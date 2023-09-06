تسمح الميزة الجديدة للعملاء بإضافة منتجات البقالة المفضلة لديهم من مواقع هوب بعد إتمام طلبيات الطعام الجاهزة

تقدم ديليفرو ميزة جديدة تمكن عملائها من الحصول على طلبية كاملة من خلال إضافة مستلزماتهم الأساسية على طلبياتهم ذاتها وذلك عند وصولهم لمرحلة إنهاء الطلبية

تتيح الميزة الجديدة للعملاء طلب البقالة من مواقع هوب للبقالة السريعة من ديليفرو وإضافتها إلى وجباتهم المفضلة وذلك في طلبية واحدة

بعد خوض التجربة بنجاح في المملكة المتحدة، يتم إدخال الميزة الإضافية الجديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

ستقوم ديليفرو لاحقاً بزيادة عدد محلات البقالة القابلة لتطبيق الميزة الجديدة فيها إلى جانب مواقع هوب

كشفت ديليفرو الإمارات عن ميزتها الجديدة المضافة إلى تطبيقها والمصممة لمساعدة العملاء على تجميع الطلبية المثالية لهم في طلبية واحدة. تمنح الميزة الجديدة العملاء القدرة على إضافة منتجات البقالة من مواقع هوب التابعة لديليفرو بسهولة إلى طلبيات التوصيل الجاهزة الخاصة بهم. ستقوم ديليفرو بتفعيل الميزة الجديدة في مواقع هوب ثم عدد أكبر من محلات البقالة لاحقاً.

سواء كانت الطلبية لإضافة لذة المقرمشات على ليالي الألعاب وتجمعات الأصدقاء، أو لجمع طلبية وجبة الغداء مع بعض الفواكه لتناول أطباق ما بعد الظهيرة الخفيفة والصحية، أو لطلب المزيد من الحليب، فإن عملاء ديليفرو يتمتعون الآن بالمرونة في إضافة عناصر البقالة إلى طلبيات وجباتهم الجاهزة دون الحاجة إلى عمل طلبية جديدة، حيث تتيح الميزة الجديدة للعملاء تلبية جميع رغباتهم الغذائية وتجميع الضروريات في طلبية واحدة.

قامت ديليفرو بتطوير ميزة "الإضافة على الطلبية" داخل التطبيق استجابة لطلب العملاء، وقد تم تصميمها بناءً على ملاحظة مفادها أن العديد من العملاء غالباً ما يقدمون على طلبيةٍ ثانية في غضون دقائق ما بعد تقديم الطلبية الأولى. من خلال هذه الميزة التي تم إضافتها حديثاً، بمجرد أن يقدم العميل على طلبية من أحد المطاعم، فإن آلية تعقب الطلبية ستعمل على إيجاد أقرب موقع هوب تابع لديليفرو بسهولة ليستطيع إضافة منتجات البقالة منه إلى جانب طلبه الأساسي. كما ستكون الميزة الجديدة فعّالة للاستخدام لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد التقديم على الطلب الأصلي.

تمكنت ديليفرو من تفعيل ميزة "الإضافة على الطلبية" في طلبيات التوصيل من خلال ما تمتلكه من قدرات تقنية مبتكرة وحديثة، حيث تستمر بالاستثمار في التكنولوجيا ذات المستوى العالمي على منصتها لضمان حصول العملاء على خدمة توصيل لا مثيل لها والتي تربطهم بسلاسة مع مواقع هوب، مواقع البقالة الوحيدة التابعة لديليفرو.

وبعد خوض التجربة بنجاح في المملكة المتحدة، يتم إدخال الميزة الإضافية الجديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مما سيضمن استفادة آلاف العملاء داخل نطاق مواقع هوب في دبي من هذا العرض المبتكر.

وقال زياد زين، مدير النمو والشؤون التجارية في ديليفرو الإمارات: “نحن مثابرون في ديليفرو على أن نصبح منصة توصيل الطعام التي تلبي طلبات الجميع من خلال خلق تجربة مثالية لعملائنا. وبفضل أحدث التقنيات لدينا فقد قمنا بتمكين عملائنا من تصميم السلة المثالية لطلبياتهم. فسواء كان الأمر يتعلق بدمج أطباق المطعم المفضلة لديهم مع عناصر وجبة إفطارهم لليوم التالي، أو للتأكد من جاهزيتهم ليوم حافل بالأحداث، فإن ميزة "الإضافة على الطلبية" الجديدة من ديليفرو تتيح لنا تقديم تجربة توصيل مريحة"

تلتزم ديليفرو بمساعدة العملاء على إيجاد متطلباتهم المتنوعة من الطعام حاضرةً ما بين أياديهم. أصبحت ميزة "الإضافة على الطلبية" متاحة الآن للعملاء للتقديم على الطلبيات بسهولة عبر تطبيق ديليفرو.

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حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو وجريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٢٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.