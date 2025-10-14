دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديلويت" عن توسيع نطاق منظومة خدماتها المتقدّمة للذكاء الاصطناعي (Silicon to Service – S2S)، والمدعومة من "دل تكنولوجيز" و"إنفيديا"، لتشمل منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوسّع عقب إطلاق منظومة خدمات S2S مؤخّرًا حول العالم، بهدف تسريع وتيرة تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، وتمكين السيادة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تجمع منظومة خدمات S2S بين خوادم PowerEdge XE9680من "دل تكنولوجيز"، وحلول PowerScale للتخزين، ومنصة Blackwell للحوسبة المسرّعة من"إنفيديا". تُتيح هذه البنية التحتية المتقدّمة للمؤسّسات نشر حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بسرعة، لدعم العمليات الحيوية، وذلك على أي تكوين من تكوينات البنية التحتية، بما في ذلك تلك التابعة للعملاء (On-Premise). ومع طرح هذه المنظومة في الشرق الأوسط، بات بإمكان الحكومات والشركات في أنحاء المنطقة الاستفادة من هذه البنية التحتية الشاملة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

توفّر منظومة خدمات S2S قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسّع، تمّ تصميمها لتلبية مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك الوكلاء الأذكياء (AI agents) لتعزيز إنتاجية الأفراد، وتحديد مخاطر الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الضخمة في الوقت الفعلي، ضمن قطاعات حيوية مثل الحكومة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، وغيرها. وبتوفير هذه الإمكانيات المتطوّرة في منطقة الشرق الأوسط، تهدف ديلويت إلى تمكين المؤسسات الإقليمية من تسخير الإمكانات الريادية التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في المجالات المذكورة.

تعليقًا على هذا الإعلان، وعلى هامش فعاليات معرض "جيتكس 2025"، قال يوسف برقاوي، الشريك في الهندسة والذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: "يحمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الإقليمية والعالمية فرصًا غير مسبوقة للابتكار وتوسيع أنشطتها. ومع إطلاقنا لمنظومة خدمات Silicon-2-Service في منطقة الشرق الأوسط، تُواصل "ديلويت" فرض ريادتها في تبنّي الذكاء الاصطناعي على مستوى الأعمال في المنطقة، من خلال دعم المؤسّسات العامة والخاصة في مختلف مراحل رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها".

بات بإمكان الشركات في الشرق الأوسط التي تبحث عن حلول متينة للبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي الاستفادة من توفر منظومة خدمات S2S والمصمّمة لتلبية متطلبات الأعمال التي تشهد تغيّرات متسارعة، من دون المساومة على سيادة البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

