دبي، الإمارات، أعلنت ’دينوڤو پارتنرز‘، وهي شركة استشارية رائدة في الشرق الأوسط، عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ عليها من قبل شركة ’پي جي تي پارتنرز‘ العالمية (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PJT) وهي بنك استثماري عالمي رائد مقره في نيويورك يركز على تقديم الاستشارات المالية. وتأتي هذه الصفقة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي عقدت بين الشركتين، ’پي جي تي پارتنرز‘ و’دينوڤو پارتنرز‘، في العام 2020.

أسست مي نصرالله ’دينوڤو پارتنرز‘ في العام 2010. ويتألف فريق الشركة من أكثر من 20 خبيرًا يقدمون الاستشارات المالية في الشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها، قدمت ’دينوڤو پارتنرز‘ الاستشارات المالية لما يتجاوز المائة (100) صفقة، والتي تشمل اكبر صفقتين للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ضمن عمليات الاندماج والاستحواذ هذا العام. وتحظى دينوڤو پارتنرز بقاعدة عملاء واسعة حول العالم تشمل الشركات والمؤسسات الحكومية والمستثمرين.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال پول ج. توبمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى ’پي جي تي پارتنرز‘: ’’يسعدنا أن نرحب بفريق ’دينوڤو پارتنرز‘ تحت مظلة شركة ’پي جي تي پارتنرز‘ وتوسيع نطاق حضورنا في الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى ترسيخ هذه الشراكة القوية من أجل توفير خدمات أفضل للعملاء الإقليميين في الشرق الأوسط، والعالميين الذين تربطهم مصالح تجارية في المنطقة. ‘‘

مي نصرالله، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة ’دينوڤو پارتنرز‘ قالت: ’’نحن سعداء بالانضمام إلى ’پي جي تي پارتنرز‘، التي تشترك معنا في التزامها نحو تقديم أفضل الاستشارات المالية المتخصصة. نتطلع قدُمًا لتوحيد عملياتنا مع هذه الشركة الرائدة. يجمعنا تعاون مشترك يمتد لعقود من الزمن مع فريق القيادة لدى’پي جي تي پارتنرز‘، وأثمّن الجهود المبذولة للارتقاء بها وجعلها منصة عالمية للاستشارات خلال فترة وجيزة. نحن نطمح إلى ترسيخ أسس شراكتنا القوية والارتقاء بقدراتنا الاستشارية عالميًّا‘‘.

وسوف تواصل مي نصرالله مسؤولياتها في قيادة الشركة في الشرق الأوسط، والتي تشمل تقديم الدعم والمشورة إلى قاعدة أبرز العملاء، بالإضافة إلى اضطلاعها بدور إداري بارز ضمن فريق الشركاء التنفيذي لدى شركة ’پي جي تي پارتنرز ‘ بينما تواصل الشركة تحقيق توسع عالميّ.

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية، والتي من المتوقع استكمالها في أكتوبر 2024.

حول پي جي تي پارتنرز:

تعد پي جي تي پارتنرز من البنوك الاستثمارية الرائدة عالميًا، والتي تركز على الخدمات الاستشارية المتخصصة. وينفرد البنك بفريق من كبار المتخصصين الذين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المستقلة الاستراتيجية مدفوعةً بخبرات الشركة عريقة في خدمة العملاء. وقد ساهمت أسس ومبادئ الشركة باستقطاب أفضل المواهب في الأسواق التي نعمل فيها. يقدم البنك استشارات رائدة للعديد من الشركات الضخمة حول العالم لإتمام العديد من الصفقات أو المعاملات التحويلية أو عمليات إعادة الهيكلة، ويعمل على جمع مليارات الدولارات من رأس المال حول العالم لدعم الشركات الناشئة والشركات الأكثر نموًا. للمزيد من المعلومات حول پي جي تي پارتنرز، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.pjtpartners.com .

حول دينوڤو پارتنرز:

تأسست دينوڤو في عام 2010 على يد خبراء ماليين مخضرمين بقيادة مي نصرالله، وتعد دينوڤو من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات المالية المتخصصة في الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الاستشارية المالية المتنوعة والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق المال وتمويل الشركات. وبفضل سجلها الحافل بالمعاملات الناجحة، رسخت دينوڤو مكانتها كمستشار موثوق من الطراز العالمي لمعاملات شديدة الحساسية ومتباينة التعقيد إلى عملاء إقليميين وعالميين تشمل شركات عائلية، وحكومية وصناديق الثروة السيادية، لتصبح دينوڤو من الشركات الاستشارية الإقليمية الرائدة التي تأسست محليًّا. للمزيد من المعلومات حول دينوڤو، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.denovopartners.com.

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