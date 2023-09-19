شارك أسطول سائقي ديليفرو الإمارات العربية المتحدة في دبي بأكمله في البرامج التدريبية الأسبوعية التي أجريت على مدار الأشهر العشرة الماضية

تعد البرامج التدريبية جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الدائمة لشؤون العمال لتثقيف السائقين عن ثقافة المجتمع الإماراتي، والقوانين والتشريعات المُنظِّمة للعمل والإقامة، ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

تمت دعوة أسطول ديليفرو بأكمله من السائقين في دبي لحضور البرامج التدريبية التي قامت أسبوعياً على مدار 10 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بتكريم الشركات التي تعاونت بشكل إيجابي ومثمر في توعية وتدريب شركات التوصيل ومنها شركة ديليفرو، وتعد هذه الاحتفالية التي كانت في مقر اللجنة نتيجةً للجهود التي بذلت في سبيل أمن وسلامة العاملين في هذا القطاع.

وقد قامت ديليفرو الإمارات باستكمال البرامج التدريبية للسائقين الموضوعة من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي. تم إطلاق المبادرة على مدار 10 أشهر لتزويد كامل أسطول سائقي ديليفرو في دبي بالمعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بالسلامة على الطرق وأفضل الممارسات، والامتثال للأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز فهم قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة والفروق الثقافية. تم تطوير البرنامج التدريبي من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمال، ويتم تقديمه للسائقين أسبوعياً، على أن تقام الجلسة الأخيرة في 13 سبتمبر.

أجرت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي برنامج تدريبي تعليمي للسائقين يشمل مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الرؤى الثقافية وقانون الاقامة والعمل، وتطرقت الجلسات أيضاً إلى اللوائح المهمة المتعلقة بالصحة والسلامة داخل الإمارات العربية المتحدة، وزودت الحضور بأرقام خطوط الطوارئ الرئيسية للحصول على المساعدة عند الحاجة. تم إجراء هذه الجلسات التثقيفية باللغتين الإنجليزية والأردية، وكانت أيضاً بمثابة تذكير مهم للسائقين حول احتياطات السلامة مثل أهمية ارتداء معدات السائق المناسبة والالتزام بلوائح صندوق التوصيل لسائقي التوصيل.

قال اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: "نشكر ديليفرو الإمارات على تعاونهم معنا لتقديم برامج تدريبية شاملة للسائقين، مع التركيز على كل من تدابير السلامة على الطريق، وأفضل الممارسات واللوائح، والرؤى الثقافية، وكذلك قوانين العمل والهجرة. إن ضمان سلامة سائقي التوصيل هو مسؤولية مشتركة، وقد استطعنا عبر هذا التعاون من تزويد السائقين بالمعرفة والمهارات اللازمة".

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو: " نود أن نعرب عن امتناننا لللجنة الدائمة لشؤون العمال لدعمهم الدائم وتخصيص وقتهم لإجراء البرامج التدريبية على مدى الأشهر العشرة الماضية. يلعب السائقون الدور الحاسم في عملنا لذلك نعمل باستمرار على تعاونات وفرص لتعزيز بيئة عملهم وضمان سلامتهم على الطرق."

تضع ديليفرو الأولوية القصوى على سلامة وصحة السائقين وتلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة لهم، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمجموعة من المبادرات والبرامج المستمرة لتعزيز سلامة السائقين، بما في ذلك مبادرات الصيف التي تتضمن حافلات مكيفة عبر الدوله كنقاط استراحة ومحطات التوقف، وشاحنات "رو فان" التي تزود السائقين بالخدمات الأساسية مثل الإصلاحات الصغيرة لدراجاتهم، والتحقق من مصابيح الدراجات الخلفية، والقيام بالإسعافات الأولية. بالإضافة، قامت ديليفرو بمبادرة رواردز والتي توفّر مكافأة وتقدير أفضل السائقين أداءً، بالإضافة إلى أن فريق العمليات في ديليفرو قد قام بسلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية للسائقين.

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