خدمة توصيل طلبات البقالة تلبي اليوم احتياجات شريحة أوسع من العملاء

ديليفرو تتعاون مع شويترامس لتوسيع خدمة ديليفرو هوب إلى أبراج بحيرات جميرا

توصيل طلبات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل عند الطلب من تطبيق ديليفرو حصراً

ديليفرو الإمارات: أعلنت ديليفرو الإمارات عن توسيع شبكة خدمة هوب للتوصيل السريع لطلبات البقالة إلى منطقة أبراج بحيرات جميرا. وتضمن الخدمة، التي تم تطويرها بالتعاون مع سلسلة متاجر شويترامس، للعملاء الحصول على طلباتهم من منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل ضمن مناطق محددة.

ويضم المتجر الجديد المخصص للخدمة مجموعةً واسعةً من المنتجات الجديدة والمخصصة التي تلبي احتياجات عملاء ديليفرو في أبراج بحيرات جميرا. وتعتزم الشركة إضافة المزيد من العروض إلى خدمة هوب مع مراعاة خصوصية ومتطلبات كل منطقة وتفضيلات العملاء فيها، بالاعتماد على تجربتها الناجحة والحائزة على جوائز في توفير عروض مخصصة تلبي جميع احتياجات العملاء منذ إطلاق الخدمة المميزة في دبي عام 2022. ولأن منطقة أبراج بحيرات جميرا تحتضن شرائح متنوعة من التجمعات السكنية والمكاتب التجارية، تحرص ديليفرو على دراسة احتياجات العملاء في المنطقة بعناية وأخذها بعين الاعتبار عند تصميم العروض والتقنيات المتقدمة الخاصة بخدمة هوب في المنطقة.

ويوفر المتجر المخصص لمنطقة أبراج بحيرات جميرا منتجات البقالة للعملاء في كل من نادي الإمارات للجولف وجميرا هايتس ومارينا ويست وجزر جميرا وأبراج بحيرات جميرا وحدائق جميرا ودبي مارينا ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت وتيكوم ومجمع السهول ومجمع الينابيع، وتواكب هذه الخدمة تفضيلات العملاء في مختلف المجالات بما فيها:

· الكفاءة من حيث مدة التوصيل: تتميز خدمة ديليفرو هوب بسرعتها في تحضير الطلبات بفضل اعتماد أحدث التقنيات في اختيار المنتجات وتوصيلها، حيث تنفرد الخدمة بتوصيل الطلبات خلال مدة قصيرة تصل إلى 15 دقيقة على الأقل بفضل تكنولوجيا إدارة المستودعات والخوارزميات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية، إلى جانب الشبكة الواسعة من سائقي توصيل الطلبات في الإمارات. كما تلتزم الخدمة بقبول الطلبات ضمن مساحة جغرافية محددة، لضمان توصيلها في الوقت المناسب.

· تشكيلة واسعة من المنتجات: تحرص ديليفرو على توفير تشكيلة واسعة من المنتجات وتطبيق معايير جودة عالية لتلبية مختلف احتياجات العملاء في جميع مناطق الخدمة. وتتضمن المنتجات التي تقدمها خدمة ديليفرو هوب، بالتعاون مع شويترامس، قائمة مأكولات طازجة وعالية الجودة ومنتجات لا تحتاج إلى تبريد ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، إضافة إلى منتجات رعاية الحيوانات الأليفة.

· موثوقية الخدمة: تفتخر ديليفرو باستخدام تقنية خاصة لإدارة البقالة تضمن توفر جميع المنتجات تقريباً في جميع الأوقات. وتعمل التقنية المُستخدمة في ديليفرو هوب على تحسين أداء سلسلة التوريد، إلى جانب ضمان توفر المنتجات والحد من حالات الحاجة لطلب منتجات بديلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: "يسرنا توفير خدمة ديليفرو هوب للتوصيل السريع لطلبات البقالة في مواقع جديدة من دبي، لا سيما بعد النجاح الذي حققته الخدمة منذ إطلاقها في دبي عام 2022. ولا شك أن منطقة أبراج بحيرات جميرا هي واحدة من أهم المناطق السكنية في دبي، وتتمتع بموقع مميز وسط المكاتب التجارية والمجتمعات السكنية العديدة. ونفخر بالتعاون مع سلسلة متاجر شويترامس، ونأمل توسيع هذه الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للعملاء من خلال مواصلة توسيع خدمة توفير طلبات البقالة المخصصة والمبتكرة".

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