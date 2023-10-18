يمنح البرنامج الجديد الشركات إمكانية الوصول إلى تحليلات فورية في بيانات القوى العاملة الخاصة بها، والقوانين المحلية المتبعة، والوصول إلى أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في أكثر من 150 دولة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دييل، المنصة المتكاملة لإدارة عمليات الموارد البشرية للفرق العالمية، عن إطلاق برنامجها الجديد المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي "دييل أي كيو" (Deel IQ)، وذلك بالتزامن مع النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال، المعرض التكنولوجي الأضخم في العالم. يوفر هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام والقطاعات إمكانية الوصول إلى معلومات وتحليلات بيانات موثوقة في مجال الموارد البشرية العالمية بكل كفاءة وسهولة.

يعتمد برنامج "دييل أي كيو" على تقنيات الذكاء الصناعي "تشات جي بي تي" من أوبن أيه آي، لتعزيز الوصول إلى قاعدة بيانات عالمية خاصة بشركة دييل، يُشرف عليها فريق مكون من 200 شخص من خبراء ومحامي الشركة في مجال الموارد البشرية؛ حيث تمنح هذه البيانات الشركات والمؤسسات القدرة على الوصول إلى مصدر واحد من معلومات الامتثال والممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، مما يعزز من كفاءتها وخبرتها في هذا المجال.

فضلاً عن ذلك، يدعم البرنامج قدرة الشركات في الحصول على معلومات موثوقة حول أفضل الممارسات والقوانين المحلية المتبعة في أكثر من 150 دولة حول العالم، ويُمكّنها من الاستفادة من قاعدة معلومات شركة دييل، مما يضمن الامتثال التنظيمي لجميع موظفيها، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من "دييل أي كيو" للحصول على نقاط بيانات سريعة وقابلة للتنفيذ حول بياناتها الداخلية، مثل إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين أو عدد الموظفين في تخصصات ومجالات معينة. وبالاعتماد على قاعدة بيانات شركة دييل الضخمة في مجال الموارد البشرية، يمكن للشركات إنشاء تقارير فورية للحصول على رؤى وتحليلات قيمة حول فرقها، دون الحاجة إلى الاعتماد على عمليات إعداد التقارير اليدوية المستندة إلى جداول البيانات التقليدية.

وبمناسبة إطلاق البرنامج الجديد، قال طارق سلام رئيس الإدارة في شركة دييل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن برنامج "دييل أي كيو" يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة في مجال الموارد البشرية العالمية بسهولة وكفاءة أكثر، كما يُمكّنها من الحصول على تحليلات فورية لبيانات القوى العاملة الخاصة بها، بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وتابع سلام بالقول: "توفر دييل للشركات حول العالم مجموعة شاملة من الأدوات والتحليلات التي تساعدها على الوصول إلى المواهب وتوسيع نطاق أعمالها في بلدان أخرى. وأضاف: إن برنامجنا الجديد "دييل أي كيو" يساعد الشركات على تقليل الأخطاء واتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتوظيف العالمي وإدارة الموظفين."

بدوره أضاف شانون كاراكا، المدير الإقليمي ورئيس الإدارة لدي دييل في أستراليا ونيوزيلندا: "إن برنامجنا يقدم للشركات جميع المعلومات الموثوقة والتحليلات القوية التي تحتاجها، مما يُمكّنها من اتخاذ قرارات توظيف مناسبة بناءً على معلومات كافية ودقيقة".

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج "دييل أي كيو" يوفر تحليلات ورؤى حول بيانات العقود والفواتير بطريقة آمنة، من خلال توفير طبقات متعددة من الحماية. ويقتصر الوصول إلى كل من الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات حصريًا عن طريق السحابة الافتراضية الخاصة بشركة دييل، مما يوفر مستوى عالي من الحماية ويضمن عدم مشاركة البيانات بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يتم حماية البيانات بواسطة التحكم في الوصول، مما يضمن أن الوصول إلى البيانات يقتصر حصريًا على المستخدمين المصرحين بالدخول إلى تلك البيانات.

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حول دييل

تُعد "دييل" منصة متكاملة لإدارة عمليات الموارد البشرية للفرق العالمية، وتساعد الشركات على تسهيل مختلف جوانب عمليات إدارة القوى العاملة العالمية، بدايةً من تعريف الموظفين بثقافة الشركة وتأهيلهم للعمل، وصولاً إلى كشوفات الرواتب والامتثال للقوانين المحلية. وتعمل الشركة مع متعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. ويستغرق الاشتراك في خدمات "دييل" والبدء باستخدامها بضع دقائق فقط. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: Deel.com.