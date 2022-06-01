

الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة ديجيتال تورباين Digital Turbine بالإعلان عن فوزها بستّ جوائز من خلال خمس حملات آسرة في حفل الجوائز الأرقى في الشرق الأوسط، ألا وهو حفل جوائز جمعية التسويق بالأجهزة المحمولة "سمارتيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MMA Smarties MENA.

ومن منطلق كونها من أهمّ اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإعلانات على الأجهزة المحمولة، شاركت "ديجيتال تورباين" كذلك بجلستين ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي حملت اسم "أيام الابتكار والإبداع" وأقيمت على هامش حفل جوائز "سمارتيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" MMA SMARTIES MENA.

وأقيمت سلسلة "الابتكار والإبداع" الحوارية في دبي على مدى يومين، حضوراً في اليوم الأول، وافتراضياً في اليوم التالي، وضمّت 33 متخصّصاً في القطاع من مختلف العلامات التجارية في 17 جلسة حوارية مختلفة لمناقشة جميع الموضوعات والاتجاهات الراهنة في قطاع الهاتف المحمول.

وفي اليوم الافتراضي، قامت رئيسة التسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية لدى شركة ديجيتال تورباين، ميليسا ماتلوم، بتحليل عامل الجذب في الإعلانات لمستخدمي الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط. وأوضحت ماتلوم التطبيقات التي غالباً ما يزورها المستخدمون في الشرق الأوسط، والأجهزة المحمولة التي يفضّلونها، وأشكال الإعلانات والتطبيقات التي يفضّلون تلقّيها على أجهزتهم، والأشياء التي تلفت انتباههم في الإعلانات عبر الإنترنت، إلى جانب الميزات الهامة في الإعلانات عبر الإنترنت بالنسبة للمستخدمين، وغير ذلك.

أما جوني سعد، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ديجيتال تورباين، فقد أدار واحدة من أبرز المناقشات في الحدث حملت عنوان "اقتصاد الانتباه: التميّز وسط الضوضاء" وضمّ الحوار رئيس القسم الرقمي لدى ريكيت الشرق الأوسط، والمدير الرقمي الإقليمي للوكالة الإعلانية UM، ومدير وسائط الإعلام في مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا لدى كولجيت-بالموليف، لمناقشة التحديات الهائلة التي يواجهها المعلنون في جذب انتباه المشاهدين وإثارة اهتمامهم.

وفي مساء اليوم الأول للسلسلة الحوارية، أقيم حفل عشاء فخم تخلّله الإعلان عن الفائزين بجوائز سمارتيز لجمعية التسويق على الأجهزة المحمولة لتكريم أنجح الحملات هذا العام من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد النجاح الكبير الذي شهدته في عام 2021، حصدت ديجيتال تورباين ستّ جوائز من خلال خمس حملات إعلانية مميّزة، وذلك في واحدة من أرقى حفلات توزيع الجوائز في الشرق الأوسط.

وإلى جانب الحملات التي فازت بكلّ ميدالية في فئتها، بما في ذلك الميدالية الذهبية، حصلت ديجيتال تورباين على أبرز جائزة في الحفل، ألا وهي "شبكة العام الإعلانية"، وذلك للعام الثالث على التوالي!

وفي هذه المناسبة، قال جوني سعد، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ديجيتال تروباين: "نحن سعداء للغاية وفخورون بهذه الجوائز. ولا شك أن الحصول على جائزة "أفضل شبكة للعام" للسنة الثالثة على التوالي، لهو دليل آخر على ما يمكننا تقديمه لعملائنا من خدمات ونتائج مميّزة، وسوف نستمّر في النمو وتخطّي الحدود مدفوعين بالقوّة الراسخة التي تميّز للألعاب المحمولة والحملات التي تنفّذها ديجيتال تورباين بأسلوب قادر على جذب انتباه ومشاركة الجمهور بنجاح في كلّ مرّة."

وتنوّعت قطاعات الفائزين من السلع الاستهلاكية إلى السيارات، ومن شركات الاتصالات وإلى صناعات الأطعمة الجاهزة، وأثبتت شركة ديجيتال تورباين مجدداً فنّ وأسلوب النجاح في قطاع الإعلان عبر الهاتف المحمول من خلال حملات الجوّال المذهلة التي نجحت في جذب اهتمام ومشاركة جمهور المستخدمين بشكل لافت.

الجوائز التي فازت بها ديجيتال تورباين:

شبكة العام معجّنات لوزين / الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / آدكولوني إعلانات الفيديو ذهبيّة ماكدونالدز جراند تشيكن - ديجيتال تورباين - حملة على الهاتف الجوّال باستخدام تقنية إنستنت بلاي فائقة الوضوح من آدكولوني تجربة العملاء فضية المراعي - 7 ديز ميني كرواسان - ديجيتال تورباين - حملة على الهاتف الجوّال باستخدام تقنية إنستنت بلاي فائقة الوضوح من آدكولوني تجربة العملاء برونزية دو / شبكة الوطن - ديجيتال تورباين - حملة على الهاتف الجوّال باستخدام تقنية إنستنت بلاي فائقة الوضوح من آدكولوني الألعاب / استخدام الألعاب والرياضات الإلكترونية برونزية فورد F-150 / الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / ديجيتال تورباين - حملة على الهاتف الجوّال باستخدام تقنية إنستنت بلاي فائقة الوضوح من آدكولوني إطلاق منتج / خدمة برونزية

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- انتهى -

حول ديجيتال تورباين Digital Turbine

ديجيتال تورباين هي المنصّة الأساسية والمستقلة الرائدة لنموّ إعلانات الأجهزة المحمولة وهي تعمل على الارتقاء بمستوى القطاع للمعلنين والناشرين وشركات الجوّال والشركات المصنعة للمعدّات الأصلية. ومن خلال دمج مجموعة إعلانات كاملة مدمجة في الأجهزة بواسطة مشغلي الشبكات اللاسلكية ومصنّعي التجهيزات الأصلية، تعمل ديجيتال تورباين على تعزيز فاعلية الإعلان وتحقيق الدخل.

حول جوائز سمارتيز من جمعية التسويق على الأجهزة المحمولة MMA Smarties MENA

تكرّم جوائز سمارتيز الابتكار المتميّز الذي يُحدث تأثيراً كبيراً على الأعمال بالنسبة إلى العلامات التجارية والوكالات وشركات الإعلام ومقدمي التكنولوجيا. وتصدر هذه الجوائزعن جمعية التسويق بالأجهزة المحمولة، وهي جمعية تجارية عالمية رائدة غير ربحية تمتاز بعضوية 800 شركة من قُرابة خمسين دولة حول العالم. وتتمثّل مهمتها في تسريع التحوّل والابتكار في التسويق من خلال الهاتف المحمول، وتعزيز نموّ الأعمال التجارية من خلال مشاركة المستهلك بشكل أوثق وأقوى.