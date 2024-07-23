الإمارات العربية المتحدة: تعاونت ديليفرو مع منزل أوكيوبيشينال سكيلز سنتر، المؤسسة المتخصصة في التدريب الذي يعزز الإدماج المجتمعي والمهني، لإطلاق برنامج تدريبٍ مخصص لسائقي التوصيل. ويهدف التعاون إلى الارتقاء بمهارات سائقي التوصيل ومعارفهم، وتعزيز مفاهيم الشمولية لديهم، إلى جانب تحسين قدرتهم على التفاعل والتواصل مع مختلف أفراد المجتمع. وتعكس هذه الخطوة التزام ديليفرو الراسخ بمبادئ التنوع والمساواة والشمولية.

وأُقيم البرنامج التدريبي في منزل أوكيوبيشينال سكيلز سنتر باللغتين الإنجليزية والأردية، وقدم جلسات نظرية مرفقة بالتطبيقات العملية، حيث تعرف السائقون على مجالات رئيسية هامة، مثل أساليب التعامل مع أصحاب الهمم والتواصل الشامل. وركّز القسم المتعلق بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم على أهمية فهم احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم، حيث تعلّم السائقون كيفية تخطي الحواجز والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بأصحاب الهمم. بينما استعرض القسم الثاني المنهجيات الفعالة للتواصل الشامل، مع دعم سائقي التوصيل بالمهارات اللازمة لتلبية مختلف احتياجات وتفضيلات العملاء.

وتضمن القسم العملي مجموعة من أنشطة التدريب والأمثلة والدراسات الواقعية، حيث اختبر سائقو التوصيل مواقف مختلفة قد يواجهونها أثناء تسليم الطلبات. وقدمت هذه التدريبات العملية خبرات وتجارب قيّمة عززت من قدرة السائقين على المساعدة والتدخل عند اللزوم، مما أسهم في تعزيز ثقتهم وكفاءتهم في سيناريوهات العالم الحقيقي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو: "نحرص في ديليفرو دوماً على الارتقاء بخدماتنا وتحقيق أثر إيجابي على المجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها. وإن تعاوننا مع منزل أوكيوبيشينال سكيلز سنتر لإطلاق هذه المبادرة يسهم في تزويد سائقي التوصيل بالمهارات الأساسية، ويؤكد التزامنا الراسخ بالشمولية والمشاركة المجتمعية".

ومن جانبها، قالت عائشة سعيد حسيني، مؤسسة ومديرة منزل أوكيوبيشينال سكيلز سنتر: "يمثل تعاوننا مع ديليفرو خطوة مهمة نحو إرساء مجتمعٍ أكثر شمولية، حيث نقوم بتخطي الحواجز ونعزز الوعي حول الحالات المتنوعة من خلال تزويد سائقي التوصيل بالمعارف والمهارات اللازمة للتواصل مع أصحاب الهمم بفاعلية. ويسرنا دعم ديليفرو في هذه المبادرة، ونتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي ستحققه في المجتمع".

وحصل سائقو التوصيل عند اكتمال التدريب على شهادة تعكس التزامهم بالشمولية والارتقاء بخدمة العملاء. وبالإضافة إلى تشجيعهم على مشاركة المهارات والمعرفة التي اكتسبوها مع زملائهم، تلقى سائقون التوصيل نصائح أساسية من خلال قنوات الاتصال والنشرات الإخبارية المخصصة. وتعكس هذه المبادرة مساهمات ديليفرو لتعزيز مهارات السائقين في المجتمعات التي تعمل فيها.

عن ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

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