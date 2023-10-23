التعاون بين الشركتين يهدف إلى تسريع نشر التقنيات والحلول والأصول الرقمية المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة "ديجيتال إكس"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أل جي”، الشركة العالمية الرائدة في تقديم مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتمّ توقيع مذكرة التفاهم من قبل حمد كرم، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ديجيتال إكس" و"بارك يونغ جون"، رئيس شركة "أل جي" في الشرق الأوسط خلال معرض "جيتكس جلوبال" 2023 الذي جرى من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسريع نشر التقنيات والحلول والأصول الرقمية المبتكرة وتعزيز إمكانيات الإعمال. وفي إطار مذكرة التفاهم، تهدف الشركتان إلى توحيد إمكاناتهما ومواردهما لدفع التحول الرقمي وتعزيز تجارب العملاء في القطاعات المختلفة.

بدوره، قال حمد كرم، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ديجيتال إكس": "تهدف هذه الشراكة الى تعزيز الأفكار والابتكار بين شركتينا لإحداث نقلة نوعية في المجال الرقمي في قطاع الفعاليات. وإننا نؤمن بأن جوهر الابتكار لا يقتصر على التقدم التكنولوجي فحسب، بل أيضاً على كيفية تعزيز تجربة العملاء. ومن خلال تعاوننا مع "أل جي"، نهدف إلى خلق قوة تحويلية تُساهم في إثراء تجربة المستخدمين بشكل غير مسبوق".

وبموجب الاتفاقية، سوف تبدأ كل من "ديجيتال إكس" و"أل جي" تعاونهما لتوفير قائمة حلولهما المتطورة إلى جانب استكشاف فرص أعمال جديدة في العالم الرقمي.

ومن جانبه، قال "بارك يونغ جون"، رئيس شركة "أل جي" في الشرق الأوسط: "إننا سعداء بالتعاون مع "ديجيتال إكس". وإن التزام شركتنا الراسخ في تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم حلول مبتكرة يتوافق مع رؤية "ديجيتال إكس". ولذلك فإن هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون تجاري لكنها التزام مشترك لتشكيل مستقبل تتكامل فيه التكنولوجيا بشكل سلس في حياتنا اليومية".

وتعتبر "أل جي" للإلكترونيات شركة بارزة ومعترف بها عالمياً، ومزود عالمي لمجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن كونها رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ويمتد تأثير الشركة إلى ما هو أبعد من الحدود التقليدية للإلكترونيات الاستهلاكية، مما يعكس تأثيرها الكبير في تشكيل المشهد التكنولوجي الحديث.

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نبذة عن "ديجيتال إكس":

تلتزم "ديجيتال إكس" بتمكين العملاء في العصر الرقمي المتسارع. وتتيح حلولها الوصول السهل إلى مجموعة واسعة من الموارد الإنتاجية، مما يقلل الوقت اللازم للتسويق ويخفّض التكاليف. ويمتاز قسم الحلول والأصول الرقمية لدى الشركة بتقديم حلول تقنية وإبداعية فائقة الجودة، وتعزيز نهج التكامل السلس الذي يحقق نتائج نوعية باستمرار. وبفضل شبكة واسعة ومعرفة معمّقة بالقطاع، تقوم "ديجيتال إكس" بتوفير أفضل الحلول لعملائها لتعزيز مكانتهم في عالم الأعمال الحديث.

نبذة عن شركة "أل جي":

تعتبر شركة "أل جي" لحلول الشركات شريكاً موثوقاً به يقدم منتجات وحلولاً مبتكرة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم. وبفضل مجموعة من العروض الفريدة، مثل شاشات OLED وLED الرائدة في الصناعة، تعد الشركة اسماً عالمياً مرموقاً بين العملاء في جميع أنحاء العالم. وتشمل حلول تكنولوجيا المعلومات من "أل جي" شاشات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية، وشاشات العرض الطبية، والروبوتات التجارية، وكلها مصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإعادة قيمة قوية للعملاء. لمعرفة المزيد حول حلول الأعمال من "أل جي"، تفضّل بزيارة الرابط: www.LG.com/b2b