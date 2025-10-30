● ان المركز مخصّص لتطوير واستخدام وكلاء الذكاء الإصطناعي ضمن حلول أوراكل السحابية

الشرق الأوسط: أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم عن إطلاق مركز التميّز لوكلاء الذكاء الإصطناعي على أوراكل (Oracle) في المنطقة، والذي يدعم التوجّه نحو الابتكار ويهدف إلى تسريع اعتماد الذكاء الإصطناعي الوكيلي، وهو أحد أشكال الذكاء الإصطناعي القادرة على التفكير وتنفيذ إجراءات مستقلة لتعزيز عملية اتخاذ القرار.

ويجمع المركز معرفة ومهارات عالمية، مع خبرات محلية في القطاعين العام والخاص ونخبة من المتخصّصين، بهدف تمكين الحكومات ومؤسّسات القطاع الخاص للاستفادة من مجموعة أدوات وكلاء الذكاء الإصطناعي المطوّرة بتقنيّات ديلويت وأوراكل. ويضمّ المركز شبكة قدرات تُساهم في تطوّر القطاعات على نحو يتخطّى الجانب التقني، لتُساعد المؤسّسات على الارتقاء بسير عملها بالإستناد إلى أنظمة ذكية ومستقلة ولتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كورين جونسون، شريكة ومسؤولة حلول أوراكل في ديلويت الشرق الأوسط: "بصفتنا شريكاً استراتيجياً للقطاعَين العام والخاص، نؤمن بأنه من واجبنا توفير أحدث القدرات للمنطقة. سيُمكّن مركزنا الجديد لوكلاء الذكاء الإصطناعي على أوراكل القادة من اعتماد الوكلاء المستقلين بطريقة آمنة ومسؤولة وعلى نطاق واسع".

ويرسّخ المركز، الذي يخدم العملاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، التزام ديلويت بالتحول الرقمي للمنطقة ودورها بصفتها مساهماً عالمياً في منظومة الذكاء الإصطناعي الوكيلي على أوراكل. وإضافة إلى تطبيق هذه الأدوات، ستعمل ديلويت على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي جدد، في توجه يعزّز مكانة الشرق الأوسط كمنطقة رائدة للإبداع.

وفي هذا السياق، قال فيصل الدرّاس، الشريك المسؤول عن تحالف أوراكل في ديلويت الشرق الأوسط: "يمثّل المركز ثمرة مسيرة استراتيجية طويلة. ونعمل على الاستفادة من الأصول العالمية لديلويت وخبرتنا العميقة في البرمجيات كخدمة (SaaS) من أوراكل، والحوسبة السحابية، والحلول المخصّصة للقطاعات والصناعات المختلفة، لنقدّم وكلاء الذكاء الإصطناعي من أوراكل على نطاق واسع في المنطقة. ويتمتع فريقنا بالجاهزية الكاملة لتمكين العملاء من البدء في التنفيذ مباشرة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شاركت ديلويت بصفتها الراعي العالمي للمسرّعات في فعالية عالم أوراكل للذكاء الإصطناعي 2025 (Oracle AI World)، التي استمرّت من 13 حتى 16 أكتوبر في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، في خطوة تؤكد المكانة الرائدة لديلويت في تحفيز ودعم ابتكارات الذكاء الإصطناعي القائمة على حلول أوراكل في جميع أنحاء العالم. وتعزّز المناقشات التي أُجريت في هذا المؤتمر العالمي مبادرات ديلويت وتضمن بقاء الشرق الأوسط في طليعة التحول العالمي للذكاء الإصطناعي.

ويتمتع مركز التميّز من ديلويت بمكانة فريدة تؤهله لتحويل هذه الابتكارات العالمية إلى تأثير ملموس على مستوى المنطقة، من خلال الجمع بين تقنيات ديلويت وأوراكل في التنفيذ والبرمجيات كخدمة والحوسبة السحابية، فضلاً عن علاقاتها العميقة مع العملاء.

إضافة إلى توفير كامل قدرات التدريب والتنفيذ والاستشارات، يقدّم المركز:

● متخصصون معتمدون لوكلاء الذكاء الإصطناعي: فريق إقليمي مدرّب وجاهز لتصميم ونشر وكلاء الذكاء الإصطناعي على أوراكل.

● حالات استخدام متخصصة لكل قطاع: تنفيذ الحلول في مجالات المالية، والقطاع العام، وإدارة سلسلة الإمداد، وإدارة رأس المال البشري، وتجربة العملاء.

● ورش عمل للإبتكار: منهجية منظمة للتعاون مع العملاء في تصميم واختبار وتحسين مهام عمل وكلاء الذكاء الإصطناعي.

وتعمل الفرق الموجودة في مركز التميّز على عدد من البرامج الاستراتيجية. وستساهم ديلويت، انطلاقاً من المنطقة، في المخزون العالمي لوكلاء الذكاء الإصطناعي على أوراكل.

