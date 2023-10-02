تركز خطط الشركة على تطوير التقنيات التي تعزز الشمول المالي وديموقراطية التمويل

قامت "دي تي أر" بترخيص تقنية العملات المستقرة الخاصة بها لشركة "دي أر إيه إم ترست"، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها

تقوم "دي أر إيه إم ترست" بسك العملات المستقرة الخارجية(DRAM) بقيمة تعادل دولار أمريكي واحد، مدعومة بالكامل بإيداع فعلي بقيمة 3.6725 درهم إماراتي لكل عملة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ديستربيوتد تيكنولوجيز ريسيرتش" (DTR)، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن تدشين أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت ترخيص تقنيتها الرائدة للعملات المستقرة لصالح شركة "دي أر إيه إم ترست" (DRAM Trust) ومقرها هونغ كونغ. وتعد هذه الخطوة الأولى للشركة لتنفيذ خططها لتطوير تقنيات مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم ديموقراطية التمويل.

العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المربوطة قيمتها بأصل أخر مستقر يدعمها. وتعد العملات المستقرة المدعومة بالنقود الورقية، مثل عملة DRAM، واحدة من أكثر العملات المستقرة شعبية. وكلمة "دي أر إيه إم" (DRAM) هي اختصار لذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية، ذاكرة أشباه الموصلات المبسطة التي أسهمت في إحداث ثورة في الحواسيب الصغيرة، وكانت مصدر إلهام لاسم العملة المستقرة. وتؤمن شركة "دي أر إيه إم ترست" بأن عملة DRAM، عملة الوصول العشوائي الديناميكي، ستحقق الشيء نفسه على مستوى النظام النقدي.

وقال أكشاي ناهيتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دي تي أر": "يعد إطلاق أعمال الشركة في سوق أبوظبي العالمي وترخيص منتجها لصالح شركة "دي أر إيه إم ترست" خطوة أولية نحو تحقيق طموحاتنا الكبيرة. وتلبي تقنياتنا التي تعتمد أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، ما تحتاجه أسواق العملات المشفرة من فعالية وسهولة استخدام وحوكمة وأمن وشفافية واستقرار".

يشهد الطلب على العملات المشفرة غير المتذبذبة، مثل العملات المستقرة، نمواً لافتاً مع ارتفاع شهية المستثمرين. وبحسب تقرير صادر عن معهد "بيرنشتاين" للأبحاث المالية في شهر أغسطس الماضي يتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة إلى 2.8 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مقابل 125 مليار دولار اليوم.

وقد وقع اختيار "دي تي أر" على شركة "دي أر إيه أم"، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتمنحها هذا الترخيص بفضل ما تتمتع به الأخيرة من التزام عميق بالشفافية، ولاستثمارها في الأمن السيبراني والتدقيق، إضافة إلى قدرتها على تحويل الثروات وتخزينها على صورة عملات مستقرة مرتبطة بالدولار وقابلة للتداول في السوق.

وستقوم شركة "دي أر إيه إم ترست" بنشر بيانات شبه آنية حول احتياطياتها وحجم الرموز التي تقوم بسكها.

وأضاف "ناهيتا": "تستمر التقلبات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة في جذب الاهتمام بالعملات الرقمية البديلة، وبخاصة العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات العملات الورقية المحمية والتي تتمتع بشفافية كاملة. وستستقطب عملة الـ DRAM اهتمام أولئك الذين يتطلعون للاستثمار أو تخزين الثروة وحفظها في منتج غير مقوم بالدولار الأمريكي لكنه يتمتع بالاستقرار وقابل للتسويق والتداول".

تتوفر عملات DRAM بشكل فوري في العديد من منصات التبادل اللامركزية (DEX) بما في ذلك Uniswap وPancakeswap . وتعتزم شركة"دي أر إيه إم ترست" بدء التعامل مع بورصات مركزية ومنصات أخرى في المستقبل القريب.

وقدمت شركة المحاماة العالمية Decherts LLP الاستشارات القانونية الخاصة بالأمور الهيكلية والتنظيمية لشركتي "دبي تي أر" و"دي أر إيه إم ترست".

كما قامت شركتا Consensys و PeckShield بتدقيق عقد DRAM الذكي، وستقوم شركة The Network Firm بنشر بيانات آنية من خلال منتج LedgerLens التابع لها.

وتتوقع شركة "دي تي أر" إطلاق حل المحفظة اللامركزية في أوائل عام 2024، كجزء من خططها لتوسعة منتجاتها، ما سيسهم في تعزيز استخدام الرموز الرقمية على نطاق واسع.

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حول شركة "دي تي أر" (DTR): http://www.dtr.org/

تركز شركة "دي تي أر" على تعزيز الشمول المالي ودعم ديموقراطية التمويل من خلال تطوير التقنيات المالية الرقمية. وقد قام أكشاي ناهيتا بتأسيس شركة "دي تي أر" التي تتخذ من سوق أبو ظبي العالمي مقراً لها. وقد قامت الشركة بترخيص أول منتج لها وهو تقنية العملات المستقرة التي تقوم عليها عملة DRAM، لصالح شؤكة "دي أر إيه إم ترست" (http://www.dram.net/).

نبذة عن أكشاي ناهيتا:

أكشاي ناهيتا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دي تي أر، وقد شغل أكشاي سابقاً منصب نائب الرئيس الأول للاستثمارات في مجموعة "سوفت بانك". و قبل انضمامه إلى مجموعة "سوفت بانك"، كان المؤسس والشريك الإداري لشركة" نايت أسيتس آند كو"، وهي شركة استثمارات تركز على المراجحة واستثمار القيمة. السيد ناهيتا هو أيضًا المؤسس المشارك لشركة Bakkt Holdings وهي شركة حلول التشفير المدعومة من قبل بورصة إنتركونتينينتال إكستشينج. والتي شغل سابقاً منصب مديره العام.

السيد ناهيتا حاصل على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وبكالوريوس العلوم، مع مرتبة الشرف الأولى، في الهندسة الكهربائية من جامعة إلينوي في إربانا- شامبين (UIUC). وقد تم إدراج السيد ناهيتا في قائمة "40 تحت الـ 40" من مجلة فوتشن لأكثر الأشخاص تأثيراً في مجال التمويل، وتم اختياره بين القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تم إدراجه أيضاً في قائمة GQ India لأكثر 25 شاباً هندياً تأثيراً، وحصل على جائزة إنجاز الخريجين الشباب من جامعة إلينوي في إربانا – شامبين.

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