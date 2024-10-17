نقل استراتيجي للعمليات: نقل عمليات تجارية محددة من دي إتش إل جلوبال فورواردينج إلى دي إتش إل سبلاي تشين في دولة الإمارات.

إدارة مرافق لوجستية جديدة: سوف تتولى دي إتش إل سبلاي تشين إدارة سبعة مرافق من محفظة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، ستدار بواسطة 600 خبير لوجستي لضمان تشغيلها بأعلى كفاءة.

استمرارية العمليات وعلاقات العملاء: يضمن النقل السلس للعمليات استمرارية الريادة الإقليمية، مع ضمان عدم حدوث أي انقطاع في علاقات العملاء أو العمليات الحالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع التزام شركة دي إتش إل بتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة والمتميزة، أعلنت المجموعة عن خطوة استراتيجية جديدة بتوسيع عملياتها اللوجستية التعاقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتم هذه الخطوة من خلال نقل عمليات تجارية محددة من دي إتش إل جلوبال فورواردينج إلى دي إتش إل سبلاي تشين، في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المتزايد على حلول لوجستية متكاملة وشاملة. وتشمل هذه الخطوة إدارة سبعة مرافق لوجستية كانت ضمن محفظة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، ويشارك في إدارتها الآن 600 متخصص لوجستي مكرس لهذه المهمة. ويهدف هذا النقل الاستراتيجي إلى ضمان استمرار العمليات بسلاسة دون أي انقطاع في علاقات العملاء أو الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على القيادة الإقليمية الحالية وتعزيز مستوى الخدمة المتاحة في دولة الإمارات والمنطقة.

تمثل هذه الخطوة إضافة قوية لمحفظة دي إتش إل سبلاي تشين، التي تعتبر الرائدة عالميًا في مجال اللوجستيات التعاقدية. وسيتيح هذا التوسع للشركة تقديم مجموعة أوسع من الخدمات اللوجستية المتخصصة، بما في ذلك التخزين، والتنفيذ، والخدمات اللاحقة للقطاعات المتنوعة مثل التكنولوجيا، والسيارات، والطيران، والطاقة، والهندسة، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاعات الأزياء والرفاهية. وبفضل خبرتها العالمية في إدارة سلاسل التوريد، توفر دي إتش إل سبلاي تشين حلولاً شاملة تُمكن الشركات؛ سواء متعددة الجنسيات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة - من تحسين عملياتها اللوجستية في كل مراحل سلسلة التوريد. وبهذا، تعزز الشركة من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتنامية في المنطقة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد هندريك فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل سبلاي تشين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن النقل سيتم بسلاسة ودون أي تغييرات كبيرة تؤثر على العملاء. وقال: "إن توسيع محفظة اللوجستيات التعاقدية لدينا في منطقة الشرق الأوسط السريعة النمو هو استجابة طبيعية للطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتكاملة. وبفضل ريادتنا في مجالات الشحن والنقل، نحن الآن مستعدون لتعزيز قدراتنا في دولة الإمارات وتقديم حلول أكثر تخصصًا وتكاملًا".

ومن جانبه، أشار أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "في وقت سابق من هذا العام، أتممنا دمج Danzas AEI Emirates في دي إتش إل جلوبال فورواردينج، مما أدى إلى تحسين كبير في كفاءة الخدمات عبر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا. واليوم، ستتولى دي إتش إل سبلاي تشين إدارة سبعة مرافق ضمن محفظة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، ما يعزز من قدراتنا على تقديم حلول لوجستية متكاملة لعملائنا".

من المتوقع أن يؤدي هذا النقل الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات مع العملاء في المنطقة وزيادة فرص النمو، حيث يتيح للشركات المحلية والدولية الاستفادة من مجموعة شاملة من خدمات سلسلة التوريد المتطورة. ومن خلال تقديم قيمة مضافة للعملاء، تعزز دي إتش إل مكانتها الرائدة بوصفها مزود لحلول سلاسل التوريد المتخصصة، مما يضع الأساس لمزيد من النجاح في المستقبل.

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 395,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 81.8 مليار يورو خلال عام 2023. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

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