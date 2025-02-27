دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ديجيتال دوت، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التسويق الرقمي ومقرها نيويورك، عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي في خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط.

يعكس تأسيس المكتب الجديد في دولة الإمارات التزام الشركة بتقديم حلول رقمية عالمية المستوى وحرصها على الاستفادة من الفرص الواعدة في أحد أكثر مراكز الأعمال نشاطاً في المنطقة. رسّخت ديجيتال دوت مكانتها في مجالات التسويق الرقمي والتصميم وتحسين نتائج محركات البحث، ويهدف توسعها الإقليمي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها ودعم قاعدة عملائها متسارعة النمو. ويمثل المقر الجديد مركزاً رئيسياً لإدارة المشاريع الإقليمية ونقطة اتصال مركزية للشركات الراغبة في تعزيز حضورها الرقمي والاستفادة من استراتيجيات التسويق المبتكرة.

تستعين ديجيتال دوت بأدوات تحليل البيانات المتقدمة وأحدث الحلول الرقمية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تحسين نتائج محركات البحث، وتسويق المحتوى الرقمي، والإعلانات وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. ويضم فريق العمل مجموعة من الخبراء المتخصصين في تعزيز مكانة العلامات التجارية على الإنترنت، ومساعدتها في استقطاب العملاء الجدد وتحقيق معدلات نمو متزايدة.

بهذه المناسبة، قال نك ديوروفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال دوت: "يأتي افتتاح مكتبنا الجديد في دبي في وقت يشهد طلباً متزايداً على خدمات التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. تتطور البنية التحتية الرقمية في المنطقة بمعدلات سريعة، مدفوعةً بارتفاع معدلات استخدام الإنترنت والتحول نحو التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت. ويأتي توسع ديجيتال دوت في المنطقة متماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تلبية احتياجات الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الساعية إلى تعزيز تواجدها في السوق الإقليمية".

لن يقتصر دور مكتب ديجيتال دوت في دبي على خدمة العملاء الحاليين فحسب، بل تسعى الشركة أيضاً إلى بناء شراكات جديدة واستكشاف فرص التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والهيئات الحكومية والمؤثرين في الصناعة لدفع عجلة الابتكار الرقمي في المنطقة.

على مدى السنوات الماضية، أثبتت ديجيتال دوت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة من خلال استراتيجياتها الرقمية المبتكرة، ويعد هذا التوسع خطوة طبيعية ضمن رؤية الشركة طويلة المدى لتعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة في قطاع التسويق الرقمي.

نبذة عن ديجيتال دوت

تأسست ديجيتال دوت عام 2016، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول الرقمية، وتكرّس خدماتها لمساعدة الشركات في تحقيق أعلى معدلات النجاح في العصر الرقمي. تركز ديجيتال دوت بصورة كبيرة على خدمات تحسين نتائج محركات البحث وتسويق المحتوى وتطوير الويب، وتلتزم الشركة بقيادة التحول الرقمي وتحقيق نتائج استثنائية لعملائها في جميع أنحاء العالم.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نيك ديوروفيتش، الرئيس التنفيذي

الهاتف: +971 58 538 4055

البريد الإلكتروني: team@digitaldot.us

الموقع الإلكتروني: digitaldot.com

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