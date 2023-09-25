تعزيز استراتيجية النمو لدى "ديم للتمويل" للوصول الى شريحة جديدة من العملاء وتوسيع نطاق أعمالها.

تبني نظام جديد لتقديم مجموعة مبتكرة من المنتجات.

تحسين تجربة العملاء وكفاءتها، وتعزيز الأمن في مجال أعمالها.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديم للتمويل"؛ مزود الخدمات المالية والمختصة في تقديم مجموعة واسعة من حلول التمويل للشركات، والمرخّصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، عن تبنيها نظام مصرفي حصري ومتطور، وتمثل ذلك باستثمار الشركة ملايين الدراهم لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، ويأتي هذا التحول بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجيتها المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، جنباً إلى جنب مع الابتكارات المتطورة والحديثة التي بدأ عملاء الشركة باستخدامها، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل الحلول الرقمية لعملائها ومواكبة أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، وتعزيز خدمة العملاء، وقيادة النمو في مجال الأعمال.

وتتبع شركة ديم للتمويل لمجموعة قرقاش، وهي تتمع بحضور قوي في قطاع الخدمات المالية الشخصية والشركات، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتمويل التجاري وقروض السيارات ومنتجات وخدمات الاستثمار للشركات.

وفي إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتجارة والابتكار، فهي وفرت نظام بيئي شامل، متنوع، يعزز وجود واستدامة المشاريع المالية المحلية والدولية. وقد أدى هذا النهج الاستباقي إلى إيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين والعاملين في القطاع المالي، وتسعى ديم لخلق البنية التحتية التي تدعم العملاء المتخصصين في ها المجال وعملت على توفير منصة حصرية لهم تعتمد أحدث التطورات التكنولوجية لإدارة أعمالهم وتنميتها وزيادة الاستثمارات.

وتم تصميم النظام الجديد وفقاً لمعايير عصرية، مع التركيز بشكل مباشر على المتطلبات المصرفية المعاصرة، فقد صُمم ليواكب التطورات بشكل يومي، وهو يعتمد استراتيجية تركز على العملاء بشكل رئيسي، مما يوفر معالجة فورية ومجموعة موسعة من المنتجات المبتكرة. ويُمكّن هذا النظام المتطور "ديم للتمويل" من احتلال الصدارة في قطاع الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع النظام بقدرته على تحقيق المرونة، حيث يوفر سلاسة رقمية واسعة النطاق في عمليات الإيداع. وهو يشتمل على وحدات متطورة لا تعمل على تبسيط المعاملات وتعزيز توليد الإيرادات فحسب، بل تنشئ أيضًا نظام تدقيق واضح وشفاف، مما يقلل من الحاجة إلى التدخلات اليدوية.

تعزيز تجربة العميل

تمتلك ديم خبرة متطورة وواسعة فيما يتعلق بإدارة العمليات المالية لعملائها، فهي قادة على تحليل وفهم توقعات ومتطلبات العملاء من خلال منصة إدارة العملاء الجديدة، فهي مبنية على أساس قائم على تحليل البيانات، يسمح بتقديم حلول مخصصة، ترفع مستويات التفاعل ورضا العملاء وتطوير أعمالهم.

الأمان، قابلية التوسع والتشغيل الآلي

يساعد النظام المصرفي الجديد القدرة على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على تحليل البيانات من خلال تفعيل خدمة المعالجة الفورية للبيانات الضخمة، وبالتالي سهولة تحديد المخاطر والأخطاء المحتملة. كما يقوم النظام المتقدم أيضًا بإنشاء تحليلات وتقارير شاملة بسرعة فائقة، مما يسمح بإجراء التعديلات في الوقت المناسب والتي من شأنها تحسين أداء العمليات. ومن السمات المميزة للنظام الجديد تفعيل العمليات بشكل آلي، وهذا يساهم في تبسيط العمليات بشكل كبير، وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، وتعزيز الدقة، وخفض التكاليف التشغيلية.

إمكانات التكامل السلس

تم تصميم النظام المصرفي الجديد ليتماشى بسلاسة مع النظام البيئي الديناميكي للتكنولوجيا المالية والشركاء، مما يوسع آفاقاً جديدة للتعاون المشترك، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز المرونة والابتكار، مما يعزز من الاستفادة من نقاط القوة لدى الشركاء وخبراء التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية محسنة ومتطورة للعملاء.

وبهذه المناسبة قال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: "في عالم التمويل المتسارع باستمرار، لا تعد المرونة والسرعة من المزايا البسيطة؛ بل هما أمران لا غنى عنهما، وهنا تبرهن رحلتنا الرقمية التحويلية التزامنا العميق تجاه عملائنا، مما يضمن الحفاظ على الريادة والسرعة لهم بشكل دائم. وبعيدًا عن كونه مجرد تطور تقني وإضافة مميزة جديدة، فإن هذا يمثل تقدمًا استراتيجيًا ينسجم مع رؤيتنا الشاملة".

من جانبه، قال ذو الفقار حميد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل": "يمثل هذا التحول منعطفًا هاماً في رحلتنا المتواصلة، حيث تضع هذه الخطوة الإستراتيجية الأساسية لمسارٍ سريع للنمو التجاري والمالي، مما يمكّننا من توسيع قاعدة عملائنا مع تحسين جودة خدماتنا. وأن التزامنا بالتميز الرقمي يفتح لنا أفاقاً جديدة لتوسعة شبكة عملائنا، في بيئة يلتقي بها التمكين الرقمي مع التكنولوجيا السلسة والمتطورة."

ومن الجدير بالذكر أن تبني نظام حديث ومتطور يأتي تأكيداً على حرص ديم للتمويل على تقديم باقات متميزة لعملائها مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، مما يمهد لمستقبلاً جديداً لقطاع التمويل المصرفي.

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نبذة عن "ديم للتمويل"

شركة خدمات مالية رقمية ذات مسؤولية محدودة، تأسست عام 2008، وهي مرخّصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، تم الاستحواذ عليها في سبتمبر من العام 2021 من قبل مجموعة قرقاش، والتي تعتبر واحدة من كبرى المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع جعل الابتكار أساساً لها، تقدم ديم للتمويل مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المالية للشركات وللأفراد، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتمويل التجاري وقروض السيارات واستثمارات الشركات.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي واحدة من المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تضم اليوم مجموعة من العلامات التجارية المشهورة عالميًا والتي تعمل في ثلاث قطاعات: السيارات، والعقارات، والخدمات المالية. منذ إنشائها في عام 1998، نمت ضمان للاستثمار، ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، لتصبح شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتتمتع بسجل حافل من الأداء والخبرة. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، توفر ضمان للاستثمار حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة المالية وتمويل الشركات والصناديق واستراتيجيات الاستثمار والتخطيط المالي والخدمات الاستشارية. وتدعم الشركة معرفة الخبراء في كل من الأسواق المالية العالمية والمحلية.