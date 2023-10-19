دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وقعت "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في انترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، وذلك على هامش معرض "جيتكس جلوبال" 2023 الذي يُعقد من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتمثّل مذكرة التفاهم بداية شراكة مُبتكرة بين الطرفين تتمثل بتعزيز القدرات التقنية المتميزة لكلتا المؤسستين.

وحول توقيع مذكرة التفاهم، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لابتكار وتطوير الحلول التي تعزز نمو إنترنت الأشياء والاتصالات الحيوية. ويهدف تعاوننا مع مؤسسة "نداء" إلى تعزيز قطاع الخدمات الرقمية عبر تلبية الاحتياجات المتنامية للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة لديوا الرقمية لضمان مستقبل مستدام وأكثر ترابطاً".

ومن جانبه، قال سعادة منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "نلتزم في مؤسسة "نداء" بأعلى معايير السلامة والأمن السيبراني في العصر الرقمي الحديث. ونحن سعداء بالتعاون مع "ديوا الرقمية" ونؤكد التزامنا بتطوير قطاع انترنت الأشياء والاتصالات. ونهدف سوياً إلى وضع معايير جديدة للسلامة والابتكار والموثوقية، وتوّلي زمام المبادرة نحو عصر جديد من الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات. ويحمل هذا التحالف أهمية كبيرة في مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول متطورة لحماية وخدمة متعاملينا".

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "بينما نبدأ هذه المرحلة الهامة مع "نداء"، فإننا ملتزمون بتسخير تقنياتنا المشتركة لإطلاق الإمكانات الكاملة لخدماتنا الرقمية. وهذا التعاون ليس مجرد شراكة فحسب، بل أنه يمثل التزاماً مشتركاً لتعزيز الابتكار وتقديم خدمات نوعية لمتعاملينا. ونتطلع إلى أن نكون في الطليعة في إعادة صياغة التكنولوجيا لعالم أكثر ذكاءً وترابطاً".

سيؤدي هذا التعاون بين "ديوا الرقمية" ومؤسسة نداء إلى تحقيق تطورات غير مسبوقة في مجال اتصال انترنت الاشياء والاتصالات الحيوية، مما يعزز من مكانتهما كمؤسستين رائدتين في القطاع. ومن خلال دمج إمكاناتهما، تهدف المؤسستان إلى دفع الابتكار وتقديم الحلول التي ستشكل مستقبل التكنولوجيا والاتصال الآمن في المنطقة.

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نبذة عن ديوا الرقمية:

باعتبارها داعماً رئيسياً لــ دبي 10X، تلعب ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) دوراً رائداً في تبني التقنيات الرقمية بأركانها الأربعة؛ الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مما يجعلها أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم أنظمة مستقلة للطاقة المتجددة والتخزين والتوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وهذا بدوره يدعم مبادرة دبي 10X للدفع بدبي نحو المستقبل، ووضعها في مرتبة متصدرة عن المدن العالمية الأخرى بعشرة سنوات.

وتتبع لمجموعة ديوا الرقمية، ثلاث شركات هي مورو و"انفرا إكس" و"ديجيتال إكس". وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://digital.dewa.gov.ae/.