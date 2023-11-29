تتيح خدمة "ديليفرو للتسوّق" للمستهلكين التسوق من فئات جديدة مختلفة مثل الإلكترونيات، والصيدليات، والزهور، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والهدايا، والألعاب، ومستحضرات التجميل وأدوات التنظيف.

تعاونت ديليفرو مع علامات تجارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة مثل تافولا ومركز التعليم المبكر وجيكاي

تم طرح خيار جديد عبر التطبيق يسمح بإرسال الهدايا واستلامها، مما يجعلها خدمة مثالية للمناسبات الخاصة وموسم الأعياد القادم

الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ديليفرو الإمارات العربية المتحدة خدمة "ديليفرو للتسوّق"، وهي خدمة جديدة توفر للمستهلكين مجالاً واسعاً من الإلكترونيات والصيدليات والزهور ومستلزمات الحيوانات الأليفة والهدايا والألعاب والتجميل وأدوات التنظيف، إلى جانب العروض الحالية للمطاعم ومحلات البقالة.

تمثل خدمة "ديليفرو للتسوّق" خطوة جديدة رئيسية في مسيرة نموها وتوسعاً طبيعياً لقدرتها على تزويد المستهلكين بما يريدونه وتلبية مجموعة واسعة من الحاجات.

يمكن الآن للمستهلكين الذين اعتادوا طلب وجبات المطاعم المفضلة لديهم والبقالة من ديليفرو الحصول على هذه المنتجات بنفس السهولة التي اعتادوها عند طلب وجباتهم من ديليفرو.

كما ستعمل ديليفرو على توسيع هذه المجموعة من الخيارات بشكل أكبر لتوفير المزيد من فئات السلع والمتاجر وذلك بناءً على نتائج الإحصائيات لما يبحث عنه العملاء على التطبيق وأكثر السلع التي يقومون بشرائها.

هناك طلباً كبيراً من جانب المستهلكين على هذه الخدمة الجديدة، لأنهم بالفعل يقومون بالبحث عن العديد من أنواع السلع إلى جانب المواد الغذائية ويقومون بشرائها عبر منصة ديليفرو من شركائنا من محلات البقالة.

وتشيد ديليفرو بتعاونها مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك تافولا، وجيكاي، ومركز التعليم المبكر والعديد غيرهم. توفر جيكاي عدداً وفيراً من منتجات الترفيه والألعاب على منصة ديليفرو، وتعد تافولا الوجهة المثالية لأساسيات المطبخ المتميزة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أواني الطبخ وأدوات المائدة عالية الجودة من أكثر من 100 علامة تجارية مشهورة، مما يجعلها الحل الأمثل للهدايا. أما مركز التعليم المبكر فهو أحد أهم متاجر الألعاب الرائدة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً حيث يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز تنمية وتعلم الأطفال الصغار.

سيتم إدراج جميع المنتجات من ديليفرو والعلامات الشركاء في قسم "ديليفرو للتسوّق" مما يوفر متجراً شاملاً للمستخدمين. كما طرحت ديليفرو أيضاً خدمة تبادل الهدايا، حيث يمكن للعملاء اختيار ما يريدون تقديمه كهدية لشخص ما وتمييزه بعلامة "هدية" على التطبيق عند الدفع وإرسال رابط تتبع الطلب لمستلمي الهدية باستخدام بطاقة تهنئة إلكترونية. وهي خدمة مثالية لإرسال الزهور، أو مفاجأة أحد أفراد الأسرة بهدية مميزة، أو حتى إرسال حساء الدجاج إلى صديق مريض.

كما أن محركات البحث وماتقوم به من اكتشاف وتتبع للمحتوى المترابط ستمكن العملاء من البحث عن الهدايا تبعاً للمناسبات، كأعياد الميلاد على سبيل المثال، حيث ستقدم لهم اقتراحات لمجموعة مختارة من الهدايا الملائمة لأعياد الميلاد على الفور.

وقال أنيس حرب المدير العام لشركة ديليفرو في الشرق الأوسط: “تعد خدمة "ديليفرو للتسوّق" خطوة بارزة في رحلة نمونا. وقد جاءت نتيجة بحث واسع أكد على الحاجة الكبيرة للحصول على العديد من المنتجات الغير غذائية عند الطلب عبر خدمة توصيل جديرة بالثقة. نحن متحمسون لرفع مستوى خدمتنا لعملائنا من خلال منحهم فرصة طلب كل من المنتجات الغذائية والسلع الأخرى من منصة موحدة. وعلى ثقة تامة من أن "ديليفرو للتسوّق" ستغير تجربة تسوّق المنتجات الغير غذائية، وذلك من خلال تلبية الحاجة إلى إرسال الهدايا، أو الحاجة إلى شراء الإلكترونيات أومستلزمات المطبخ أو ألعاب الأطفال وبنقرة زر واحدة.

وقال نيميت ديباك باليجا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جيكاي: “باعتبارنا شركة رائدة في مجال تجارة الألعاب بالتجزئة في الشرق الأوسط، يسعدنا أن نتعاون مع ديليفرو لنقدم لمحبي الألعاب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستمتاع بمنتجاتنا عند الطلب. إنه تحديث مثير لجميع أولئك الذين يفضلون منتجات جيكاي، وذلك لإمكانية حصولهم عليها الآن بسرعة"

وقال كريم صعب، نائب المدير العام في تافولا: "يسعدنا أن نتعاون مع ديليفرو لتقديم أدوات مطبخ مبتكرة وعالية الجودة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة عبر شبكات توصيل ديليفرو الموثوقة والفعالة. ونهدف معاً إلى تلبية احتياجات عملائنا وتوفير كل ما يحتاجونه للحصول على وجبة كاملة مثالية لا تنسى وهم بكامل راحتهم في منازلهم"

قال جيمس ماكهيو، مدير تخطيط المشتريات والبضائع في مركز التعليم المبكر: "يمكّننا تعاوننا مع ديليفرو أن نلبي احتياجات العملاء للهدايا حتى اللحظة الأخيرة وتوصيلها إلى أي مكان. ويلتزم مركز التعليم المبكر بجعل التعلم ممتعاً ومن السهل الوصول إليه في جميع الإمارات العربية المتحدة. الآن نستطيع الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وتوفير الألعاب والفرص التعليمية التي تلهم العقول وتعزز نموهم وذلك من خلال تعاوننا مع ديليفرو".

تتوفر خدمة "ديليفرو للتسوّق" لجميع العملاء في دبي وأبو ظبي والعين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وسيستمتع أعضاء ديليفرو بلس (خدمة الاشتراك الشهري في ديليفرو) الآن بالتوصيل المجاني على طلباتهم مما يزيد من مزايا اشتراكهم.

ستعمل ديليفرو على توصيل العديد من أنواع المنتجات والسلع إلى جانب توصيل الطعام لعملائها عبر خدمة "ديليفرو للتسوّق"، وبذلك تقدم لهم تجربة كاملة تؤكد التزامها بتلبية نطاق أوسع من احتياجاتهم عند الطلب.

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عن ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٢٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.