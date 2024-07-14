الكويت: أعلنت شركة ديليفرو الكويت عن إطلاق مبادراتها الصيفية للسائقين هذا العام، والمصممة لتعزيز رفاهية وسلامة سائقيها خلال موسم الصيف، والتأكد من شعورهم بالانتعاش والحصول على الرطوبة الكافية.

سيارات فان "رو"

قامت ديليفرو بنشر سيارات الفان "رو" في مواقع مختلفة في أنحاء الكويت لتكون بمثابة نقاط استراحة، بدءا من الساعة 8 صباحا حتى 10:30 صباحا، ومن الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7:30 مساء، مما يوفر مساحة يحتاجها السائقون للاسترخاء وشرب الماء للحفاظ على ترطيب أجسادهم بين مناوبات عملهم.

سيارات ديليفرو الصيفية

نظرًا للتحديات التي تطرحها حرارة الصيف، ووفقاً لتعليمات وزارة الداخلية، سيقوم السائقون بتوصيل الطلبات باستخدام السيارات بين الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصراً. وهذا يسمح بتوصيل الطلبات خلال ساعات الذروة مع ضمان السلامة والراحة للسائقين.

الأنشطة الصيفية

لطالما نظمت ديليفرو أنشطة ممتعة لسائقيها، وكان آخرهم رحلة إلى جزيرة فيلكا ليوم كامل، حيث تمت دعوة السائقين للمشاركة في هذا النشاط، والتي تضمنت رحلة بالقارب إلى الجزيرة، وجولة في مواقعها التاريخية الشهيرة، والدخول إلى شاطئ وناسة، حيث أقضى السائقون أوقاتا ممتعة داخل حمام السباحة، فضلا عن مشاركتهم في ركوب الخيل والتجديف بالقوارب، والاستمتاع بغداء بوفيه فاخر.

سترات ومناشف للتبريد وواقيات الدراجات النارية

لتعزيز راحة السائقين خلال فصل الصيف، استثمرت شركة ديليفرو بشكل أكبر في مجموعة معدات السائقين الخاصة بها والتي تشمل سترات تبريد مزودة بتقنية تبريد متقدمة، مصممة لخفض درجة حرارة الجسم. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الشركة مناشف التبريد للحفاظ على برودة السائقين أثناء تنقلهم، بالإضافة الى أغطية مقود الدراجة النارية لتعزيز سلامة السائقين من خلال حماية يديهم من التعرض لأشعة الشمس والحرارة أثناء قيادة دراجاتهم في درجات حرارة عالية.

واقيات الزجاج الأمامي

قدمت شركة ديليفرو واقيات الزجاج الأمامي للدراجة لسائقيها حتى يتمكنوا من حماية هواتفهم من ارتفاع درجة الحرارة، مما يضمن تحسين الرؤية أثناء السير على الطريق وتنقل أكثر أمانا أثناء التوصيل.

أساسيات الترطيب

حتى تحافظ على رطوبة سائقيها، تقوم شركة ديليفرو بتوزيع قارورات قابلة لإعادة التعبئة، وتوفير زجاجات المياه الباردة عبر سيارات الفان “رو” في جميع أنحاء الكويت.

وحيال هذا الشأن، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "إن إطلاق المبادرات الصيفية لهذا العام هو استمرار لالتزامنا بتحسين رفاهية وسلامة سائقينا في جميع أنحاء البلاد. "نهدف دائما إلى ضمان حصول السائقين على الدعم والترطيب والنشاط وتقدير جهودهم أثناء عملهم خلال هذا الموسم."

حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣,٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥,٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

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