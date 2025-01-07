دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن قسم الشؤون الضريبية والقانونية في ديلويت الشرق الأوسط اليوم عن إطلاق الجيل الثاني من "”Tax Genie 2.0، حلّ الذكاء الاصطناعي الرائد الذي طوّرته الشركة خصيصاً لدفع الابتكار في القطاع الضريبي الذي يشهد تطورات وتعقيدات متزايدة. وتعدّ ديلويت شركة رائدة في دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية القطاعات وإحداث نقلة نوعية فيها، وذلك عبر طرح حلول متطورة ترتقي بمعايير التقدم المتعارف عليها.تولّى معهد ديلويت الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي تطوير حلّ Tax Genie 2.0 الذي يرتكز على برنامج GPT-4 وبنية RAG ويشمل كافة مجالات الأعمال الضريبية والقانونية التي يختصّ بها خبراء الضريبة، وتتضمن الشؤون القانونية والمالية والضريبية والموارد البشرية وإدارة المخاطر وغيرها.

ومن خلال اعتماد مباني Tax Genie 2.0 لمساعدة العملاء الناشطين في مجال الضريبة والقانون على ضمان الاعتماد الناجح لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتبنّى ديلويت نهجاً متيناً لتطبيق حلّ الذكاء الاصطناعي المبتكر الذي يشمل كافة المراحل، بدءاً من مرحلة التقييم الأولي وتطوير الاستراتيجية وصولاً إلى التحسين المستمر.وأكّد محمد باهيميا، مسؤول الشؤون القانونية والضريبية في ديلويت الشرق الأوسط، على الإمكانات التغييرية التي يتمتع بها حلّ Tax Genie 2.0، حيث قال في هذا الإطار: "يعكس إطلاق النسخة الثانية من حلّ Tax Genie التزامنا الثابت بالابتكار في مجال الخدمات الضريبية والقانونية في منطقة الشرق الأوسط. فنحن حريصون من خلال رؤيتنا على تمكين عملائنا من ريادة مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحقيق النجاح المستقبلي، بحيث يمكنهم الاستفادة من ابتكارات ديلويت وقدراتها التقنية في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي والمجال الضريبي والقانوني، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتنا كرواد عالميين."يشكّل حلّ Tax Genie 2.0 الذي تمّ تطويره داخلياً مثالاً رائداً عن قدرات ديلويت في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يستطيع معالجة أكثر من ألف مهمة متعلقة بمجموعة واسعة من المسائل الضريبية والقانونية والتشغيلية. وتتميز المنصة ببنية وواجهة بينية سهلتي الاستخدام لتتيح للمتخصصين في المجال الضريبي والقانوني الاستفادة من قدراتها من دون الحاجة إلى مهارات تقنية متخصصة.

وبدوره، أكّد يوسف البرقاوي، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤول عن خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات، على أهمية هذا الإطلاق، قائلاً: "سيسهم الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي من جهة والخبرات والبيانات البشرية من جهة أخرى في تعزيز الابتكار والكفاءة وترقية نماذج الأعمال ضمن منظومة آمنة. فخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي نقدمها توفر قيمة كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على مختلف وظائف الأعمال، مما يحدد معايير جديدة في القطاع. كما يتيح لنا التعاون بين المتخصصين في المجال الضريبي والقانوني وخبرائنا في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات، بالإضافة لابتكارات ديلويت للذكاء الاصطناعي تخطي الحدود المتعارف عليها وإحداث تأثير ينعكس إيجاباً على كل من عملائنا وموظفينا."ويمتثل نهج ديلويت في تقديم حلول الذكاء الاصكناعي على تجربة Tax Genie 2.0 القائمة على إدارة تدفقات العمل ومعالجة التحديات المحددة التي تواجهها شركات اليوم في مجال الضريبة والقانون، وذلك انطلاقاً من الفهم المعمّق للتعقيدات الضريبية والقانونية المحددة والسياق التشغيلي والأهداف الاستراتيجية لكل مؤسسة.

فمن خلال الجمع بين خبرات ديلويت في القطاع الضريبي وتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تتيح خدمات الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي للعملاء الاستفادة من الكفاءات الجديدة وجمع معلومات قيّمة وتحقيق تحول رقمي شامل في المجالات الضريبية والقانونية.وتدعم ديلويت من خلال خدماتها الجديدة العملاء طيلة مرحلة تبنّي الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها كالشريك المفضّل للمؤسسات التي تسعى إلى الاستفادة من التأثير التحولي الإيجابي للذكاء الاصطناعي التوليدي.

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