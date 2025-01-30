الشرق الأوسط - 30 يناير2025 : كشفت ديلويت الشرق الأوسط عن تعاونها مع دايناتريس، الشركة المتخصصة بتزويد أحدث حلول قابلية مراقبة السحابة، وذلك لتوسيع خدماتها السحابية بما يتماشى مع ارتفاع الطلب في المنطقة على عمليات التحول الرقمي المُسرّعة وتعزيز مرونة الأعمال. ويهدف التعاون الاستراتيجي إلى توفير حلول قابلية مراقبة متطورة وضرورية لنجاح رحلات التحول الرقمي في الشرق الأوسط.

وتجمع الشراكة بين خبرة ديلويت الرائدة في القطاع في هندسة المنصات والتحول إلى السحابة والبيانات والتحليلات، ومنصة دايناتريس المتطورة. وتمكّن ديلويت المؤسسات في القطاعات العامة والخاصة من متابعة رحلاتها الرقمية، ومراقبة البنية التحتية، وإدارة التكاليف، وتطوير حلول موجَّهة، وذلك بالاستفادة مما تتيحه دايناتريس من حلول في مجال قابلية المراقبة وعمليات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جميل حماتي، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط: "تُنتج البيئات الهجينة والمعقدة المتعددة السحابة أحجاماً هائلة من البيانات. ويتمثل الهدف من قابلية المراقبة في تحقيق الرقابة شاملة والفاعلة وتحليل هذه البيئات المتنوعة، مما يتيح كشف المشكلات ومعالجتها استباقياً، لضمان أفضل أداء وموثوقية ممكنة للنظام، بالإضافة إلى تحسين مراقبة التكاليف".

ويشير تقرير الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات العالمي من دايناتريس إلى أن 88% من المؤسسات واجهت تعقيداً متزايداً في البنية التقنية على مدار العام الماضي، وكشف 86% من الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات أن التكنولوجيا السحابية تولد بيانات مفرطة، ويقول 81% إن فِرَقهم قضت الكثير من الوقت في إدارة الأدوات وإعداد البيانات مما أدى إلى تشتيت الانتباه عن الابتكار.

وبهذا الصدد، قال مايكل ألين، نائب رئيس الشركاء الاستراتيجيين في دايناتريس: "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع ديلويت خطوة مهمة لشركة دايناتريس في الشرق الأوسط. ويسهم الجمع بين خبرة ديلويت في القطاع مع حلول قابلية المراقبة وقدرات الأمان التي نوفرها في تعزيز الابتكار لمساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات في تسريع رحلاتهم نحو الرقمية".

وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأعمال في إدارة البيانات من منظومات السحابة المعقدة، والحلول مفتوحة المصدر، والتقنيات المخصصة، تبرز قابلية المراقبة بوصفها حلاً حاسماً، ذلك أنها تمكّن المؤسسات من تحسين توافر البيانات وموثوقيتها وجودتها على امتداد دورة حياتها.

ولدعم عملائها، دمجت ديلويت الشرق الأوسط منصة دايناتريس المميزة ضمن خدماتها في مجال قابلية المراقبة، للاستفادة من قدرات هجينة ومتعددة السحابة، والذكاء الاصطناعي السّببي، والأتمتة، وتحليلات الأعمال، وأمان التطبيقات. وإضافة إلى ذلك، ستساعد حلول دايناتريس العملاء في تتبع بصمتهم الكربونية، ومراقبة إنفاقهم على السحابة وتحليله، والتحقق من امتثالهم لمعايير ولوائح القطاع، مثل ISO 27001 وDORA.

وأضاف حماتي: "يمثّل تعاوننا مع دايناتريس قفزة نوعية في تحويل البيانات السحابية المعقدة إلى مصدر للمعلومات الاستراتيجية. ونعمل على معالجة تحديات قابلية المراقبة مع تمكين المؤسسات من تحويل البيانات الخام إلى مزايا تنافسية حاسمة. وستعمل هذه الشراكة على إحداث تحول في طريقة فهم الأعمال في المنطقة لبنيتها التحتية الرقمية والاستفادة منها، من خلال تقديم تحليلات دقيقة تُحفّز النجاح الحقيقي والقابل للقياس والمستدام".

-انتهى-

#بياناتشركات