مارين التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع عالية الجودة، والتركيز على أبرز المواقع التي تلعب دوراً محورياً في صياغة المرحلة المقبلة من النمو الحضري في دبي. ويؤكد نجاح المشروع في بيع جميع وحداته بالكامل تزايد إقبال المشترين على السكن المطل على الواجهات البحرية، وخاصةً الوحدات التي توفر تصميماً عصرياً وخصوصية وقيمة استثمارية على المدى الطويل. ويظل نهجنا قائماً على تقديم الجودة والدقة السويسرية في الأسواق التي تشهد طلباً مستداماً وقوياً."

وبدوره، صرّح ميلوش آنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دي إتش جي للعقارات: "تشهد جزر دبي تطوراً متسارعاً، مدفوعةً بحجم التخطيط المستدام الذي يجري حولها، وهذا النمو يمنحها مزيداً من الجاذبية لدى فئات جديدة من المشترين الباحثين عن خيارات تتجاوز العروض السكنية التقليدية. بات المشترون اليوم يقيّمون المشاريع من منظور مستقبلي يرصد آلية تطور المجتمعات السكنية خلال العقد المقبل، ولذلك حرصنا على تصميم مشروع هيلفيتيا مارين ليلبي الطلب المتزايد على السكن الساحلي، من خلال توفير بيئة متكاملة الخدمات، تراعي الخصوصية وتهتم بأدقّ التفاصيل التي تميز علامة هيلفيتيا".

ومع تقدم أعمال الإنشاءات في مشروع هيلفيتيا مارين، تواصل شركة دي إتش جي للعقارات توسيع حضورها في أبرز المناطق الرئيسية الواعدة في دبي، إذ تسير عمليات تطوير مشروع الشركة الأول، هيلفيتيا ريزيدنسز، في قرية جميرا الدائرية وفقاً للجدول الزمني المحدد لتسليمه خلال يوليو2026، بينما بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع هيلفيتيا فيردي في منطقة ميدان هورايزن. وتجسّد هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.3 مليار درهم إماراتي، استراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم مشاريع عقارية تضاهي معايير الجودة السويسرية، وتواكب المشهد المستقبلي لدبي.

لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري تنشط في دبي وتتبع لمجموعة دي إتش جي ومقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك سجلاً حافلاً يمتد إلى 30 عاماً من المشاريع الرائدة، بما في ذلك أكثر من 300 مشروع تم تسليمه في سويسرا وصربيا ودولة الإمارات. وبفضل إدارة مالكها ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش، نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسعها العالمي طويل الأمد. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح والتوسع إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة والحيوية في الدولة ببصمتها السويسرية المتميزة والموثوقة.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

كاشيش بنجابي | سارة كانجي | سريشتي سوني

رودر فن أتالين

البريد الإلكتروني: dhgpr@ruderfinnatteline.com

-انتهى-

#بياناتشركات