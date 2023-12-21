دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة ديار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي - الرائدة في التطوير والخدمات العقارية في دبي والإمارات- وشركة أراضي العقارية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية بهدف إنشاء مشروع للتطوير المشترك في جزيرة الريم بأبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأهداف التجارية للمشروع، وتوفير إطار للمفاوضات اللاحقة بين الشركتين، بالإضافة إلى تحديد كيفية تطوير المشروع على أساس الملكية المشتركة.

وقع اتفاقية مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، وخليفة الزعابي، العضو المنتدب لشركة أراضي العقارية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة المهمة مع شركة أراضي العقارية حيث نستمر في توسيع محفظتنا من المشاريع في المنطقة لخدمة العملاء خارج دبي. وكجزء من هذه الجهود، نتعاون مع عدة شركاء لضمانتماشي كال مشاريعنا مع توقعات عملائنا والمساهمين. ويعد اختيار المواقع الاستراتيجية والشركاء بعناية لمشاريعنا المقبلة خطواتٍ محورية في الخطة، وهو ما حققته هذه الاتفاقية التي تتماشى مع تلك الأهداف ".

من جانبه، قال خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أراضي العقارية: "يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون مع ديار، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري. وهدفنا هو تطوير مشروع سكني في أبوظبي يضع معايير جديدة للجودة والابتكار ويركز على العميل، وهو ما تشتهر به ديار تحديداً. ونحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستمنحنا القدرة على المزج بين خبراتنا للمساهمة بشكل كبير وإيجابي في نمو وتطور المشهد العقاري في أبوظبي، وتوفير خيارات سكنية مميزة وجذابة للعملاء المحليين والأجانب."

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعاون واعد بين ديار للتطوير وأراضي العقارية برؤية مشتركة توظف عقوداً من الخبرة من أجل إنشاء هذا المشروع في أبوظبي. وتسعى كلتا الشركتين إلى الدخول في اتفاقية مساهمين مشتركة تتوافق مع توجهات الطرفين لمواصلة تطوير المشروع وتمويله وبتطويره وبيعه.

خلال مسيرتها الناجحة، عقدت ديار للتطوير شراكات استراتيجية مع شركات عقارية مشهورة في المنطقة وخارجها. و تسعى ديار للتطوير من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري في أبوظبي، وتقديم خيارات سكنية جديدة ومميزة للعملاء المحليين والأجانب. و بهذا تواصل ديار استراتيجيتها في تقديم مشاريع مبتكرة ومتطورة لتلبية تطلعات عملائها، حيث تحظى بسمعة متميّزة فيما يخص الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد و تحقيق أعلى معايير الجودة.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.