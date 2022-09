الوظيفية المرتبطة بيبئة الأعمال والسعادة في حفل توزيع جوائز ستيفي العالمي

يطلق على جوائز ستيفي العالمية السنوية لقب "أوسكار عالم الأعمال"

فازت دي إتش إل بالجائزة الذهبية عن فئة "استراتيجية المكافآت والتقدير" وذلك اعترافاً بمبادراتها الاستباقية التي تهدف إلى التعرف إلى مواهب الموظفين وتطويرها.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: فازت دي إتش إل جلوبال فوراردينج في الشرق الأوسط وأفريقيا بجائزتين مرموقتين وذلك في الحفل السنوي السابع لجوائز ستيفي العالمية المرتبطة ببيئة العمل والسعادة الوظيفية (Stevie Awards for Great Employers) ، مما يعكس رؤية الشركة تجاه نشر معايير التميز في كافة أرجاء العمل واعتماد أفضل ممارسات الموارد البشرية ناهيك عن تعزيز بيئة عمل ايجابية وتشجيع الموظفين على التطوير الشخصي والمهني.

هذا وفازت الشركة بالجائزة الذهبية عن فئة "استراتيجية المكافآت والتقدير" وذلك اعترافاً بمبادراتها الاستباقية التي تهدف إلى التعرف إلى مواهب الموظفين واحتضانهم بهدف التطوير والتنمية ليكونوا لهم دور رئيسي في تحقيق نجاحات الشركة؛ وتجسد ذلك من خلال مبادرتين مبتكرتين: " الشرق الأوسط وأفريقيا يمتلكون مواهب MEA Got Talen " ومبادرة تكريم موظف العام "‘Employee of the Year Conference’". أشادت لجنة التحكيم بشركة دي إتش ال لتطويرها نهجًا ابداعيًا ومنهجيًا للتعرف على المواهب ومكافأتها والتي تدعم تعزيز العلامة التجارية للشركة وإعادة تدريب وصقل المواهب.

وفازت الشركة أيضاً بالجائزة البرونزية عن فئة الرفاهية والصحة في بيئة العمل - "Workplace Health & Wellbeing تقديراً لدورها في زيادة رفاهية الموظفين في كافة أنحاء المنطقة من خلال برنامج تعليمي شيق يدفع الموظفين إلى التطور والتعلم ضمن بيئة عمل تتسم بالمرونة والسلاسة فضلاً عن مكافآتهم.

وتعقيباً على هذه الجوائز؛ قالت إيفا ماتيوسن، رئيس قسم الموارد البشرية لدى دي إتش ال جلوبال فورواردينج في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن سعداء جداً بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة التي تعترف بجهودنا لتعزيز رفاهية الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية تساعد على التطور المهني والشخصي. يمثل موظفونا المصدر الرئيسي لنجاحنا وهم الركيزة الأساسية الذي نستند إليها للتقدم نحو الأمام، وتكمن رؤيتنا في الاستثمار المتواصل في كوادرنا البشرية من خلال المشاركة المنتظمة وإطلاق المبادرات الفعالة بشكل دائم؛ والتي تساهم في الارتقاء بالتنمية الشاملة. وهنا يجب علي الإشادة بفريق العمل وأهنئه على هذا الإنجاز الكبير؛ ونتطلع إلى رفع مستوى أعلى في المستقبل ".

على الصعيد العالمي، فازت الشركة بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة "الإنجاز في تنمية القيادات النسائية "Achievement in Leadership Development for Women" من خلال برنامج Shift Up A Gear . وكجزء من هذا البرنامج، قام أخصائي الشحن الجوي والبحري، بالتعاون مع أقسام مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل الأخرى، بتحديد الموظفات الشابات من جميع أنحاء العالم اللاتي لديهن القدرة على التقدم إلى منصب مدير أو أعلى؛ ويتوافق هذا التوجه مع الهدف الاستراتيجي للشركة المتمثل في تحقيق ما نسبته 30 % على الأقل من النساء في مستويات الإدارة العليا بحلول العام 2025.

في هذا السياق؛ فازت إتش ال جلوبال فوراردينج بسبعة جوائز ستيفي لعام 2022 لأفضل بيئة عمل؛ في ستة فئات مختلفة. وسيتم تكريم الفائزين في حفل سوف يقام في لاس فيجاس في 17 سبتمبر. هذا وتكرم جوائز ستيفي العالمية المرتبطة ببيئة العمل والسعادة الوظيفية أفضل الشركات في العالم ومحترفي الموارد البشرية والفرق والإنجازات والمنتجات والموردين المتعلقين بالموارد البشرية الذين يساعدون في إنشاء وقيادة أماكن رائعة للعمل.

