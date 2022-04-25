ضمن تفاعل واسع لقطاع الأعمال مع المبادرة الأكبر في المنطقة للدعم الغذائي للمحتاجين

أنيس حرب: نشكر "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على الفرصة للمساهمة في مبادرة المليار وجبة من دولة الإمارات كمنصة خيرية عالمية

· تطبيق ديليفرو يوفر خيارات المساهمة بـ10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم لتوفير الوجبات للمحتاجين ضمن مبادرة المليار وجبة

· مبادرة المليار وجبة توفر أيضاً أربع قنوات للتبرع عبر موقعها الإلكتروني ومركز الاتصال الخاص بها وبالتحويل المصرفي والرسائل النصية عبر الهاتف المتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ديليفرو" لتوصيل الطعام عن مشاركتها في مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، عبر تمكين مستخدمي تطبيقها الذكي، من التبرع بقيمة وجبات غذائية لدعم المبادرة الإنسانية التي تشمل 50 دولة حول العالم.

وبإمكان مستخدمي منصة "ديليفرو" لطلب الطعام التبرع بقيمة وجبات والانضمام لمبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدعم الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويوفر تطبيق "ديليفرو" لطلب الطعام خطوات بسيطة سهلة تمكّن المستخدم من التبرع بعدد من الوجبات ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم، لتوفير الوجبات للمحتاجين ضمن مبادرة المليار وجبة. وتعود قيمة مساهمته لتوفير المكونات الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير وجبات طعام مغذية للأفراد والأسر الأقل حظاً حول العالم.

رد الجميل بالعمل الإنساني

وقال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "يشرفنا في ديليفرو أن نشارك في مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير الدعم الغذائي للمجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة. رد الجميل بالعمل الإنساني هو هدف دائم نسعى إليه في ديلفيرو. نشكر "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على إتاحة الفرصة لنا للمساهمة في مبادرة المليار وجبة من دولة الإمارات كمنصة خيرية عالمية. وفخورون أن نكون في هذا الموقع الذي يسمح لنا بأن نكون جزءاً من هذه الشبكة المميزة للمساهمة في مكافحة الجوع ونتطلع إلى مواصلة قيم العطاء والخير التي نؤمن بها في ديليفرو في دولة الإمارات."

آليات إضافية معتمدة للتبرع

فضلا عن ديليفرو، تستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

ديليفرو

"ديليفرو" هي خدمة توصيل أسسها عام 2013 رائدا الأعمال وليام شو وجريج أورولسكي. وهي تتعاون مع أكثر من 148،000 من المطاعم ومتاجر البقالة، وتضم 180،000 سائق متعاون في ثلاث قارات، لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام. يقع المقر الرئيسي لشركة Deliveroo في لندن ، ويعمل بها حوالي 2000 موظف في مكاتبها الموزعة حول العالم. وتنشط ديلفيرو في ما يقارب 800 موقع في 11 سوقًا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -