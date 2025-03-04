دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفتخر شركة هامرك للتطوير العقاري، بالتعاون مع شركة ديفمارك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها، بالكشف عن مشروع أفيني ريزيدنسز، باعتباره إضافةً ثوريةً إلى قطاع العيش الفاخر في دبي. يقع أفيني في قلب الجداف ويُعتبر أول مشروع سكني مستقلّ في العالم ينضوي تحت راية علامة تريبيوت بورتفوليو التابعة لمحفظة برنامج السفر العالمي من ماريوت الدولية، ماريوت بونفوي، التي تضمّ أكثر من 30 علامةً استثنائية. يدمج هذا المشروع السكني الفاخر ما بين الأناقة العصرية، الذوق الفنّي الرفيع وأسلوب الحياة متكامل الخدمات بتناغم لا مثيل له. وقد تمّ تعيين مجموعة ديفمارك لتكون الوكيل الرسمي لقسم المبيعات والتسويق في المشروع، بحيث تستفيد من خبرتها الواسعة لتعزيز مكانة أفيني كوجهة متميّزة في سوق العقارات الديناميكية في دبي.

يمثّل مشروع أفيني إضافةً فريدةً من نوعها تعيد صياغة مفهوم أسلوب الحياة في المدينة، وذلك من خلال تحويل فندق قديم إلى مشروع سكني متميّز تابع لعلامة مرموقة، بما يتوافق مع متطلّبات السوق الحالية. وقد أعيد ترميم المشروع بدقّة لامتناهية ليعكس روح التفرّد والأناقة التي تُعرف بها علامة تريبيوت بورتفوليو، بحيث تندمج أجواء المدينة النابضة بالحياة مع رفاهية الحياة الهادئة. يرسي مشروع أفيني المفروش بالكامل والجاهز للسكن معياراً جديداً لفنّ العيش، إذ يوفّر للمقيمين تجربة سلسة تمتزج فيها الخدمة العالمية مع التصميم المبتكر والموقع الاستراتيجي بتناغم فريد، وذلك في قلب منطقة الجداف التي تُعَدّ وجهةً ثقافيةً مزدهرة.

يضمّ مشروع أفيني خياراتٍ سكنيةً متنوعةً بدءاً من الاستوديوهات الفسيحة وصولاً إلى منازل البنتهاوس، وقد تمّ تصميمها بشكل مدروس لتجمع ما بين السمات الفنية الراقية وأسلوب الحياة العملي. تتألّق كلّ وحدة مفروشة بتفاصيل فاخرة وألوان نابضة بالحياة، تكمّلها تركيبات فنية مبهرة تحوّل المساحات إلى ملاذات ملهمة للإبداع. كما أنّ هذه المنازل التي تولّت تصميمها شركة إي دي سي للمعماريين والمهندسين، توفّر عناصر قابلة للتعديل بحسب الطلب وتفاصيل راقية لتلبية متطلبات أسلوب الحياة العصري. علاوةً على ذلك، تضفي التصاميم الفسيحة المزيّنة ببلاط البورسلين من علامة رانجو مزيجاً متقناً من الأناقة والبساطة في آنٍ معاً، بينما تنفرد المطابخ بلمساتٍ استثنائية تتجلّى في الأسطح الأنيقة من علامة دو بون كوريان وخزائن ميرينو لامنايتس، إلى جانب أجهزة منزلية عالية الجودة من علامة ويرلبول. أمّا غرف النوم فقد صُمِّمت بأدقّ التفاصيل، لتوفَّر للمقيمين أجواءً من الهدوء التام، فيما تمّ تزويد الحمّامات بتجهيزات من علامة بانيو ديزاين لتحويل الروتين اليومي إلى لحظاتٍ مفعمة بالرفاهية والاسترخاء.

يوفّر مشروع أفيني ريزيدنسز مجموعةً من المرافق الفاخرة الراقية للارتقاء بأسلوب الحياة اليومي، إذ يستطيع المقيمون الاسترخاء في المسبح على سطح المبنى فيما يستمتعون بإطلالات بانورامية على أفق مدينة دبي، أو يمارسون التمارين في النادي الرياضي المجهّز بأحدث المعدّات من علامة ماتريكس. كما يشكّل اللاونج المخصّص للمقيمين مركزاً أنيقاً للاسترخاء والتواصل، فيما تقدّم منطقة الألعاب النابضة بالحياة للأطفال أنشطة مرحة تُحفّزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية. أمّا لمحبي الترفيه، فتقدّم صالة السينما الخاصة والمقهى داخل المشروع تجارب مخصّصة وفق متطلباتهم الشخصية، ليحظوا بأعلى مستويات الراحة والرقيّ.

وتكتمل التجربة مع مجموعة متكاملة من الخدمات لتسهيل الحياة اليومية، بما فيها خدمة كونسيرج على مدار الساعة لمساعدة المقيمين في كافة الترتيبات، بدءاً من حجوزات المطاعم وصولاً إلى حجوزات السبا وخدمة الإرشاد في المنطقة المحلية. وحرصاً على تلبية كافة الاحتياجات باحترافية لا مثيل لها، يضع المشروع في متناول الضيوف قائمةً واسعةً من الخدمات، بما فيها خدمات النقل بسيارة ليموزين، خدمة تدبير الغرف، خدمة تنظيف الملابس، تسوّق البقالة وتناول الطعام داخل المسكن. وللارتقاء بتجربة العيش إلى مستوى جديد من الفخامة، يحظى المقيمون بفرصة الاستفادة من مزايا العضوية الحصرية في برنامج ماريوت بونفوي، بما يشمل الحصول على مرتبة مرموقة في برنامج ماريوت بونفوي، والاستمتاع بأسعار تفضيلية في فنادق ماريوت، إلى جانب تجارب مميّزة مع مجموعة ريتز-كارلتون لليخوت.

وفي هذا السياق، صرّح الشيخ محمد عبد الرحمن آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة في شركة هامرك للتطوير العقاري، قائلاً: "يسرّنا إطلاق مشروع أفيني ريزيدنسز في خطوةٍ تعكس التزامنا بتقديم تجارب عيش فريدة وملهمة. يجسّد أفيني أسلوب الحياة الذي نسعى إلى توفيره عبر الجمع بين الإبداع، الاستدامة والتصميم العصري. ومن خلال إعادة تأهيل مبنى قائم في الأساس، نستعرض نهجنا المبتكر ونُسهم في تعزيز الممارسات الأكثر استدامة في مجال التنمية. وقد أدّى تعاوننا مع ديفمارك دوراً محورياً في تعزيز مكانة أفيني كوجهةٍ استثنائية للمشترين المتميّزين الذين يبحثون عن حلول عيش راقية ومبتكرة في آنٍ معاً. وعليه، يوفّر هذا المشروع أسلوب حياة لا يُضاهى، بحيث يرسي معياراً جديداً للسكن الفاخر في المدينة.

ومن جهته، صرّح شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك، قائلاً: "نحن متحمّسون للتعاون مع شركة هامرك في مشروع أفيني ريزيدنسز الذي يُعَدّ إضافةً بارزةً في سوق العقارات التنافسي في دبي. كما أنّ شحّ الأراضي في المجتمعات المرموقة والمتصلة بمحيطها يوفّر فرصةً استثنائية لا تُفوَّت لكلٍّ من المشترين والمستثمرين. ويجسّد أفيني رؤيةً مبتكرة ترتكز على تحويل مبنى قائمٍ إلى مشروع سكني عالمي الطراز، حيث يجتمع الموقع الاستراتيجي مع التصميم المدروس والمرافق الاستثنائية في تناغمٍ مثالي. كما نستفيد من خبرتنا الواسعة في التسويق العقاري مع الحفاظ على التزامنا بترسيخ مكانة أفيني كوجهة استثنائية تُجسّد أسلوب العيش الراقي في سوق المساكن الفاخرة التي تشهد تطوّراً مستمرّاً في دبي."

ويضيف جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للمشاريع متعددة الاستخدامات في شركة ماريوت الدولية، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "مع إطلاق مشروع أفيني ريزيدنسز، يسرّنا أن تكون دبي الوجهة لأوّل مشروع سكني مستقلّ في العالم تحت علامة تريبيوت بورتفوليو من ماريوت، حيث يتصدّر التصميم، الانتباه البالغ للتفاصيل والخدمة النابعة من القلب سلّم الأولويات. تولّد المساحات النابضة بالحياة في أفيني إحساساً بالانتماء إلى المجتمع وتعزّز التواصل بين المقيمين، فيما يُشكّل موقعه المميز في منطقة الجداف التي تُعدّ وجهةً ثقافيةً مزدهرةً في دبي، عنواناً مثالياً للباحثين عن تجربة جديدة وفريدة بكلّ ما للكلمة من معنى."

يتمتع مشروع أفيني بموقع استراتيجي على بُعد دقائق معدودة عن مركز جميل للفنون وقرية الثقافة في دبي. كما أنّ موقعه المتميّز يتيح الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي، مطار دبي الدولي وأرقى الوجهات الثقافية، التجارية والترفيهية. ومع استمرار أعمال إعادة الترميم المُقرّر إنجازها في العام 2026، يوفّر أفيني فرصةً استثنائيةً أمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن ملاذ فائق الحداثة في قلب واحدةٍ من أكثر المناطق حيويةً في دبي. وقد بدأت مجموعة ديفمارك باستقبال الحجوزات، موفّرةً للعملاء خيارات رهنٍ متنوّعة وخطط دفع مرنة.

نبذة عن شركة هامرك للتطوير العقاري:

تُعتبر شركة هامرك للتطوير العقاري علامةً رائدةً في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعرف بنهجها المبتكر والتزامها الراسخ تجاه تحقيق أعلى مستويات التميّز. تشتهر هامرك بالتزامها الثابت تجاه الجودة، الابتكار والتميّز في عالم التصميم، وتواصل تقديم مشاريع ثورية ترسي من خلالها معايير جديدة في هذا المجال. وبفضل قدرتها الفريدة على الدمج بين التصميم الراقي والتقنيات الحديثة، اكتسبت هامرك سمعةً راسخةً في عالم المشاريع الفاخرة. كما تستفيد الشركة من علاقاتها الاستراتيجية لمواصلة ابتكار مساحات عيش استثنائية تتخطى تطلّعات المستثمرين والمقيمين المتميّزين. ومن أبرز المشاريع التي تؤكّد على التزام هامرك الراسخ بالتميّز، نذكر: شقق ماريوت التنفيذية، المنامة، البحرين؛ فندق ريزيدنس إن المنامة الجفير؛ وفندق ون البحرين.

نبذة عن ديفمارك:

تُعتبر ديفمارك الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بخدماتها عالية الجودة ونهجها الذي يركّز على تحقيق النتائج المنشودة. وتقدّم خدمات استشارية متكاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصوّر المشروع وصولاً إلى إتمام عملية البيع النهائية. في الواقع، تعاونت ديفمارك مع علامات عالمية مرموقة ورائدة في قطاع العقارات، فأمست شريكاً موثوقاً للمطورين في السوق، بحيث تضم نخبة من القادة المتمرّسين والمتنوّعين الذين يتمتّعون مُجتمعين بخبرة ممتدة على أكثر من 100 عام في قطاع العقارات وأتمّوا عمليات بيع بقيمة 15.2 مليون درهم إماراتي. فلا شك في أنّ ديفمارك هي إحدى الشركات الأكثر خبرةً في مجال بيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات.

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