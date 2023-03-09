ولقد ألقى أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي كلمة تحفيزية رحب بها على الحضور وعلى هذا التواجد الجميل وأشاد بما تقدمه شركة ديليفرو بشأن سائقين التوصيل